LILIOM Film der Woche | BEAU IS AFRAID

Anzeige | BEAU IS AFRAID täglich um 19:30 Uhr Englisches Original mit deutschen Untertiteln (OmU). Nach Hereditary und Midsommar der neue Film vom visionären Regisseur Ari Aster. Mit Oscar-Preisträger Joaquin Phoenix in der Hauptrolle!

Tickets: LILIOM Kinokasse und online: www.liliom.de/programm-ubersicht

UNSERE NEUEN KINOSTARTS

BOOK CLUB – EIN NEUES KAPITEL

Von Do. 11.5. bis Mi. 17.5. täglich um 18:15 Uhr und um 20:30 Uhr

Ausnahme: So. 14.5. um 18:00 Uhr und 20:30 Uhr

Deutsche Synchronisation und Englisches Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Die großartige Fortsetzung mit Diane Keaton und Jane Fonda entführt euch ins schöne Italien!





UNSERE TOP-EVENTS DER WOCHE



IN KOOPERATION MIT JÜDISCHES MUSEUM AUGSBURG:

JETZT – NACH SO VIEL` JAHREN

Do. 11.5.2023 um 19:00 Uhr

Zu Gast: Regisseur Pavel Schnabel

Mit Filmgespräch im Anschluss!

Bis 1923 war das idyllische Rhina in Oberhessen ein Ort, in dem mehr als die Hälfte der Dorfbewohner*innen jüdisch waren. Als die Nationalsozialist*innen an die Macht kamen, wurde diese alte jüdische Gemeinde zugrunde gerichtet und die Jüdinnen und Juden in Konzentrationslager deportiert. In Rhina blieb von ihnen nicht mehr als ein verwüsteter Friedhof zurück. Befragt nach den früheren Nachbar*innen erzählen die Rhinaer*innen vom friedlichen Miteinander damals. Aber die wenigen überlebenden Jüdinnen und Juden, die in New York City wohnen, erinnern sich auch an ganz andere Ereignisse.Höhepunkt des Films ist eine emotionale Konfrontation. In einer Rhinaer Dorfkneipe werden den Bewohner*innen die Filmaufnahmen aus New York gezeigt.

Im Anschluss an den Film laden wir zu einem Gespräch mit dem Regisseur Pavel Schnabel und Carmen Reichert ein.

Begleitprogramm zur Ausstellung »Feibelmann muss weg. Ein antisemitischer Vorfall aus der schwäbischen Provinz« in des Jüdischen Museum Augsburg Schwaben.



LORIOT-SPECIAL:

LORIOTS GROSSE TRICKFILMREVUE

Do. 11.5. + Mi. 17.5. jeweils um 18:00 Uhr

Sa. 13.5. + So. 14.5. jeweils um 17:45 Uhr

Zwei Herren im Bad, ein sprechender Hund, die Tücken eines Fernsehabends oder ein zu hart gekochtes Frühstücksei. Die Figuren und Szenen aus Loriots Trickfilmen begleiten und erfreuen uns seit über fünf Jahrzehnten. „Loriots große Trickfilmrevue“ präsentiert nun sein gesammeltes Trickfilmwerk in neuem Glanz, erstmals im Kino und in 4K. Ein urkomischer Streifzug entlang von 31 geliebten Trickfilmklassikern, die jetzt in noch nie gesehener Brillanz auf der großen Leinwand neu erlebt werden können.

Eine einzigartige Wiederbegegnung mit Loriot!



DOKU-KINO:

DIE EICHE – MEIN ZUHAUSE

Fr. 12.5. + Mo. 15.5. jeweils um 18:00 Uhr

Eine sinnliche, dokumentarische Reise in die wunderbar lebendige Welt der Eichhörnchen!



JAMES BOND-SPECIAL:

LEBEN UND STERBEN LASSEN

Wir zeigen alle 14 Tage einen James Bond-Film und alle 25 Teile in chronologischer Reihenfolge!

Es geht weiter mit dem achten Bond-Film aus dem Jahr 1973:

LEBEN UND STERBEN LASSEN

Sa. 13.5. um 15:30 Uhr

Englisches Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

So. 14.5. um 15:30 Uhr

Deutsche Synchronisation

Zu jedem Ticket gibt es einen James Bond-Reisepass:

Ab 5 Stempeln erhaltet ihr gratis eine mittlere Tüte Popcorn oder eine Portion Nachos mit Dip freier Wahl und ab 10 Stempeln gibt es für einen James Bond-Film freien Eintritt!

In der LILIOM Gastronomie gibt es natürlich auch ein Martini-Special zum jeweiligen James Bond-Film!

CINEMA IN CONCERT:

MACHINE GUN KELLY: MAINSTREAM SELLOUT LIVE FROM CLEVELAND

Sa. 13.5. um 20:30 Uhr

Mainstream Sellout Live aus Cleveland: The Pink Era nimmt Fans mit auf eine Reise zu Machine Gun Kelly und seinem Auftritt im FirstEnergy Stadium in Cleveland im Jahr 2022 und zeigt exklusive Momente hinter den Kulissen seiner ausverkauften Welttournee.



WILD CINEMA:

COCAINE BEAR

So. 14.5. um 18:15 Uhr

Englisches Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Erlebt bei uns diesen tollen und 95 minütigen Kino-Spass mit einem Bären auf Kokain!



DOKU-KINO:

SCHULEN DIESER WELT

Di. 16.5. um 18:00 Uhr

Eine Dokumentarfilm-Hommage an die Lehrkräfte dieser Welt!

Alle Spielzeiten und Tickets: www.liliom.de/programm-ubersicht

Reservierungen per Email: kino@liliom.de

Reservierungen per Telefon: 0821 – 29 71 48 89

Der Filmtipp wird präsentiert vom Liliom Kino, Augsburgs beliebtem Arthousekino im stilvollen Ambiente eines renovierten Backsteinbaus mit Restaurant und Biergarten