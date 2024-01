LILIOM Film der Woche | ANIMALIA – Ein spannendes Sci-Fi-Drama und ein must-see für alle Fantasy-Fans!

Anzeige | ANIMALIA – Vorstellungen in deutscher Fassung und in Französisch mit deutschen Untertiteln (OmU)! Gefeiert auf dem Cannes Filmfestival 2023 und beim Fantasy Filmfest 2023! Ein spannendes Sci-Fi-Drama und ein must-see für alle Fantasy-Fans!

In einer nahen Zukunft wird die Menschheit von einer rätselhaften Krankheit heimgesucht, die einige Menschen nach und nach in tierähnliche Kreaturen verwandelt. Beim Transfer in ein extra gebautes Zentrum, in welchem versucht werden soll die genetischen Mutationen aufzuhalten, kommt es zu einem Unfall. Angetrieben durch die Angst vor dem Andersartigen bricht offene Feindseligkeit in der örtlichen Gemeinde gegenüber den Kreaturen aus, die sich nach dem Ausbruch in die umliegende Wildnis zurückgezogen haben. Darunter auch die Mutter des 16-jährigen Émile (Paul Kircher), der sich zusammen mit seinem Vater François (Romain Duris) auf die verzweifelte Suche nach ihr begibt. Während François an der Vergangenheit festhält, bemerkt Émile erste Mutationen an seinem eigenen Körper…

Tickets: LILIOM Kinokasse und online: http://www.liliom.de/ programm-ubersicht

UNSERE NEUEN KINOSTARTS:

POOR THINGS

Ab Do. 18.1.2024 mehrmals täglich!

Alle Vorstellungen in Englisch mit deutschen Untertiteln (OmU)!

Der neue Film von Yorgos Lanthimos mit Emma Stone, Willem Dafoe, Mark Ruffalo, u.v.a. – Gewinnerfilm Goldener Löwe Venedig Filmfestival 2023 – Auf Oscar-Kurs 2024!



THE PALACE

Ab Do. 18.1.2024 mehrmals täglich!

Vorstellungen in deutscher Fassung und in Englisch/Französisch mit deutschen Untertiteln (OmU)!

Die neue und sehr erfrischende Gesellschafts-Satire von Roman Polanski!

Altmeister und Oscar®-Preisträger Roman Polanski lässt sein hochrangiges Ensemble von Mickey Rourke über Fanny Ardant, Oliver Masucci bis hin zu Milan Peschel und John Cleese in dieser turbulenten Komödie so manch eine Überraschung erleben!



OLFAS TÖCHTER

Ab Do. 18.1.2024 täglich!

Herausragendes Kino aus Tunesien und Gewinner Bester Dokumentarfilm Cannes Filmfestival 2023!

Das Leben der Tunesierin Olfa, Mutter von vier Töchtern, oszilliert zwischen Licht und Schatten. Eines Tages verschwinden ihre beiden ältesten Töchter. Regisseurin Kaouther Ben Hania setzt professionelle Schauspielerinnen ein, um die Abwesenheit der beiden zu kompensieren. Dadurch wird ein außergewöhnlicher Filmmechanismus in Gang gesetzt, der die Geschichte von Olfa und ihren Töchtern enthüllt. Eine intime Reise voller Hoffnung, Rebellion und Gewalt beginnt, in deren Verlauf Tradition, Generationskonflikte und Schwesternschaft beobachtet und die Fundamente unserer Gesellschaft hinterfragt werden.

Alle Spielzeiten und Tickets: www.liliom.de/programm-ubersicht

Reservierungen per Email: kino@liliom.de

Reservierungen per Telefon: 0821 – 29 71 48 89

Der Filmtipp wird präsentiert vom Liliom Kino, Augsburgs beliebtem Arthousekino