LILIOM Film der Woche | CINEMA IN CONCERT: DEPECHE MODE

Aufgrund einiger Nachfragen haben wir wieder eine Überraschungs-Konzertaufzeichnung der Kult-Band auf der großen Leinwand in Kinosaal 1 für Euch, die fast genau 30 Jahre alt ist, seit gespannt…

Im Anschluss feiern mit Euch ab 23:00 Uhr eine 80er-Party mit DJ-Thono und DJ-Noir in der LILIOM Bar.

Sa. 10.6.2023 um 21:15 Uhr

Party: Ab 23:00 Uhr

Eintritt Film-Event: 12 Euro

Tickets: LILIOM Kinokasse und online: www.liliom.de/ programm-ubersicht

UNSERE NEUEN KINOSTARTS

MEDUSA DELUXE

im englischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Do. 8.6., Fr. 9.6., So. 11.6. und Mi. 14.6. um 18:00 Uhr

Sa. 10.6. um 20:00 Uhr

Mo. 12.6. um 21:00 Uhr

Di. 13.6. um 20:30 Uhr

René stellt ein Wettbewerb für Friseur:innen auf die Beine und lässt dafür Cleve, Divine, Kendra, Mosca an den Start gehen. Die vier Profis sollen an den vier Models um die Wette frisieren – bis Mosca skalpiert und tot aufgefunden wird. Doch wer ist für die grausige Tat verantwortlich? Außerdem holt Moscas bitteres Schicksal noch ein paar weitere sprichwörtliche Leichen aus dem Keller heraus. Es entspinnt sich ein Spiel um Intrigen, Verbitterung, Korruption und eine vermeintlich aussichtslose Zukunft.

HOW TO BLOW UP A PIPELINE

im englischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Do. 8.6. und Mi. 14.6. um 20:30 Uhr

So. 11.6. und Di. 13.6. um 18:00 Uhr

Theo und Xochitl sind in Long Beach, Kalifornien, aufgewachsen. Die Stadt an der Pazifikküste gilt als eine der verschmutztesten in den gesamten Vereinigten Staaten und hat dementsprechend das Umweltbewusstsein der beiden geprägt. Als eine brutale Hitzewelle über den Staat zieht, kommt Xochitl´s Mutter tragischerweise ums Leben. Xochitl ist sich sicher, dass die Klimakatastrophe dafür verantwortlich ist. In ihr reift der Wunsch, nun endlich radikale Maßnahmen dagegen zu ergreifen. Sie nehmen sich ein ehrgeiziges Ziel vor: die Sprengung einer Ölpipeline im Westen von Texas. Dafür holen sie Theos Freundin Alisha mit ins Boot und rekrutieren weitere motivierte Mitstreiter.

UNSERE TOP-EVENTS DER WOCHE

DOPPEL-PREVIEW:

ASTEROID CITY

Fr. 9.6. um 20:30 Uhr deutsche Fassung

Fr. 9.6. um 20:30 Uhr englisches Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Nach THE FRENCH DISPATCH der neue, heiß erwartet Film von Visionär WES ANDERSON! Mit dem gigantischen All-Star Cast: Adrian Brody, Tom Hanks, Margot Robbie, Tilda Swinton, Edward Norton, Steve Carell, Willem Dafoe, uvm.

CSD-SPECIAL:

SEYRAN ATES: SEX, REVOLUTION UND ISLAM

Am Mo. 12.6. um 19:00 Uhr

Dokumentation in Kooperation mit dem CSD-Augsburg und Filmgespräch im Anschluss.

„Du Drecksau von einer Hure“, „Ich werde dich ficken“, „Du solltest abgestochen werden.“ Hassmails wie diese landen täglich im Postfach der renommieren Menschenrechtsaktivistin, Feministin und Anwältin Seyran Ateş. Als bisexuelle Muslimin, Gründerin der Ibn-Rushd-Goethe-Moschee in Berlin-Mitte und weibliche Imamin steht sie nach 100 Todesdrohungen unter permanentem Polizeischutz. Doch sie kämpft unermüdlich weiter: „Wir brauchen einen Ort, wo Männer und Frauen gleich sind und müssen der LGBTQI-Gemeinschaft die Tür öffnen“ und: „Ich kämpfe nicht gegen den Islam, sondern gegen das Patriarchat!“. Für ihre umstrittenen Thesen, etwa gegen das Tragen des Hijab, wird sie sowohl von Rechtskonservativen als auch Linken attackiert. Das Porträt einer unnachahmlich mutigen Frau, die Hoffnung schürt.

CHRISTOPHER NOLAN RETROSPEKTIVE:

THE DARK KNIGHT RISES

Ab Mo. 12.6. um 20:00 Uhr im englischen Original ohne Untertitel (OV)

Vor dem Kinostart von Christopher Nolans neuem Film OPPENHEIMER (Ab Do. 20.7.2023 im LILIOM) zeigen wir in einer Retrospektive fünf herausragende Filme des Ausnahmeregisseurs jeweils in englischer Originalfassung (OV). Diese mal das fulminante Finale der Batman Trilogie mit Christian Bale und Tom Hardy!

Alle Spielzeiten und Tickets: www.liliom.de/programm-ubersicht

Reservierungen per Email: kino@liliom.de

Reservierungen per Telefon: 0821 – 29 71 48 89

