LEW und FCA veranstalten FIFA20-Charity-eCup

Unter dem Motto #augsburghältzusammen2020 hat der FC Augsburg in den vergangenen Wochen mehrere soziale Aktionen ins Leben gerufen. Gemeinsam mit LEW startet der FCA nun eine weitere Aktion im Rahmen dieser Kampagne, bei der der FCA ein Zeichen der Solidarität setzt und hilfsbedürftige Menschen sowie die regionale Wirtschaft unterstützt: FCA und LEW laden alle FIFA20-begeisterten Fans am Samstag, 18. April 2020, (19.00 Uhr) zu einem eSports-Charity-Turnier ein, das online ausgetragen wird.

„Zuhause bleiben, FIFA20 spielen, Gutes tun“ – die Ziele des „FIFA20-Charity-eCup by LEW und FCA“ sind, auch am fünften Wochenende der Ausgangsbeschränkungen daheim zu bleiben, dabei Spaß zu haben und ganz nebenbei auch etwas für die gute Sache zu tun. Auch einige Profis aus dem Bundesliga-Kader sowie das eSports-Team des FCA um die Brüder Yannic und Philipp Bederke sowie Lukas Rathgeb und Christoph Geule werden am Turnier teilnehmen.

Gezockt wird für den guten Zweck. Die Anmeldung für das Turnier ist verbunden mit einer freiwilligen Spende: Alle Teilnehmer sind eingeladen, einen kleinen Betrag (empfohlen sind 5,- Euro) auf der Spendenplattform des FCA unter www.spenden-ahz2020.de für ein von der Coronakrise betroffenes Augsburger Unternehmen ihrer Wahl zu hinterlassen. LEW legt für jeden Teilnehmer, der beim Turnier mitspielt, weitere 5,- Euro oben drauf, die zu 100 Prozent dem sozialen Zweck zu Gute kommen. Insgesamt können bis zu 256 Teilnehmer auf der PlayStation 4 in FIFA20 mitspielen.

Der Gewinner des Turniers darf (zu gegebener Zeit) den symbolischen Spendenscheck übergeben. Auf die besten vier Spieler warten außerdem tolle FCA-Preise.

Wie kann man am Onlineturnier teilnehmen?

Über ein Onlinetool, das vom Bayerischen Fußball-Verband (BFV) bereitgestellt wird, können sich die Teilnehmer am Tag des Turniers (18. April) von zuhause aus über ihre Konsolen vernetzen und so gegeneinander antreten. Bereits vorher ist eine einmalige und kostenlose Registrierung erforderlich. Die Paarungen werden jeweils ausgelost, der Gewinner einer Partie kommt in die nächste Runde. Wer am Ende mindestens bis ins Halbfinale kommt, gewinnt je nach Platzierung einen der Preise.

Gespielt wird ausschließlich mit dem FC Augsburg und zudem im sogenannten „85er-Modus“, bei dem alle Spieler die gleiche Gesamtstärke haben. Die Einhaltung der Spielregeln wird von Schiedsrichtern überwacht. Teilnahmeberechtigt sind alle Fans ab 16 Jahren.

Wie kann man sich für das Onlineturnier registrieren?

Die ersten 256 Fans, die sich für das Turnier registrieren, haben ihren Startplatz sicher. Anmelden und registrieren können sich alle Interessierten ab sofort unter www.fcaugsburg.de/onlineturnier.