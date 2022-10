Anzeige | Robert de Niro, Rami Malek, Anya Taylor-Joy, u.v.a.! Der neue Film von David O. Russel! Ein starbesetzter Cast um das Trio der Soldaten Burt (Christian Bale) und Harold (John David Washington), und der Krankenschwester Valerie (Margot Robbie)!

Dieses unzertrennliche Trio geht nur noch gemeinsam durchs Leben … und stolpert so auch gemeinsam in einen Kriminalfall.

Täglich um 20:45 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln im LILIOM Kino Augsburg!



Tickets: LILIOM Kinokasse und online: www.liliom.de/ programm-ubersicht

PROGRAMMÜBERSICHT:

ZU GAST:

BLACK MAMBAS

Nur am Fr. 04.11. um 18:30 Uhr, Filmgespräch mit Regisseurin Lena Karbe

Jede Nacht patrouilliert die weibliche Anti-Wilderei-Einheit BLACK MAMBAS im Kruger Nationalpark, einem der beliebtesten touristischen Attraktionen von Südafrika. Für die jungen Frauen ist der Job ein Dilemma. Er ist der Weg aus Armut und Arbeitslosigkeit mit Aussicht auf ein selbstbestimmtes Leben, aber gleichzeitig auch ein Bruch mit vorherrschenden Traditionen.

EXHIBITION ON SCREEN:

DER MANN, DER AMERIKA MALTE: EDWARD HOPPER

Am Do. 03.11., So. 06.11. und Mi. 09.11. um jeweils 14:00 Uhr

Edward Hoppers Bilder gehören zu den Werken, die in Amerika alle kennen – beliebt, hochgelobt und geheimnisvoll. Seine Kunst beeinflusste zahllose Maler, Fotografen, Filmemacher und Musiker – doch wer war er eigentlich? Und wie konnte ein Illustrator, der häufig mit widrigen Bedingungen zu kämpfen hatte, eine solche Fülle bemerkenswerter Werke erschaffen?

DOKU-KINO:

THE NORTH DRIFT – PLASTIK IN STRÖMEN

Nur am So. 06.11. um 12:00 Uhr

Ein herausragender Dokumentarfilm über ein hoch aktuelles Thema und ein spannendes Wissenschaftsexperiment.

FIRE OF LOVE

Am So. 06.11. um 12:00 Uhr und am Mo. 07.11. um 14:00 Uhr

Ein beeindruckender Dokumentarfilm über das Vulkan-Forscherpaar Katia und Maurice Krafft.



WERNER HERZOG – RADICAL DREAMER

Nur am Sa. 05.11. um 16:15 Uhr

Der erste exklusive Dokumentarfilm über die Regie-Legende Werner Herzog!

NEU IM PROGRAMM:

HUI BUH UND DAS HEXENSCHLOSS

Täglich um jeweils 14:00, und 16:00 Uhr

Hui Buh ist zurück! Gemeinsam mit Ophelia brechen Hui Buh und Julius zu ihrem größten Abenteuer in den Hexenwald auf. An ihrer Seite ist wieder einmal Julius‘ treuer Begleiter Charles, der immer wieder zur letzten Rettung in der Not wird.

Auch für Schulvorstellungen per Email an kino@liliom.de buchbar!

AMSTERDAM

Täglich um 20:45 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln

WEITERHIN IM PROGRAMM:

RHEINGOLD

Täglich um 16:00 Uhr und 21:00 Uhr, Fr. 04.11. und Sa. 05.11. nur um 21:00 Uhr

Der neue Film von Regisseur Fatih Akin! Basierend auf dem autobiografischen Roman der deutschen Rap-Ikone Xatar.

DER NACHNAME

Täglich um 17:00 und 19:00 Uhr im Programm

Nach „Der Vorname“ die neue und sensationell gute Komödie mit Christoph Maria Herbst.



SEE HOW THEY RUN

Täglich um 18:30 Uhr, am Fr. 04.11. um 16:00 Uhr, im englischen Original mit deutschen Untertiteln

Im Londoner West End der 1950er Jahre werden die Pläne für die Verfilmung eines erfolgreichen Theaterstücks jäh gestoppt, nachdem der unmoralische Regisseur (Adrien Brody) des Stücks ermordet wurde. Als der erfahrene und kluge Inspektor Stoppard (Sam Rockwell) und der eifrige Neuling Constable Stalker (Saoirse Ronan) den Fall übernehmen, finden sich die beiden in einem rätselhaften Krimi im glamourösen, schmutzigen Theateruntergrund wieder.

TRIANGLE OF SADNESS

Täglich um 20:45 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln. Um 18:00 Uhr in deutscher Fassung, ebenfalls am 03.11., 05.11., 07.11. und 09.11. um 14:00 Uhr.

Der Gewinner der Goldenen Palme der Filmfestspiele Cannes 2022: Das junge Männer-Model Carl (Harris Dickinson) und die erfolgreiche Influencerin Yaya (Charlbi Dean Kriek), in deren Beziehung es ein wenig kriselt, sind es gewohnt, ihr Luxus-Leben auf Instagram zu vermarkten. Als sie auf eine Kreuzfahrt für Superreiche eingeladen werden, können sie Erholung und Arbeit perfekt miteinander verbinden – sich mit einem Champagner-Glas auf dem Sonnendeck zu räkeln, ist schließlich absolut social-media-tauglich. Hinter den Kulissen geht es jedoch weit weniger paradiesisch zu.

DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 2

Am Fr. 04.11. um 14:00 Uhr und am Sa. 05.11. um 14:15 Uhr

Die Fortsetzung des großen Familienkino-Erfolgs!

Auch für Schulvorstellungen per Email an kino@liliom.de buchbar!

FREIBAD

Nur am Di. 08.11.um 14:00 Uhr

Die neue Komödie von Doris Dörrie!

DER GESANG DER FLUSSKREBSE

Am Fr. 04.11., So. 06.11. und Di. 08.11. um jeweils 14:15 Uhr in deutscher Fassung

Die Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von Delia Owens!

Alle Spielzeiten und Tickets: www.liliom.de/programm-ubersicht

Reservierungen per Email: kino@liliom.de

Reservierungen per Telefon: 0821 – 29 71 48 89

Der Filmtipp wird präsentiert vom Liliom Kino, Augsburgs beliebtem Arthousekino im stilvollen Ambiente eines renovierten Backsteinbaus mit Restaurant und Biergarten.