Newsletter
Freitag, Dezember 26, 2025
4.9 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Lies fordert Kaufprämie auch für Elektro-Gebrauchtwagen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) fordert die Bundesregierung auf, die geplante Prämie in Höhe von 3.000 Euro auch beim Kauf eines gebrauchten E-Autos auszuzahlen.

Lies Fordert Kaufprämie Auch Für Elektro-Gebrauchtwagen
Elektroauto an einer Ladestation (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Wir brauchen eine E-Mobilitätsprämie auch für Gebrauchtwagen”, sagte Lies der “Welt” (Samstagausgabe). “Menschen mit geringerem Einkommen kaufen junge Gebrauchtwagen, keine Neuwagen, selbst wenn diese stark subventioniert werden. Wenn wir die Elektromobilität breit in die Gesellschaft bringen wollen, dürfen wir die Förderung nicht auf Neuwagen beschränken.”

Eine E-Mobilitätsprämie für Gebrauchtfahrzeuge sei zudem eine auf europäische Modelle zugeschnittene Förderung. “Es gibt nämlich derzeit noch keine nennenswerte Zahl älteren Fahrzeuge aus China”, sagte Lies, der als niedersächsischer Regierungschef Mitglied des VW-Aufsichtsrats ist. Die Kaufprämie für gebrauchte E-Autos sei auch deshalb “eine Riesen-Chance für die europäische E-Mobilität”.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

FC Augsburg

Steht Giannoulis beim FC Augsburg vor dem Abschied?

0
Dimitrios Giannoulis ist absoluter Stammspieler beim FC Augsburg, doch nun könnte der Grieche vor einem Abschied aus Schwaben stehen.
Augsburg Stadt

KJF Klinik Josefinum: Ein Christkind zur Bescherung

0
Augsburg – Pünktlich zur Bescherung erblickte am Heiligabend um...
Augsburger Panther

Augsburger Panther setzen starkes Zukunftssignal

0
Die Augsburger Panther festigen zum Jahresende sowohl ihr wirtschaftliches als auch ihr sportliches Fundament. Die Partnerschaft mit der AHA GmbH wird ausgeweitet, zudem erhält Verteidiger Kyle Mayhew einen neuen Vertrag.
Polizei & Co

Mehrfachunfälle auf der A96 bei Memmingen: Glätte sorgt für Verkehrschaos an Heiligabend

0
Auf der Autobahn A96 zwischen Memmingen-Ost und Memmingen-Nord kam es am Nachmittag des 24. Dezember 2025 innerhalb weniger Minuten zu einer Serie von Verkehrsunfällen. Insgesamt waren 13 Fahrzeuge beteiligt, eine Person wurde leicht verletzt. Auslöser war plötzlich auftretende Straßenglätte.
Politik & Wirtschaft

Merz veröffentlicht eigene Weihnachtsansprache

0
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat eine eigene Weihnachtsansprache veröffentlicht. Das ist ungewöhnlich, denn normalerweise wendet sich der Bundespräsident an Weihnachten an die Bevölkerung, dem Kanzler gehört dafür die Neujahrsansprache.

Neueste Artikel