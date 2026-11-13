Lidl-Rückruf: Nixe-Thunfischsalat enthält Gluten

Lidl ruft den „Nixe Thunfisch Salat Couscous“ zurück, weil er trotz enthaltenem Hartweizengrieß fälschlicherweise als glutenfrei gekennzeichnet wurde.

Betroffen ist die 160-Gramm-Packung des Herstellers Bolton Food SL mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 31.12.2030. Menschen mit Glutenunverträglichkeit sollten das Produkt nicht verzehren, um mögliche gesundheitliche Beschwerden zu vermeiden. Für Personen ohne Glutenunverträglichkeit ist der Salat laut den vorliegenden Angaben zum Verzehr geeignet.

Das Produkt wurde bei Lidl in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland angeboten. Kundinnen und Kunden können die betroffene Ware in allen Lidl-Filialen zurückgeben. Der Kaufpreis wird auch ohne Kassenbon erstattet.

Bei Fragen ist die Lidl-Kundenhotline unter 00800 5435 5435 erreichbar.