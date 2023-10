LILIOM Film der Woche | ANIME-KINO: DAS SCHLOSS IM HIMMEL – Der allererste Studio Ghibli-Film aus dem Jahr 1986!

Anzeige | Im silbernen Licht des Vollmondes gleitet ein Luftschiff über ein Meer aus Wolken. Muska, ein Geheimagent der Regierung, bringt das Mädchen Sheeta zur Festung Tedis. Plötzlich wird das Schiff von Piraten angegriffen. Die Piraten und der Regierungsagent verfolgen beide dasselbe Ziel: Sie wollen das Geheimnis des Kristalls ergründen, den Sheeta an einer Kette um den Hals trägt.

Der Kristall ist der Schlüssel zum Geheimnis der verborgenen Stadt Laputa, einer Insel, die im Himmel schwebt, erbaut von einem sagenumwobenen Volk, das schon lange von dem Planeten verschwunden ist. Birgt Laputa tatsächlich Schätze und Reichtümer jenseits aller Vorstellungskraft oder befindet sich dort eine geheimnisvolle Technologie, die so fortschrittlich ist, dass wer auch immer sie beherrscht auch die Welt beherrschen könnte? Sheeta findet in dem jungen Pazu einen Freund, der ihr hilft, ihren Verfolgern zu entkommen und der sie auf der Suche nach der Lösung des Rätsels des schwebenden Schlosses begleitet. Gemeinsam fliehen Sheeta und Pazu vor den Piraten und reisen nach Laputa. Was sie an diesem seltsamen und geheimnisvollen Ort finden, ist ein Schatz, wertvoller als die Macht, die Welt zu beherrschen.

ANIME-KINO: DAS SCHLOSS IM HIMMEL

Mo. 6.11.2023 um 20:30 Uhr

Japanisch mit deutschen Untertiteln (OmU)

Der allererste Studio Ghibli-Film aus dem Jahr 1986!

Tickets: LILIOM Kinokasse und online: http://www.liliom.de/ programm-ubersicht

UNSERE NEUEN KINOSTARTS

ANATOMIE EINES FALLS

Ab Do. 2.11.2023 täglich bei uns!

Vorstellungen in deutscher Fassung und in Englisch/Französisch mit deutschen Untertiteln (OmU)

Der Gewinnerfilm der Goldenen Palme von Cannes 2023 mit Sandra Hüller in der Hauptrolle!

Regisseurin Justine Triet erzählt in ihrem raffinierten Film die Geschichte einer deutschen Schriftstellerin, die sich vor einem französischen Gericht gegen den Vorwurf verteidigen muss,

ihren Ehemann vom Balkon eines Chalets in den Tod gestoßen zu haben.



MEIN SOHN, DER SOLDAT

Ab Do. 2.11.2023 täglich bei uns!

Alle Vorstellungen in deutscher Fassung

Schauspielstar Omar Sy überzeugt als verzweifelter Vater, der alles riskiert, um das Leben seines Sohnes zu retten. Das eindringliche Kriegsdrama über eine Seite

des Ersten Weltkrieges, die lange in den Geschichtsbüchern fehlte, war der Eröffnungsfilm in Cannes und ein Millionenerfolg in Frankreich.



DUMB MONEY

Ab Do. 2.11.2023 täglich bei uns!

Alle Vorstellungen in Englisch mit deutschen Untertiteln (OmU)

Paul Dano nimmt es in dieser mitreißenden Komödie mit der Wall Street auf! Nach einer wahren Begebenheit!

UNSERE TOP-EVENTS DER WOCHE:



LILIOM CINEMA AWARD FÜR JOSEF HADER

ZUM FILM WILDE MAUS

Do. 2.11.2023 um 17:00 Uhr

Der LILIOM CINEMA AWARD geht in die nächste Runde:

Wir verleihen unseren Award an den österreichischen Kabarettisten und Schauspieler Josef Hader, der seinen Film WILDE MAUS, bei dem er nicht nur die Hauptrolle spielt,sondern auch Regie geführt hat, persönlich mit Publikumsgespräch vorstellen wird. Wir garantieren das perfekte Lachmuskeltraining!

Alle Spielzeiten und Tickets: www.liliom.de/programm-ubersicht

Reservierungen per Email: [email protected]

Reservierungen per Telefon: 0821 – 29 71 48 89

Der Filmtipp wird präsentiert vom Liliom Kino, Augsburgs beliebtem Arthousek