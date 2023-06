LILIOM Film der Woche | ASTEROID CITY – Film mit gigantischen All-Star-Cast

Anzeige | ASTEROID CITY täglich um 18:00 Uhr und 20:30 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU) täglich um 18:00 Uhr und 20:30 Uhr in der deutschen Synchronisation.

Nach The French Dispatch, der lang erwartete Film von Ausnahme-Regisseur Wes Anderson mit einem gigantischen All-Star-Cast u.a. mit Tom Hanks, Tilda Swinton, Edward Norton, Margot Robbie, Willem Dafoe, Adrian Brody, uvm!

UNSERE TOP-EVENTS DER WOCHE



JAMES BOND-SPECIAL:

Wir zeigen alle 14 Tage einen James Bond-Film und alle 25 Teile in chronologischer Reihenfolge!

Es geht weiter mit dem 10. Bond-Film aus dem Jahr 1977:

DER SPION, DER MICH LIEBTE

Sa. 17.6. um 15:30 Uhr

Englisches Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

So. 18.6. um 15:30 Uhr

Deutsche Synchronisation

Zu jedem Ticket gibt es einen James Bond-Reisepass:

Ab 5 Stempeln erhaltet ihr gratis eine mittlere Tüte Popcorn oder eine Portion Nachos mit Dip freier Wahl und ab 10 Stempeln gibt es für einen James Bond-Film freien Eintritt!

In der LILIOM Gastronomie gibt es natürlich auch ein Martini-Special zum jeweiligen James Bond-Film!

DOKU-KINO:

DIE EICHE – MEIN ZUHAUSE

Am Do. 15.6. um 18:00 Uhr

Es war einmal eine alte Eiche… Die Jahreszeiten ändern sich, aber die Bewohner bleiben die gleichen: das flinke Eichhörnchen, die farbigen Rüsselkäfer, die lauten Eichelhäher, die unermüdlichen Ameisen und viele andere Lebewesen. Sie alle finden Zuflucht, Unterschlupf und ein Zuhause in diesem majestätischen Baum. Die Eiche wirkt wie ein Mietshaus der Natur, in der die Nachbarn miteinander zanken und feiern. Es gibt tierische Konzerte, dramatische Naturkatastrophen und action-geladene Verfolgungsjagden. DIE EICHE – MEIN ZUHAUSE ist eine sinnliche Reise in eine wunderbar vibrierende Welt.

Alle Spielzeiten und Tickets: www.liliom.de/programm-ubersicht

Reservierungen per Email: kino@liliom.de

Reservierungen per Telefon: 0821 – 29 71 48 89

