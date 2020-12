Letztes Spiel 2020 für die Memmingen Indians – Fitzgerald debütiert gegen Weiden

Zum letzten Spiel des Jahres geben die Blue Devils Weiden erneut ihre Visitenkarte am Hühnerberg ab. Einen Tag vor Silvester geht es noch einmal um wichtige Punkte für den ECDC. Beide Teams begegneten sich in der laufenden Spielzeit bereits zweimal, jeweils ihre Heimspiele konnten die Kontrahenten für sich entscheiden. Gespannt sind die Memminger Eishockeyfans auf das Debüt von Kanadier Myles Fitzgerald, der erstmals im rot-weißen Trikot auflaufen wird.

Die Oberpfälzer selbst sind aktuell ebenfalls von einer Verletzungsmisere geplagt. Neben den Führungsspielern Heinisch und Schreyer fehlten zuletzt wichtige Stammkräfte wie Louis Latta sowie Kontingentspieler Tomas Rubes. Diesen bitteren Ausfall kompensierten die Blue Devils aber bereits. Die vakante Position übernimmt fortan der Kanadier Lewis Zerter-Goassage. Er wird gegen die Indians aber nicht auflaufen können, da er sich nach seiner Ankunft noch in Quarantäne befindet. Topscorer der Oberpfälzer ist der Lette Edgars Homjakovs, der mit seinen 26 Scorerpunkten derzeit auf Rang 3 der Scorerliste der Oberliga-Süd zu finden ist. Mit Neuzugang Alec Zawatsky, einem jungen deutsch-kanadischen Spieler, der sich beim EV Weiden beweisen soll, steht ihm starke Unterstützung zur Seite. Weitere Stützen sind die Routiniers Barry Noe und Ralf Herbst, sowie Marius Schmidt und Dennis Palka in der Offensive.

Gegen die Blue Devils ging es für die Memminger bislang immer sehr eng zu. Nur mit hartem Kampf und Einsatz konnten die Blau-Weißen in der Vergangenheit bezwungen werden. Die Mannschaft von Trainer Sergej Waßmiller peilt zum Abschluss eines erfolgreichen Indians-Jahres die drei Punkte am Hühnerberg an. Verzichten muss Coach Waßmiller definitiv auf die verletzten Huhn, Vollmer und Schmid. Das Eröffnungsbully am Hühnerberg ist um 20:00 Uhr, das Spiel wird live auf SpradeTV übertragen.

fl