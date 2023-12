LILIOM Film der Woche | BLACK FRIDAY FOR FUTURE – Warmherzige Kömödie über Rabattschlachten und Ideale

Anzeige | BLACK FRIDAY FOR FUTURE – Ab Do. 28.12. neu und täglich im Programm! Nach ihrem Kinohit ZIEMLICH BESTE FREUNDE inszenieren Olivier Nakache und Éric Toledano eine ebenso originelle wie warmherzige Komödie, in der Black-Friday-Rabattschlachten auf Fridays-for-Future-Ideale treffen.

Erneut gelingt es dem französischen Regie-Duo mit einem hinreißenden Ensemble und viel Witz vermeintlich unvereinbare Gegensätze zu überwinden. Den Planeten retten oder lieber sich selbst? Albert und Bruno sind bis zum Hals verschuldet und halten sich meist nur mit windigen Aktionen über Wasser. Eher durch Zufall und von Freibier angelockt, landen sie auf der Versammlung junger Umweltaktivisten. Mit den Idealen der Protestierenden können sie zwar wenig anfangen, mit der engagierten Anführerin Cactus dafür umso mehr. Kurzerhand versuchen die beiden, den Tatendrang der Gruppe für ihre eigenen Ziele zu nutzen – und sei es nur, indem sie blockierte Autofahrer gegen Geld passieren lassen. Doch es dauert nicht lange und ihr falsches Spiel droht aufzufliegen.

UNSERE TOP-EVENTS DER WOCHE:



CINEMA IN CONCERT:

MOTÖRHEAD

‍‍Fr. 29.12.2023

Filmbeginn: 21:00 Uhr

Party: Ab 23:00 Uhr

Eintritt Filmevent: 13 Euro

Eintritt Party: frei, wer nur zur Party kommen möchte, kann einfach so kommen.

Wir erinnern an Lemmy Kilmister mit einer Konzertaufzeichnung von MOTÖRHEAD im Kinosaal und ab 23:00 Uhr mit einer Metal-Abend von in der LILIOM Bar!

100 JAHRE MARIA CALLAS:

CALLAS, PARIS 1958

Sa. 30.12.2023 um 15:30 Uhr

Anlässlich des 100. Geburtstags von Maria Callas ist ihr historischer Auftritt zum ersten Mal in Farbe, 4K Auflösung und in hochwertigem Dolby Sound vollständig restauriert exklusiv auf der großen Kinoleinwand zu sehen. Es wurde ein unvergesslicher Abend. Maria Callas, die Diva par excellence und das Gesicht der Oper im 20. Jahrhundert, gab ihr Debüt in Paris mit diesem legendären, einmaligen Auftritt am 19. Dezember 1958 an der prachtvollen Pariser Opéra.

ANIME-KINO:

DER JUNGE UND DER REIHER

So. 31.12.2023 um 16:00 Uhr

Mo. 1.1.2024 um 20:00 Uhr

Japanisch mit deutschen Untertiteln (OmU)

Der nagelneue Studio Ghibli-Film!



SILVESTER-PREVIEW:

PRISCILLA

So. 31.12.2023 um 16:00 Uhr

Englisch mit deutschen Untertiteln (OmU)

Der neue Film von Sofia Coppola!



SILVESTER-PREVIEW:

THE HOLDOVERS

So. 31.12.2023 um 18:15 Uhr

Englisch mit deutschen Untertiteln (OmU)

Der neue Film von Alexander Payne mit Paul Giamatti!



NEUJAHRS-PREVIEW:

THE PALACE

Mo. 1.1.2024 um 16:00 Uhr

Deutsche Fassung

Die neue Gesellschaftssatire von Roman Polanski!



NEUJAHRS-PREVIEW:

GELIEBTE KÖCHIN

Mo. 1.1.2024 um 17:00 Uhr

Deutsche Fassung

Der neue und preisgekrönte Film mit Juliette Binoche in der Hauptrolle!



PREVIEW:

NEXT GOAL WINS

Mi. 3.1.2024 um 20:45 Uhr

Englisch mit deutschen Untertiteln (OmU)

Nach JOJO RABBIT die neue Komödie von Taika Waititi mit Michael Fassbender!

