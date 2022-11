Anzeige | Erlebt Timothée Chalamet und Taylor Russel in Luca Guadagninos Kinosensation des Jahres! Täglich um 20:30 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln im LILIOM Kino Augsburg!

Tickets: LILIOM Kinokasse und online: www.liliom.de/programm-ubersicht

Programübersicht



NEU IM PROGRAMM:

BONES AND ALL

Täglich um 20:30 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln

Erlebt Timothée Chalamet und Taylor Russel in Luca Guadagninos Kinosensation des Jahres!



EMILY

Täglich um 18:00 Uhr in deutscher Fassung, am So. 27.11. und Mo. 28.11. im englischen Original mit deutschen Untertiteln

Emily stellt sich die transformative, berauschende Reise einer Rebellin und Außenseiterin zur Frau vor, einer der berühmtesten, rätselhaftesten und provokantesten Schriftstellerinnen der Welt, die im Alter von 30 Jahren viel zu früh starb.



BEST OF 2022:

THE NORTHMAN

Nur am Mi. 30.11. um 20:30 Uhr in englischem Original mit deutschen Untertiteln

Rücksichtloser Wikinger-Epos: Vom visionären Regisseur Robert Eggers kommt The Northman, ein actiongeladenes, historisches Spektakel, das einen jungen Wikingerprinzen auf seiner Suche nach Rache für den Mord an seinem Vater begleitet.

EVENT-KINO:

HERR DER RINGE: DIE GEFÄHRTEN

Am Sa. 26.11. in deutscher Fassung und am So. 27.11. in englischem Original, jeweils um 13:00 Uhr

Der erste Teil der Kult-Reihe in der Extended Version und in 4K!



DUNE

Nur am So. 27.11. um 20:00 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln

Timothée Chalamet-Special zum Kinostart seines neuen Films BONES AND ALL: Das größte Science-Fiction Spektakel der letzten zehn Kinojahre! Meisterhaft inszeniert von Star-Regisseur Denis Villeneuve!



DOKU-KINO:



KÖNIG HÖRT AUF

Nur am So. 27.11. um 13:30 Uhr

Ein wunderbarer Dokumentarfilm über eine schillernde Persönlichkeit: Der Jenaer Stadtjugendpfarrer Lothar König!

BLACK MAMBAS

Nur am Sa. 26.11. um 13:00 Uhr

Starkes Doku-Kino über die weibliche Anti-Wilderei-Einheit „Black Mambas“ im Kruger Nationalpark!

EXHIBITION ON SCREEN:



DER MANN, DER AMERIKA MALTE: EDWARD HOPPER

Nur am So. 27.11. um 11:30 Uhr

Edward Hoppers Bilder gehören zu den Werken, die in Amerika alle kennen – beliebt, hochgelobt und geheimnisvoll. Seine Kunst beeinflusste zahllose Maler, Fotografen, Filmemacher und Musiker – doch wer war er eigentlich?



WEITERHIN IM PROGRAMM:

THE MENU

Täglich um 18:15 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln

Großes Horror-Arthouse-Spektakel mit Ralph Fiennes als kongenialem Bösewicht, Anya Taylor-Joy, u.v.a!



CRIMES OF THE FUTURE

Nur am Mo. 28.11. um 20:45 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln

Der neue und meisterliche Film von Horror-Ikone David Cronenbergs mit Léa Seydoux, Kristen Stewart und Viggo Mortensen!

AMSTERDAM

Nur am Di. 29.11. um 20:45 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln

Robert de Niro, Rami Malek, Anya Taylor-Joy, u.v.a.! Der neue Film von David O. Russel! Ein starbesetzter Cast um das Trio der Soldaten Burt (Christian Bale) und Harold (John David Washington), und der Krankenschwester Valerie (Margot Robbie)! Dieses unzertrennliche Trio geht nur noch gemeinsam durchs Leben … und stolpert so auch gemeinsam in einen Kriminalfall.

SEE HOW THEY RUN

Nur am Sa. 26.11. um 13:30 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln

Ein mysteriöser Mordfall im Theateruntergrund des Londons der 1950er entwickelt sich zu einem Katz-und-Maus-Spiel! Unter anderem mit Adrien Brody, Sam Rockwell und Saoirse Ronan!

TRIANGLE OF SADNESS

Am Do. 24.11. um 20:30 Uhr und Sa. 26.11. um 15:00 Uhr in deutscher Fassung, am Fr. 25.11. um 20:30 Uhr und So. 27.11. um 15:00 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln.

Der Gewinner der Goldenen Palme der Filmfestspiele Cannes 2022! Eine bissige, sozialkritische Satire am Puls der Zeit!

EINFACH MAL WAS SCHÖNES

Täglich mehrmals im Programm

Nach „Wunderschön“, der neue Film von und mit Karoline Herfurth! Ein tolles Kinoerlebnis auch mit Nora Tschirner, u.v.a.!

DER NACHNAME

Täglich um 16:00 Uhr außer am Do. 24.11., am Sa. 26.11. nur um 20:45 Uhr und am So. 27.11. nur um 13:30 Uhr

Nach „Der Vorname“ die neue und sensationell gute Komödie mit Christoph Maria Herbst.

MITTAGSSTUNDE

Täglich um 16:00 Uhr außer am Fr. 25.11. und Sa. 26.11., am So. 27.11. nur um 11:30 Uhr

Nach dem Bestseller von Dörte Hansen mit Charly Hübner, Gabriela Maria Schmiede, Rainer Bock, u.v.a. in der Regie von Lars Jessen!

DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 2

Nur am Fr. 25.11. um 16:00 Uhr

Die Fortsetzung des großen Familienkino-Erfolgs!

Auch für Schulvorstellungen per E-Mail an kino@liliom.de buchbar!

Alle Spielzeiten und Tickets: www.liliom.de/programm-ubersicht

Reservierungen per Email: kino@liliom.de

Reservierungen per Telefon: 0821 – 29 71 48 89

Der Filmtipp wird präsentiert vom Liliom Kino, Augsburgs beliebtem Arthousekino im stilvollen Ambiente eines renovierten Backsteinbaus mit Restaurant und Biergarten.