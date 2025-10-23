Newsletter
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Lies fordert Söder zum Einlenken im Verbrenner-Streit auf

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Niedersachsens Regierungschef Olaf Lies (SPD) fordert von seinem bayerischen Amtskollegen Markus Söder (CSU) ein Einlenken im Streit um die Zukunft des Verbrenners. “Es geht nicht um das Aus von einem Aus”, sagte Lies dem Nachrichtenmagazin Politico. “Wir müssen ein bisschen weg davon kommen, dass es um Trophäen geht.”

Auspuff (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Lies erinnerte an einen Gastbeitrag von ihm und Söder, der bereits vor dem Autogipfel am 9. Oktober erschienen war. “Wir haben ja eine gemeinsame Positionierung zum Gastkommentar gemacht und das bildet eigentlich eins zu eins das ab, worauf sich alle verständigen können.”

Der SPD-Politiker sagte, ihm gehe es um die Tatsache, “dass ich die Automobilindustrie stärken will”. Es müsse Technologieoptionen geben, auch nach 2035. Diese Optionen würden aber eng mit der E-Mobilität zusammenhängen: Es könnten Range Extender oder Plug-in-Hybride sein. “Manchmal muss man es ein bisschen präziser formulieren, dann ist es nicht ganz so trophäenmäßig, aber vielleicht mehr inhaltlich.”

