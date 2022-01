LILIOM-Film der Woche: BALLADE VON DER WEISSEN KUH – Großes Kino aus dem Iran, das tief berührt!

Ab Do. 3.2.2022 im LILIOM Kino Augsburg täglich in deutscher Synchronisation, montags im Persischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU) zu sehen!

Der Berlinale-Wettbewerbsfilm erzählt eindringlich und in meisterlichen Bildkompositionen von den Folgen eines fatalen Fehlurteils in einem Land, das an der Todesstrafe festhält.

Mit Intensivität und starkem Spiel beeindruckt Co-Regisseurin Maryam Moghaddam als Mina, die mutig ihren Weg geht und die Frage nach moralischer Schuld aufwirft. Großes iranisches Kino, das tief berührt.

NEU IM LILIOM PROGRAMM:

WUNDERSCHÖN

In ihrer dritten Regiearbeit holt Karoline Herfurth Nora Tschirner und Emilia Schüle vor die Kamera. Egal ob Jung oder Alt, Mann oder Frau – einem bestimmten Schönheitsideal nachzueifern kennt wohl fast jeder von uns. Da geht es der jungen Mutter Sonja (Karoline Herfurth) nicht anders, nach zwei Schwangerschaften kämpft sie mit ihrem Körpergefühl und um die Beziehung zu ihrem Mann Milan (Friedrich Mücke). Auch Frauke (Martina Gedeck), kurz vor ihrem 60. Geburtstag, teilt dieses Schicksal und fühlt sich für ihren Mann nahezu unsichtbar. Tochter Julie (Emilia Schüle) feilt derweil an ihrer Modelkarriere, doch immer wieder wird ein Makel an ihrem Körper entdeckt… Der neue Film von und mit Karoline Herfurth ist großes Kino fürs Herz!

BALLADE VON DER WEISSEN KUH

BESONDERE EVENTS IM LILIOM PROGRAMM:

Kino aus Finnland:

EINE NACHT IN HELSINKI

Sa. 5.2. um 13:15 Uhr in deutscher Synchronisation, Mo. 7.2. um 16:15 Uhr in Finnisch mit deutschen Untertiteln (OmU)

Mika Kaurismäkis EINE NACHT IN HELSINKI erzählt die Geschichte dreier Männer, die während des Lockdowns in einer Bar Im Verlauf einer langen Nacht bei gutem Wein und ausführlichen Gesprächen zusammenfinden.

Kino aus Bhutan:

LUNANA. DAS GLÜCK LIEGT IM HIMALAYA

Sa. 5.2. und So. 6.2. jeweils um 13:00 Uhr

Der Publikumspreis-Gewinnerfilm der Filmkunstmesse Leipzig 2021!

Der Film „Lunana“ ist so etwas wie die Suche nach dem Glück, das wir gerne weit weg wähnen, wo es doch ganz nah sein kann. Ein sanfter Liebesfilm in atemberaubenden Bildern aus dem Himalaya!

Doku-Kino:

MOLEKÜLE DER ERINNERUNG – Venedig, wie es niemand kennt

Do. 3.2., Fr. 4.2., Mo. 7.2., Di. 8.2., Mi. 9.2. jeweils um 16:00 Uhr, So. 6.2. um 13:00 Uhr

Eigentlich will der italienische Filmemacher Andrea Segre eine Dokumentation über die Venedig-Gefahren des Tourismus und des Hochwassers drehen, doch dann kommt alles anders: Die Corona-Pandemie bricht herein und plötzlich sitzt Segre im Lockdown in der Heimatstadt seines Vaters fest. Während er die Kamera auf die stillstehende Stadt richtet, erinnert er sich zurück an seinen Vater Ulderico, der Wissenschaftler und Chemiker war und ihn stark beeinflusst hat…

