LILIOM Film der Woche, | ANIME-KINO: LUPIN III: DAS SCHLOSS DES CAGLIOSTRO

Anzeige | ANIME-KINO: LUPIN III: DAS SCHLOSS DES CAGLIOSTRO – Di. 16.4.2024 um 20:30 Uhr Japanisch mit deutschen Untertiteln.

Hayao Miyazakis erster Animations-Langfilm ist ein einzigartiger Meilenstein und der Beginn seiner Karriere als großes Genie des Animationsfilms. Remastered in 4K zum ersten Mal im Kino!

Tickets: LILIOM Kinokasse und online: http://www.liliom.de/ programm-ubersicht

UNSERE NEUEN KINOSTARTS:

BACK TO BLACK

Vorstellungen in Englisch mit deutschen Untertiteln und in deutscher Fassung

DAS HERAUSRAGENDE BIOPIC ÜBER AMY WINEHOUSE!

Jungstar Marisa Abela spielt Amy Winehouse so gut, dass sie sogar ihre Songs im Film selbst singt: Absolute Empfehlung!

Amy Winehouse gilt als eine der größten Künstlerinnen der jüngeren Pop-Geschichte. Sie hat mehr als 30 Millionen Platten verkauft und noch heute, über 10 Jahre nach ihrem Tod, werden ihre Songs mehr als 80 Millionen Mal pro Monat gestreamt. Ihr hochgelobtes zweites Album „Back To Black“ aus dem Jahr 2006 brachte ihr Weltruhm und (damals ein Rekord) fünf Grammys. Mit BACK TO BLACK startet am 11. April 2024 nun der erste Spielfilm über das viel zu kurze Leben der außergewöhnlichen Künstlerin im LILIOM Kino.



EIN GLÜCKSFALL

Alle Vorstellungen in deutscher Fassung

In seinem 50. Film EIN GLÜCKSFALL schickt Regie-Ikone Woody Allen die französischen Schauspielstars Lou de Laâge, Valérie Lemercier, Melvil Poupaud und Niels Schneider in ein höchst amüsantes Labyrinth aus Zufall und Glück. Der romantische Thriller feierte seine umjubelte Weltpremiere 2023 auf den Filmfestspielen von Venedig.

UNSERE TOP-EVENTS DER WOCHE :

MEIN ERSTER KINOBESUCH:

JANOSCH – KOMM, WIR FINDEN EINEN SCHATZ

So. 14.4.2024 um 14:15 Uhr

Mit dieser Reihe möchten wir allen Eltern die Möglichkeit dazu geben, mit ihren Kleinen den allerersten Kinobesuch zu erleben.

– Wir zeigen kein Vorprogramm.

– Der jeweilige Film ist maximal 90 Minuten lang.

– Alle Filme laufen mit verringerter Laustärke.

– Während der Vorstellung bleibt das Saallicht gedimmt.

– Alle Filme haben eine FSK 0.

„Komm, wir finden einen Schatz“ beschließen Tiger und Bär, als sie in einer alten Kiste eine Schatzkarte finden. Ihnen schließt sich der Hase Jochen Gummibär an, der eigentlich nur Freunde finden will. Los geht’s in ein aufregendes Abenteuer. Denn nicht nur die drei wollen den Schatz, sondern auch der findige Detektiv Gokatz und der sportliche Hund „Kurt der knurrt“, die Tiger, Bär und Jochen immer dicht auf den Fersen sind. Die Jagd führt durch Tintensümpfe, Eiswüsten bis hin zu einem alten Piratenschiff, wo der Schatz versteckt sein soll.

‍PREVIEW:

CIVIL WAR

Mi. 17.4.2024 um 20:30 Uhr

Englisch mit deutschen Untertiteln

Alex Garland („28 Tage später“, „Ex Machina“) bannt in beeindruckenden Bildern ein zerrüttetes Amerika auf die große Leinwand. Das bedrückend-mitreißende Drehbuch stammt ebenfalls aus seiner Feder. In den Hauptrollen überzeugen neben Kirsten Dunst („The Power of the Dog“, „Fargo – Staffel 2“) Wagner Moura („The Gray Man“), Cailee Spaeny („Priscilla“), Stephen McKinley Henderson („Dune“) und Nick Offerman („Dumb Money“).

Eine Momentaufnahme einer einst undenkbaren Entwicklung: In Amerika herrscht Bürgerkrieg. Das Land ist bis aufs Mark zerrüttet. Die Kriegsjournalisten Lee (Kirsten Dunst) und Joel (Wagner Moura) werden Zeugen von unvorstellbaren Entwicklungen – denn ein brutaler Konflikt droht ein gänzlich unvorbereitetes Land in Schutt und Asche zu legen. Intensive und nicht loslassende Bilder nehmen die Zuschauer mit auf eine Reise durch eine düstere Zukunftsvision, mit undenkbaren Folgen…

Alle Spielzeiten und Tickets: www.liliom.de/programm-ubersicht

Reservierungen per Email: kino@liliom.de

Reservierungen per Telefon: 0821 – 29 71 48 89

Der Filmtipp wird präsentiert vom Liliom Kino, Augsburgs beliebtem Arthousekino