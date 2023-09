LILIOM Film der Woche | Augsburger Band LIVE IN CONCERT: AERA TIRET

Anzeige | Erlebt die Augsburger Band live bei uns im Kino mit anschließender Album-Release-Party in der LILIOM Bar!

Im November 2022 hat die Augsburger Live-Electro-Band im Textilmuseum Augsburg ein Video-Album live aufgenommen. Nun können sie ihr Werk und ihre erste LP auf Vinyl präsentieren. Dafür veranstalten sie im LILIOM ein Release-Konzert, bei dem sie auch einen Kurzfilm vom Dreh im letzten Herbst zeigen. AERA TIRET ist für ihre aufwendigen Produktionen bekannt. Bei der Aufnahme ihres ersten Albums „PRIM“ ließen sich die sechs Künstler:innen aber etwas ganz Besonderes einfallen: Sie präsentierten ihre elektro-sphärischen Kompositionen gemeinsam mit einem eigens zusammengestellten Orchester. Hierfür wurde der Saal des TIM zu einem Tonstudio umgebaut, um den Live-Charakter auch auf die Platte zu kriegen. Aber was hat es mit ihrem Namen auf sich? „AERA“ kommt vom Um- und Aufbruch in etwas Neues, was alle Musiker*innen bei der Gründung der Band durchlebten. Dabei waren Austausch und Verbindung wichtige Themen, zunächst zwischen den Menschen, aber in letzter Konsequenz auch in ihrer künstlerischen Arbeit:zwischen den verschiedenen Elementen Klang, Sphäre, Licht, Bild und Publikum. „TIRET“ steht genau dafür, als verbindendes Symbol, eine Verbindung zwischen zwei Gedanken, aber auch als bewusst gesetzter Gedankenstrich, als Zäsur und als eine Pause vom Alltag, um sich auf neue Klänge und Bilder einlassen zu können. All das gibt es nun auf der Vinyl „PRIM“ zu hören und am 29. September live im LILIOM zu erleben.

Tickets: LILIOM Kinokasse und online: https://tinyurl.com/3bwk5djt

UNSERE NEUEN KINOSTARTS

WOCHENENDREBELLEN

Mehrmals täglich im Programm!

Ein ganz besonderer Junge, sein Vater und die große Suche nach dem Lieblingsfußballverein: WOCHENENDREBELLEN mit Florian David Fitz, Cecilio Andresen, Aylin Tezel, Joachim Krol, u.v.a. ist bewegendes und unterhaltsames Kino für alle Altersklassen.



THE CREATOR

Täglich im englischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU)!

Grandioser und postapokalyptischer Thriller von Regisseur Gareth Edwards mit Schauspieler John David Washington, der in einer Zukunft spielt, die von einem Krieg zwischen Menschen und KI geprägt ist…

UNSERE TOP-EVENTS DER WOCHE



LIVE-KONZERT IM KINOSAAL:

AERA TIRET

Fr. 29.9.2023 um 20:00 Uhr

Die in Augsburg und darüber hinaus bekannte Band AERA TIRET spielt ein exklusives Live-Konzert auf der Bühne im großen LILIOM Kinosaal mit anschließender Album-Release-Party in der LILIOM Bar (Der Barbetrieb ist trotz Betriebsferien in der LILIOM Gastronomie an diesem Abend geöffnet.)

HARRY POTTER-REIHE:

HARRY POTTER UND DER STEIN DER WEISEN (1. Teil der Reihe)

Sa. 30.9.2023 um 13:00 Uhr

Englisch ohne Untertitel (OV)

So. 1.10.2023 um 13:00 Uhr

Deutsche Fassung

Wir zeigen jede Woche einen weiteren Teil von Harry Potter und alle Teile in chronologischer Reihenfolge.

‍JAMES BOND-REIHE:

007 – MOONRAKER

Sa. 30.9.2023 um 16:15 Uhr

Englisch mit deutschen Untertiteln (OmU)

So. 1.10.2023 um 16:15 Uhr

Deutsche Fassung

Wir zeigen alle 14 Tage einen James Bond-Film und alle 25 Teile in chronologischer Reihenfolge!

Es geht weiter mit dem 11. Teil mit Roger Moore aus dem Jahr 1979.

ANIME-KINO:

MEIN NACHBAR TOTORO

Mo. 2.10.2023 um 21:00 Uhr

Japanisch mit deutschen Untertiteln (OmU)

Zum 35. Jubiläum des Studio Ghibli-Klassikers für alle Anime-Fans!

DOPPEL-PREVIEW:

CHECKER TOBI UND DIE REISE ZU DEN FLIEGENDEN FLÜSSEN

Di. 3.10.2023 um 13:00 Uhr und um 15:00 Uhr

Der neue Teil von Checker Tobi!

Auch für Schulvorstellungen buchbar: Email an [email protected]

ABBA-EVENT:

ABBA: THE MOVIE

Di. 3.10.2023 um 13:30 Uhr

Alle ABBA-Fans kommen hier bestens auf ihre Kosten!

DOKU-KINO:

PHILIPP MICKENBECKER – REAL LIFE

Di. 3.10.2023 um 13:30 Uhr

Mi. 4.10.2023 um 18:00 Uhr

Die bewegende Geschichte über den Erfolgreichen YouTuber, der auf dem Höhepunkt seiner Karriere mit einer schweren Krebsdiagnose konfrontiert wird und mit dem Glauben an Gott bis zum Ende seine Lebensbejahende Art beibehält.

DOPPEL-PREVIEW:

FEARLESS FLYERS – FLIEGEN FÜR ANFÄNGER

Di. 3.10.2023 um 16:30 Uhr

Deutsche Fassung

Di. 3.10.2023 um 18:45 Uhr

Englisch mit deutschen Untertiteln (OmU)

Triangle Of Sadness meets Flugangst: Eine herrliche Satire mit Lydia Leonard, Timothy Spall und Ella Rumpf!



RETROSPEKTIVE REGISSEUR MARTIN SCORSESE:

THE WOLF OF WALL STREET

Di. 3.10.2023 um 19:30 Uhr

Englisch mit deutschen Untertiteln (OmU)

Vor dem Kinostart von Martin Scorseses neuem Film KILLERS OF THE FLOWER MOON (Ab Do. 19.10.2023 in OmU im LILIOM) zeigen wir eine Retrospektive aus einer Auswahl seiner Spielfilme!

Alle Spielzeiten und Tickets: www.liliom.de/programm-ubersicht

Reservierungen per Email: [email protected]

Reservierungen per Telefon: 0821 – 29 71 48 89

