LILIOM Film der Woche | ANIME-KINO: ‍DIE LETZTEN GLÜHWÜRMCHEN

UNSERE NEUEN KINOSTARTS:



AUF DEM WEG

Ab Do. 30.11. neu und täglich!

Alle Vorstellungen in deutscher Fassung!

Oscarpreisträger Jean Dujardin (THE ARTIST, INTRIGE) erfindet sich in der Rolle eines verwöhnten Schriftstellers neu. Frei nach der Lebensgeschichte und dem darauf basierenden Bestseller „Auf versunkenen Wegen“ des französischen Autors Sylvain Tesson (Der Schneeleopard, Weiß), besticht er als komplexer Charakterdarsteller vor den majestätischen Landschaften Frankreichs.



KINOSTART:

LIVING BACH

Ab Do. 30.11. neu und täglich!

LIVING BACH ist mehr als ein Film über den weltberühmten Komponisten. Es ist eine berührende, amüsante und sehr persönliche Expedition rund um den Globus zu ganz unterschiedlichen Menschen auf der Suche nach Bachs Geheimnis. Auf der Weltreise treffen wir Laienmusiker:innen auf sechs Kontinenten. Sie leben in Japan, Malaysia, Australien, Südafrika, Paraguay, USA und der Schweiz. Sie alle eint eine große Leidenschaft:

Johann Sebastian Bach (auch für Schulvorstellungen empfohlen: Email an [email protected])

KINOSTART:

WISH

Ab Do. 30.11. neu und täglich!

Alle Vorstellungen in deutscher Fassung!

Der neue und bezaubernde Animationsfilm von Disney ist die schönste Musical-Komödie des Jahres für alle Altersklassen (auch für Schulvorstellungen empfohlen: Email an [email protected])

UNSERE TOP-EVENTS DER WOCHE:



DER HOBBIT – TRILOGIE:

‍DER HOBBIT TEIL 2 – SMAUGS EINÖDE

Sa. 2.12.2023 um 13:00 Uhr

Englisch ohne Untertitel (OV)

So. 3.12.2023 um 13:00 Uhr

Deutsche Fassung

Alle drei Teile von Peter Jacksons DER HOBBIT-TRILOGIE zeigen wir an jeweils einem Termin im englischen Original ohne Untertitel (OV) und in deutscher Synchronisation!



100 JAHRE MARIA CALLAS:

CALLAS, PARIS 1958

Sa. 2.12.2023 um 16:15 Uhr

So. 3.12.2023 um 16:15 Uhr

Anlässlich des 100. Geburtstags von Maria Callas ist ihr historischer Auftritt zum ersten Mal in Farbe, 4K Auflösung und in hochwertigem Dolby Sound vollständig restauriert exklusiv auf der großen Kinoleinwand zu sehen.

Es wurde ein unvergesslicher Abend. Maria Callas, die Diva par excellence und das Gesicht der Oper im 20. Jahrhundert, gab ihr Debüt in Paris mit diesem legendären, einmaligen Auftritt am 19. Dezember 1958 an der prachtvollen Pariser Opéra.



‍DOK.TOUR:

WIR UND DAS TIER

So. 3.12.2023 um 13:00 Uhr

ZU GAST: REGISSEUR DAVID SPÄTH

MIT FILMGESPRÄCH IM ANSCHLUSS!

In der heutigen Zeit hat sich der moderne Mensch immer weiter von den Prozessen der Schlachtung entfernt, denn am Anfang steht immer der Tod eines Tieres. Doch was bedeutet ein solcher Akt für die Menschen, die diese Aufgabe übernehmen? Welche Erkenntnisse können wir daraus gewinnen? In seinem Dokumentarfilm beleuchtet David Spaeth die vielschichtige Beziehung zwischen Menschen und den Tieren, die geschlachtet werden.



‍RETROSPEKTIVE REGISSEUR YORGOS LANTHIMOS:

THE KILLING OF A SACRED DEER

So. 3.12.2023 um 20:45 Uhr

Englisch mit deutschen Untertiteln (OmU)

Am Do. 18.1.2024 startet mit POOR THINGS der neue Film von Yorgos Lanthimos bei uns – mit Emma Stone und Willem Dafoe!

Um die Vorfreude anzuheizen, widmen wir dem Regie-Meister eine Retrospektive mit seinen Filmen THE LOBSTER (2015), THE KILLING OF A SACRED DEER (2017) und THE FAVOURITE (2018).



ANIME-KINO:

‍DIE LETZTEN GLÜHWÜRMCHEN

Mo. 4.12.2023 um 20:50 Uhr

Japanisch mit deutschen Untertiteln (OmU)

Der Studio Ghibli-Klassiker aus dem Jahr 1988 ist 90 Minuten lang Anime-Kino at its best!



JUBILÄUMS-SCREENING:

20 JAHRE TATSÄCHLICH LIEBE

Di. 5.12.2023 um 20:45 Uhr

Deutsche Fassung

Zum 20. Jubiläum des Kultfilms mit Überraschungs-DVD gratis zum Ticket!



PREVIEW:

WONKA

Mi. 6.12.2023 um 20:45 Uhr

Englisch mit deutschen Untertiteln (OmU)

Timothée Chalamet ist WONKA in einem der schönsten Filme in der Vorweihnachtszeit!

Ab Do. 7.12.2023 täglich bei uns (deutsche Fassung und engl. OmU) und auch für Schulvorstellungen buchbar: Email an [email protected])



PREVIEW:

MAESTRO

Mi. 6.12.2023 um 20:45 Uhr

Englisch mit deutschen Untertiteln (OmU)

Der neue Film von und mit Bradley Cooper, Carey Mulligan, u.v.a. über den weltbekannten Komponisten, Dirigenten und Pianisten Leonard Bernstein! Ab Do. 7.12.2023 bei uns in engl. OmU!

