Anzeige | Die Entdeckung der Cannes Filmfestspiele 2022 und wohl der berührendste Film des Jahres! Täglich um 18:15 Uhr in deutscher Fassung und 20:30 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln, am Mi. 21.12. um 18:15 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln!

Tickets: LILIOM Kinokasse und online: www.liliom.de/ programm-ubersicht

PROGRAMMÜBERSICHT:

DOKU-KINO:

WO IST GOTT?

Am Do 15.12. und Mi. 21.12. um 16:00 Uhr, am So. 18.12. um 13:30 Uhr

Diese Dokumentation begleitet vier Brückenbauer/innen aus Judentum, Islam, Buddhismus und Christentum an den Anfang ihrer Geschichten bis heute!

MARTIN-SCORSESE-SPECIAL:

THE WOLF OF WALL STREET

Nur am Sa. 17.12. um 20:00 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln

Martin Scorseses berauschendes Meisterwerk mit Leonardo Di Caprio in der Hauptrolle!

BEST OF 2022:

GUGLHUPFGESCHWADER

Nur am Sa. 17.12. um 16:00 Uhr

Die neue Eberhofer-Komödie!

PREVIEW:

ENNIO MORRICONE – DER MAESTRO

Nur am So. 18.12. um 14:00 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln

Eine faszinierende Dokumentation über den wohl berühmtesten und produktivsten Filmkomponisten des 20. Jahrhunderts

EVENT-KINO:

LA LA LAND

Am So 18.12. um 17:30 Uhr in deutscher Fassung und um 20:15 Uhr im englischen Original mit Untertiteln

Re-Screen zu Damien Chazelles neuem Film Babylon: Musical und Publikumserfolg, mit Ryan Gosling und Emma Stone. Zu jedem Ticket eine Überraschungs-DVD!

WEITERHIN IM PROGRAMM:

SHE SAID

Täglich 20:30 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln, am 21.12. um 18:00 Uhr

Die New York Times-Reporterinnen Megan Twohey (Carey Mulligan) und Jodi Kantor (Zoe Kazan) berichten über eine der wichtigsten Geschichten einer ganzen Generation: Die #MeToo-Enthüllungen Hollywoods, die das Schweigen über das System hinter sexuellen Übergriffen in der Filmwelt brechen. Der neue Film von Emmy-Gewinnerin Maria Schrader ist starkes Frauenkino!

BONES AND ALL

Täglich um 18:00 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln, außer am Sa. 17.12. und So. 18.12. und am Mi. 21.12.

Erlebt Timothée Chalamet und Taylor Russel in Luca Guadagninos Kinosensation des Jahres!

THE MENU

Am Do. 15.12. und Mo. 19.12. um 20:45 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln

Großes Horror-Arthouse-Spektakel mit Ralph Fiennes als kongenialem Bösewicht, Anya Taylor-Joy, u.v.a!



TRIANGLE OF SADNESS

Am Fr. 16.12. und Di. 20.12. um 20:30 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln und am So. 18.12. um 17:30 Uhr in deutscher Fassung

Der Gewinner der Goldenen Palme der Filmfestspiele Cannes 2022! Eine bissige, sozialkritische Satire am Puls der Zeit!

AN EINEM SCHÖNEN MORGEN

Täglich um 16:00 Uhr, am So. 11.12. um 13:30 Uhr und am Mo. 19.12. um 16:00 im englischen Original mit deutschen Untertiteln

Der neue Film von Mia Hansen-Løve mit der wunderbaren Léa Seydoux in der Hauptrolle ist eine poetische Rückkehr nach Paris!

EINFACH MAL WAS SCHÖNES

Täglich um 18:15 Uhr, am So. 18.12. um 15:15 Uhr

Nach „Wunderschön“, der neue Film von und mit Karoline Herfurth! Ein tolles Kinoerlebnis auch mit Nora Tschirner, u.v.a.!

DER NACHNAME

Nur am Sa. 17.12. um 18:00 Uhr

Nach „Der Vorname“ die neue und sensationell gute Komödie mit Christoph Maria Herbst.

DER RÄUBER HOTZENPLOTZ

Täglich um 16:00 Uhr

Fantastisches Familienkino für Klein und Groß: Der wilde Räuber Hotzenplotz raubt der Großmutter die Lieblings-Kaffeemühle. Wird es Kasperl und seinem Freund Seppel gelingen, ihn zu fangen und die verzauberte Fee Amaryllis zu befreien?

Auch für Schulvorstellungen per E-Mail an kino@liliom.de buchbar!

DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 2

Am Fr. 16.12., Mo. 19.12. und Di. 20.12. um 16:00 Uhr

Die Fortsetzung des großen Familienkino-Erfolgs!

Auch für Schulvorstellungen per E-Mail an kino@liliom.de buchbar!

Alle Spielzeiten und Tickets: www.liliom.de/programm-ubersicht

Reservierungen per Email: kino@liliom.de

Reservierungen per Telefon: 0821 – 29 71 48 89

Der Filmtipp wird präsentiert vom Liliom Kino, Augsburgs beliebtem Arthousekino im stilvollen Ambiente eines renovierten Backsteinbaus mit Restaurant und Biergarten.