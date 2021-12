Der FC Augsburg will die Kraft des Fußballs nutzen und seine gesellschaftliche Verantwortung noch stärker wahrnehmen, um einen spürbaren Beitrag zur Lösung von sozialen und ökologischen Herausforderungen zu leisten. Unter dem Motto „Brücken bauen. Menschen bewegen. Umwelt schützen.“ hat der FCA drei Säulen definiert, an denen er seine Aktivitäten künftig ausrichtet.

Die erste Säule umfasst das bereits langjährig gelebte soziale Engagement des Vereins, mit aktiver Hilfeleistung für Bedürftige und Menschen in Not sowie der Positionierung für Vielfalt und gegen Ausgrenzung und Diskriminierung. Neue Schwerpunkte setzt der FCA mit den weiteren Säulen Bildung und Bewegung sowie Umwelt-und Klimaschutz.

Für einen Fußballverein wie den FCA ist Bewegung natürlich ein zentrales Thema. Sport ist ein wichtiger Baustein für ein gesundes und zufriedenes Leben und stellt die zweite Säule des Engagements dar. Deshalb möchte der FCA vor allem Kindern und Jugendlichen Freude am Sport vermitteln und einen Zugang zur körperlichen Betätigung ermöglichen. Dafür plant der FCA einen umfangreichen Ausbau seiner Sportangebote im Schulumfeld. Durch die Verbindung von Bewegung und Bildung soll die Entwicklung von Kindern zudem ganzheitlich gefördert werden.

Leuchtturm-Projekt Kita

Das zentrale Leuchtturmprojekt im Bereich Bewegung und Bildung stellt die FCA-Kita dar, welche sich bereits in Planung befindet und bis 2024 eingeweiht werden soll. Dafür hat der FCA zusammen mit der Augsburger Lehmbaugruppe GmbH eine eigene Gesellschaft gegründet. Gleichzeitig begleiten die DFL Stiftung und die Deutsche Sportjugend inhaltlich die Entwicklung eines pädagogischen Konzeptes mit dem Schwerpunkt „Bewegungsförderung für die Pilot-Kita des FC Augsburg“. Dort sollen Kinder mit einem wissenschaftlich erarbeiteten Konzept frühzeitig für Sport und Bewegung begeistert und in ihrer Aktivität gefördert werden. „Wir freuen uns auf dieses einzigartige Zusammenspiel zwischen dem FC Augsburg und der Augsburger Lehmbaugruppe. Gemeinsam können wir mit dem Bau der FCA-Kita im Innovationspark ein starkes gesellschaftliches Zeichen setzen“, sagt Raphael Brandmiller, Geschäftsführer der Augsburger Lehmbaugruppe GmbH.

Bis zu 99 Kinder sollen ab August 2024 in der im Augsburger Innovationspark angesiedelten Kita einen Betreuungsplatz finden können. Es werden dort 24 Krippenplätze in 2 Gruppen, sowie 75 Kindergartenplätze in 3 Gruppen entstehen. Für die Errichtung haben die Partner 4 Mio. Euro veranschlagt.

FCA-Wald und Schwerpunktthema Wasser

Die dritte Säule befasst sich mit Umwelt- und Klimaschutz. In diesem Bereich bekennt der FCA sich zum Ziel der ökologischen Verantwortung und begibt sich auf einen Weg der Verbesserung in allen Bereichen. Vor allem will der Verein die Möglichkeiten seiner Plattform und seines Netzwerks nutzen, um Aufmerksamkeit auf drängende Themen und Herausforderungen zu lenken. Im Zentrum dieses Ansatzes stehen dabei der FCA-Wald, der in Kooperation mit der Stadt Augsburg entsteht, und das Schwerpunktthema Wasser, das in Augsburg durch das UNESCO-Welterbe eine zentrale Bedeutung hat.