LILIOM CINEMA IN CONCERT: PLACEBO

Wir feiern mit einer Überraschungs-Konzertaufzeichnung eine der interessantesten Alternative-Rock-Bands, die seit Mitte der 90er-Jahre viele Fans begeistert: PLACEBO

Tickets: LILIOM Kinokasse und online: http://www.liliom.de/programm-ubersicht

UNSERE TOP-EVENTS DER WOCHE :



WILD CINEMA:

GOOD BOY

Sa. 24.2.2024 um 13:30 Uhr

Deutsche Fassung

Ein Date-Film der anderen Art: „50 Shades Of Norway“

Bei einem Tinder-Date lernt Sigrid den attraktiven und zurückhaltenden Christian kennen. Zwischen den beiden funkt es sofort, und schon am ersten Abend geht Sigrid mit zu Christian nachhause. Der wohnt in einer luxuriösen Villa zusammen mit seinem „Hund“ Frank – nur dass Frank alles andere als ein gewöhnlicher Hund ist. Tatsächlich handelt es sich um einen erwachsenen Mann in einem Hundekostüm, der in Christians Haushalt wie ein echter Vierbeiner lebt. Sigrid ist zutiefst schockiert und verwirrt, doch als sie erfährt, dass Christian der alleinige Erbe eines Multimillionärs ist, wirft sie ihre Bedenken wieder über Bord. Während eines gemeinsamen Wochenendes in Christians abgelegenem Ferienhaus im Wald versucht Sigrid mehr über Franks merkwürdige Situation zu erfahren. Doch bereits am ersten Abend beginnen die Ereignisse eine beängstigende Wendung zu nehmen…



PREVIEW:

ONLY THE RIVER FLOWS

Sa. 24.2.2024 um 15:30 Uhr

Chinesisch mit deutschen Untertiteln (OmU)

Herausragendes Krimi- und Gesellschaftskino aus China!

In China werden in den 1990er Jahren in der Kleinstadt Banpo drei Morde begangen. Ma Zhe (Yilong Zhu), der Leiter der Kriminalpolizei, wird mit der Aufklärung der Fälle beauftragt. Eine am Flussufer zurückgelassene Handtasche und die Aussagen von Passanten lassen gleich mehrere Verdächtige ins Visier des Ermittlers geraten. Doch trotz mehrerer zunächst vielversprechender Spuren gerät der Fall mit zunehmender Zeit immer mehr ins Stocken. Inspektor Ma wird dabei mit den Abgründen der menschlichen Seele konfrontiert und muss sich der harten Frage stellen, ober er sich immer noch auf der richtigen Spur befindet…



BERLINALE-SPECIAL UND PREVIEW VOR KINOSTART AM 4.4.2024:

ANDREA LÄSST SICH SCHEIDEN

Sa. 24.2.2024 um 18:15 Uhr

Der neue Film von Josef Hader mit Josef Hader und Birgit Minichmayr!

Mit seiner zweiten Regiearbeit beweist Ausnahmetalent Josef Hader (WILDE MAUS, VOR DER MORGENRÖTE) erneut, dass das Tragikomische die beste Abbildung dessen ist, was man Leben nennt. In ANDREA LÄSST SICH SCHEIDEN, für das Hader zusammen mit Florian Kloibhofer auch das Drehbuch verfasste, erzählt er von unverwirklichten Träumen, verpasstem Glück und schicksalhaften Begegnungen – eine scharfsinnig beobachtende Analyse einer Dorfgesellschaft und ein Plädoyer gegen jede Landlebensehnsucht.



PREVIEW VOR KINOSTART AM 21.3.2024:

OH LA LA – WER AHNT DENN SOWAS?

So. 25.2.2024 um 15:00 Uhr

Deutsche Fassung

Nach den Erfolgen von MONSIEUR CLAUDE begibt sich Komödien-Star Christian Clavier erneut auf eine köstliche Tour de Force der kulturellen Überraschungen und gnadenlosen Seitenhiebe – nicht nur gegen die Grande Nation und ihre europäischen Nachbarn. Mit viel Witz und großer Treffsicherheit zündet OH LA LA – WER AHNT DENN SOWAS? ein herrlich freches Pointen-Feuerwerk, das sich wenig um Political Correctness schert!

RETROSPEKTIVE REGISSEUR DENIS VILLENEUVE:

BLADE RUNNER 2049

So. 25.2.2024 um 19:45 Uhr

ARRIVAL

Di. 27.2.2024 um 20:30 Uhr

DUNE PART ONE

Mi. 28.2.2024 um 17:00 Uhr

Vor dem Kinostart von Denis Villeneuves heiß erwarteter Fortsetzung DUNE PART TWO (Ab Mi. 28.2.2024 in engl. OmU im LILIOM, der Vorverkauf läuft!) zeigen wir eine Retrospektive aller herausragender Spielfilme des Ausnahmeregisseurs jeweils in englischer Originalfassung mit deutschen Untertiteln (OmU)!



PREVIEW:

THE ZONE OF INTEREST

Mo. 26.2.2024 um 20:45 Uhr

Der Film ist in deutscher Sprache gedreht, es gibt nur diese Fassung!

Für fünf Oscars nominiert! Mit Sandra Hüller und Christian Friedel!

Regisseur und Drehbuchautor Glazer ließ sich für den Film von dem gleichnamigen Buch des verstorbenen Autoren Martin Amis inspirieren. Sein Film beleuchtet die Schrecken des Holocaust aus der Perspektive von Rudolf und Hedwig Höß, dem Kommandanten von Auschwitz und seiner Familie, die in ihrem Bilderbuchheim Mauer an Mauer mit dem Vernichtungslager ein äußerst privilegiertes Leben führen.



ANIME-KINO:

DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA – ZUM TRAINING DER SÄULEN

Di. 27.2.2024 um 20:30 Uhr

Japanisch mit deutschen Untertiteln (OmU)

„Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Zum Training der Säulen“ – präsentiert Episode 11 des Handlungsbogens ‚Dorf der Schwertschmiede‘ und damit Tanjir?s erbitterten Kampf gegen die Zunehmende Vier Hantengu und Nezukos Triumph über die Sonne zum ersten Mal auf der großen Leinwand. Direkt im Anschluss folgt die Premiere von Episode 1 des Handlungsbogens „Training der Säulen“, in dem sich die Säulen mithilfe ihres Trainings für ihren bevorstehenden Kampf gegen Kibutsuji Muzan rüsten.

PREVIEW:

DUNE PART TWO

Sa. 28.2.2024 um 20:30 Uhr

Englisch mit deutschen Untertiteln (OmU)

Denis Villeneuves heiß erwartete Fortsetzung des philosophischen Sci-Fi-Abenteuers mit Timothée Chalamet, Zendaya, Josh Brolin, Javier Bardem, Christopher Walken, Anya Taylor-Joy, Rebecca Ferguson, u.v.a.

Alle Spielzeiten und Tickets: www.liliom.de/programm-ubersicht

Reservierungen per Email: kino@liliom.de

Reservierungen per Telefon: 0821 – 29 71 48 89

