LILIOM Film der Woche | CINEMA IN CONCERT: METALLICA

Anzeige | Anlässlich des neuen Metallica Album „72 Seasons“ zeigen wir eine exklusive Konzertaufzeichnung der Metal-Legenden in unserem großen Saal 1.

Fr. 14.04. um 20:30 Uhr

Anschließend findet eine Album-Release-Party mit Metal-DJ in unseren LILIOM Bar statt.

Neben Metallica Hits werden hier auch andere Bands gespielt wie: Machine Head, Gojira, Judas Priest, Pantera, uvm.

Tickets: LILIOM Kinokasse und online: www.liliom.de/programm-ubersicht

UNSERE NEUEN KINOSTARTS

THE FIVE DEVILS

Nach Aftersun, das neue MUBI-Kino-Release. Ein intensiver Mix aus Fantasy und Drama von Frankreichs Regie-Hoffnung Léa Mysius

Do. 13.4., So. 16.4., Mi. 19.04. jeweils um 18:15 Uhr im französischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

UNSERE BESONDEREN EVENTS IN DIESER WOCHE

CINEMA IN CONCERT:

COLDPLAY – MUSIC OT THE SPHERES: LIVE AT RIVER PLAT

Mi. 19.4. um 20:30 Uhr

Brandneuer Director´s Cut der riesigen Live-Show einer der größten Pop Bands aller Zeiten! Exklusiv auf der großen Leinwand!

‍ JAMES BOND-SPECIAL MIT EXKLUSIVEM REISEPASS:



IM GEHEIMDIENST IHRER MAJESTÄT

Wir zeigen alle 14 Tage einen James Bond-Film und alle 25 Teile in chronologischer Reihenfolge!

Es geht weiter mit dem sechsten Bond-Film aus dem Jahr 1969:

IM GEHEIMDIENST IHRER MAJESTÄT

Sa. 15.4.2023 um 15:30 Uhr

Englisches Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

So. 16.4.2023 um 15:30 Uhr

Deutsche Synchronisation

Zu jedem Ticket gibt es einen James Bond-Reisepass:

Ab 5 Stempeln erhaltet ihr gratis eine mittlere Tüte Popcorn oder eine Portion Nachos mit Dip freier Wahl und ab 10 Stempeln gibt es für einen James Bond-Film freien Eintritt! In der LILIOM Gastronomie gibt es natürlich auch ein Martini-Special zum jeweiligen James Bond-Film!

Ein herzlicher Dank geht an die Kinokollegen im Casablanca Filmkunsttheater Nürnberg für die Möglichkeit zur Übernahme des tollen Reisepasses zur James Bond-Reihe!

AUGSBURGER ALLGEMEINE KINO:



DIE UNBESTECHLICHEN

Di. 18.4. um 18:00 Uhr

Englisches Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

In Kooperation mit der Augsburger Allgemeine zeigen wir den Klassiker mit Robert Redford und Dustin Hoffman!

ANIME-SPECIAL:

SUZUME

Fr. 14.4. um 18:00 Uhr

Sa. 15.4. um 15:30 Uhr

Di. 18.4. um 20:30 Uhr

Japanischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Neues Coming-Of-Age Kino aus Japan!

DOKU-KINO:

DIE EICHE – MEIN ZUHAUSE

Do. 13.4., Fr. 14.4., Mo. 17.4., Di. 18.4., Mi. 19.4.4. jeweils um 16:00 Uhr

So. 16.4. um 13:30 Uhr

Eine sinnliche, dokumentarische Reise in die wunderbar lebendige Welt der Eichhörnchen!

FERIEN-KINO:



DIE DREI ??? – ERBE DES DRACHEN

Do. 13.4. und Fr. 14.4. jeweils um 16:00 Uhr

Alle Spielzeiten und Tickets: www.liliom.de/programm-ubersicht

Reservierungen per Email: kino@liliom.de

Reservierungen per Telefon: 0821 – 29 71 48 89

