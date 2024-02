LILIOM-FAVOURITES | SIEBEN – Klassiker von David Fincher mit Brad Pitt, Morgan Freeman, Kevin Spacey, Gwineth Paltrow

Anzeige | SIEBEN – Sa. 17.2.2024 um 15:00 Uhr: Englisch mit deutschen Untertiteln (OmU). Der Klassiker von David Fincher mit Brad Pitt, Morgan Freeman, Kevin Spacey, Gwineth Paltrow, u.v.a.!

Nach dem Muster der sieben Todsünden richtet ein Serienmörder seine Opfer in grausamen Ritualen hin. Zwei Ermittler, der eine kurz vor der Pensionierung, der andere sein junger Nachfolger, sollen diesen Wahnsinn aufklären. Der außergewöhnliche Film bleibt mit seinen dunklen und düsteren Bildern bei Andeutungen, dem Zuschauer wird jede sichere Information vorenthalten, sodass es letztlich die Phantasie des Zuschauers ist, die „Sieben“ zum Thriller macht.

Tickets: LILIOM Kinokasse und online: http://www.liliom.de/ programm-ubersicht

UNSERE NEUEN KINOSTARTS:

RÜCKKEHR ZUM LAND DER PINGUINE

Ab Do. 15.2.2024 mehrmals täglich!

Alle Vorstellungen in deutscher Fassung!

Nach dem Riesenerfolg von DIE REISE DER PINGUINE (allein in Deutschland 1,5 Millionen begeisterte Zuschauer, Oscar® für den Besten Dokumentarfilm) kehrt Regisseur Luc Jacquet in die Antarktis zurück.

Sprecher in der deutschen Sprachfassung ist Schauspieler Ronald Zehrfeld.

Die Südspitze Patagoniens ist der Startpunkt für seine Reise nach 90° Süd. Selten hat man die eisigen Küsten und die endlosen, weißen Landschaften der Antarktis so beeindruckend wie in Jacquets filmischem Reisetagebuch gesehen. Der südlichste Kontinent der Erde übe eine magnetische Anziehungskraft auf ihn aus, sagt Jacquet einmal im Film. Seine Faszination ist in jeder Einstellung spürbar. In großartigen Schwarzweißbildern zeigt er uns die Natur mit ihrer erstaunlich vielfältigen Tierwelt. Schließlich trifft Jacquet die Kaiserpinguine wieder, die ihn wie einen alten, lang vermissten Freund begrüßen. So wird diese Reise für ihn nicht nur zu einer Rückkehr an seinen Sehnsuchtsort, sondern auch zu einer Rückkehr zum Land der Pinguine.



COLONOS (THE SETTLERS)

Ab Do. 15.2.2024!

Alle Vorstellungen in Englisch/Spanisch mit deutschen Untertiteln (OmU)!

Chiles offizieller Oscar-Beitrag 2024!

Felipe Gálvez’ Spielfilmdebüt COLONOS schafft eine schonungslose Neuinterpretation des Westerns, indem er historische Besonderheiten mit einem lebendigen visuellen Stil verbindet. Um die Wende zum 20. Jahrhundert brechen drei Reiter im Auftrag eines wohlhabenden Großgrundbesitzers nach Feuerland auf. An der Seite eines britischen Leutnants und eines amerikanischen Söldners begreift der halb-indigene Scharfschütze Segundo Stück für Stück die wahre mörderische Mission hinter der Expedition. Vor der Kulisse atemberaubender Berglandschaften präsentiert COLONOS eine schonungslose Abrechnung mit dem chilenischen Nationalmythos und der damit verbundenen Gewalt.





UNSERE TOP-EVENTS DER WOCHE :



LILIOM FAVOURITES:

SEVEN

Sa. 17.2.2024 um 15:00 Uhr

Englisch mit deutschen Untertiteln (OmU)

Der Klassiker von David Fincher mit Brad Pitt, Morgan Freeman, Kevin Spacey, Gwineth Paltrow, u.v.a.!

Nach dem Muster der sieben Todsünden richtet ein Serienmörder seine Opfer in grausamen Ritualen hin. Zwei Ermittler, der eine kurz vor der Pensionierung, der andere sein junger Nachfolger, sollen diesen Wahnsinn aufklären. Der außergewöhnliche Film bleibt mit seinen dunklen und düsteren Bildern bei Andeutungen, dem Zuschauer wird jede sichere Information vorenthalten, sodass es letztlich die Phantasie des Zuschauers ist, die „Sieben“ zum Thriller macht.

RETROSPEKTIVE REGISSEUR DENIS VILLENEUVE:

SICARIO 1

Di. 20.2.2024 um 20:30 Uhr

Englisch mit deutschen Untertiteln (OmU)

Vor dem Kinostart von Denis Villeneuves heiß erwarteter Fortsetzung DUNE PART TWO (Ab Mi. 28.2.2024 in engl. OmU im LILIOM, der Vorverkauf läuft!) zeigen wir eine Retrospektive aller herausragender Spielfilme des Ausnahmeregisseurs jeweils in englischer Originalfassung mit deutschen Untertiteln (OmU)

FAMILIEN-KINO:

NEUE GESICHTEN VOM PUMUCKL

Do. 15.2. und Fr. 16.2.2024 jeweils um 13:00 Uhr

FAMILIEN-KINO:

CHECKER TOBI 2

Do. 15.2. und Fr. 16.2.2024 jeweils um 13:00 Uhr

