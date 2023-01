Anzeige | Herausragendes Erzählkino aus Italien: Die Verfilmung des Bestsellers von Paolo Cognetti! Gewinnerfilm Jury-Preis Cannes Filmfestival 2022!

Do. 19.1. bis So. 22.1. und Di. 24.1. und Mi. 25.1. jeweils um 18:00 Uhr in deutscher Synchronisation, Mo. 23.1. um 18:00 Uhr im italienischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU) im LILIOM Kino Augsburg!

PROGRAMMÜBERSICHT:



EVENT-KINO:

OLDBOY

Do. 19.1. um 20:45 Uhr in deutscher Synchronisation

Fr. 20.1. um 20:45 Uhr in Koreanisch mit deutschen Untertiteln (OmU)

Der Klassiker von Park Chan-Wook, den wir vor dem Kinostart seines neuen Films DIE FRAU IM NEBEL (Ab Do. 2.2.2023) zeigen!



PREVIEWS:

DIE FRAU IM NEBEL

Sa. 21.1. um 15:15 Uhr in Koreanisch mit deutschen Untertiteln (OmU)

So. 22.1. um 15:15 Uhr in deutscher Synchronisation

Gewinnerfilm Beste Regie Cannes Filmfestival 2022!

Der neue Film von Regisseur Park Chan-Wook (OLDBOY, DIE TASCHENDIEBIN)!

Ab Do. 2.2. täglich im Programm!

DIE DREI ??? – ERBE DES DRACHEN

So. 22.1. um 16:15 Uhr

Der neue Teil mit Julius Weckauf in der Hauptrolle (Der Junge muss an die frische Luft) ist ein großes Abenteuer für alle Altersklassen!

Ab Do. 26.1. täglich im Programm!

Auch für Schulvorstellungen per E-Mail an kino@liliom.de buchbar!

CLOSE

Mo. 23.1. um 20:45 Uhr in deutscher Synchronisation

Mi. 25.1. um 20:45 Uhr in Französisch mit deutschen Untertiteln

CLOSE, ausgezeichnet mit dem Großen Preis der Jury bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes 2022, ist ein feinfühliges Drama über Nähe, Distanz und Entfremdung. Mit zärtlicher Präzision und einem unendlichen Verständnis für die Fragilität des Lebens an der Schwelle zum Erwachsenwerden erzählt Lukas Dhont die aufwühlende Geschichte einer intensiven Freundschaft.

Ab Do. 26.1. täglich im Programm!

DOKU-KINO:

WO IST GOTT?

Sa. 21.1. um 13:30 Uhr und So. 22.1. um 12:00 Uhr

Diese Dokumentation begleitet vier Brückenbauer/innen aus Judentum, Islam, Buddhismus und Christentum an den Anfang ihrer Geschichten bis heute!

ENNIO MORRICONE – DER MAESTRO

So. 22.1. um 12:00 Uhr im mehrsprachigen Original mit deutschen Untertiteln

Eine faszinierende Dokumentation über den wohl berühmtesten und produktivsten Filmkomponisten des 20. Jahrhunderts!

AUF DER SUCHE NACH FRITZ KANN

So. 22.1. um 12:00 Uhr

Ein spannender Dokumentarfilm über Erinnerung heute und Erinnerung als aktive Entscheidung – in Zeiten des wachsenden Antisemitismus in Europa.

KINDER- UND FAMILIENKINO:

DER RÄUBER HOTZENPLOTZ

Sa. 21.1. um 13:30 Uhr

Fantastisches Familienkino für Klein und Groß: Der wilde Räuber Hotzenplotz raubt der Großmutter die Lieblings-Kaffeemühle. Wird es Kasperl und seinem Freund Seppel gelingen, ihn zu fangen und die verzauberte Fee Amaryllis zu befreien?

Auch für Schulvorstellungen per E-Mail an kino@liliom.de buchbar!

BLUEBACK – EINE TIEFE FREUNDSCHAFT

Sa. 21.1. um 13:30 Uhr in deutscher Synchronisation

Inspirierendes Familienabenteuer mit einem hochkarätigen Cast um Mia Wasikowska, Radha Mitchell und Eric Bana sowie atemberaubenden Naturaufnahmen voll magischer Schönheit!

WEITERHIN IM PROGRAMM:

THE BANSHEES OF INISHERIN

Do. 19.1. und Fr. 20.1. jeweils um 16:00 Uhr und um 18:15 Uhr in deutscher Synchronisation

Fr. 20.1. und Sa. 21.1. jeweils um 20:45 Uhr in deutscher Synchronisation

Sa. 21.1. und So. 22.1. jeweils um 18:00 Uhr in deutscher Synchronisation

So. 22.1. auch um 15:30 Uhr in deutscher Synchronisation

Mo. 23.1., Di. 24.1., Mi. 25.1. jeweils um 16:00 Uhr und um 18:30 Uhr in deutscher Synchronisation

Do. 19.1. bis Mi. 25.1. jeweils um 21:00 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Ein Kinowunder über eine so noch nie im Kino gesehene, urkomische Freundschaft!

Mit Colin Farrell und Brendan Gleeson in den Hauptrollen, der neue Film vom Regisseur von „Three Billboards Outside Ebbing Missouri“ und von „Brügge sehen und sterben“!

ACHT BERGE

Do. 19.1. bis So. 22.1. und Di. 24.1. und Mi. 25.1. jeweils um 18:00 Uhr in deutscher Synchronisation

Mo. 23.1. um 18:00 Uhr im italienischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Herausragendes Erzählkino aus Italien: Die Verfilmung des Bestsellers von Paolo Cognetti!

Gewinnerfilm Jury-Preis Cannes Filmfestival 2022!

HOLY SPIDER

Do. 19.1., Di. 24.1. jeweils um 16:00 Uhr und um 20:45 Uhr in deutscher Synchronisation

Fr. 20.1., Sa. 21.1., Mo. 23.1., Mi. 25.1. jeweils um 16:00 Uhr in deutscher Synchronisation

So. 22.1. um 13:30 Uhr in deutscher Synchronisation

So. 22.1. um 20:45 Uhr in Farsi mit deutschen Untertiteln (OmU)

Starkes Frauen-Kino aus dem Iran, mitreißend erzählt und grandios inszeniert!

Gewinnerfilm Beste Hauptdarstellerin Cannes Filmfestival 2022!

WAS MAN VON HIER AUS SEHEN KANN

Do. 19.1., Fr. 20.1., Mo. 23.1., Di. 24.1., Mi. 25.1. jeweils um 16:00 Uhr und um 18:30 Uhr

Sa. 21.1. um 18:30 Uhr

So. 22.1. um 14:00 Uhr und um 18:30 Uhr

Bestsellerverfilmung von Autorin Mariana Leky mit Corinna Harfouch und Luna Wedler! Kluge und zartfühlende Geschichte über die Liebe unter ganz besonderen Vorzeichen!

TRIANGLE OF SADNESS

Sa. 21.1. und Mo. 23.1. jeweils um 20:45 Uhr in deutscher Synchronisation

So. 22.1. und Mi. 25.1. jeweils um 20:45 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Der Gewinner der Goldenen Palme der Filmfestspiele Cannes 2022! Eine bissige, sozialkritische Satire am Puls der Zeit!

