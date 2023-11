LILIOM Film der Woche | CINEMA IN CONCERT: NICK CAVE AND THE BAD SEEDS

Anzeige | CINEMA IN CONCERT: NICK CAVE AND THE BAD SEEDS So. 26.11.2023 um 20:30 Uhr

Wir zeigen als Hommage an Nick Cave And The Bad Seeds eine tolle Überraschungs-Konzertaufzeichnung, die einem noch lange im Herzen und im Gedächtnis bleibt!

Tickets: LILIOM Kinokasse und online: http://www.liliom.de/ programm-ubersicht

UNSERE NEUEN KINOSTARTS:



NAPOLEON

Neu und täglich in deutscher Fassung und in Englisch mit deutschen Untertiteln!

Der neue Film von Ridley Scott mit Oscar-Preisträger Joaquin Phoenix als Napoleon ist ein herausragendes Kinoerlebnis im Kinoherbst 2023, dass man unbedingt wahrnehmen muss!

– auch für Schulvorstellungen buchbar: E-Mail an [email protected]



UNSERE TOP-EVENTS DER WOCHE:





TIMOTHÈE CHALAMET-SPECIAL VOR DEM KINOSTART VON WONKA:

CALL ME BY YOUR NAME

Sa. 25.11.2023 um 13:00 Uhr

Englisch mit deutschen Untertiteln

Erlebt den Kino-Hit, mit dem Timothée Chalamet weltweit bekannt wurde, nochmal bei uns!

Das perfekte Warm-Up für alle, die den Schauspieler Timothée Chalamet schätzen und sich auf den Kinostart seines neuen Films WONKA freuen

(ab Mi. 6.12. täglich bei uns: deutsche Fassung + engl. OmU, auch für Schulvorstellungen buchbar: E-Mail an [email protected])



DER HOBBIT – TRILOGIE:

‍DER HOBBIT 1 – EINE UNERWARTETE REISE

Sa. 25.11.2023 um 13:00 Uhr

Englisch ohne Untertitel (OV)

So. 26.11.2023 um 13:00 Uhr

Deutsche Synchronisation

Alle drei Teile von Peter Jacksons DER HOBBIT-TRILOGIE zeigen wir an jeweils einem Termin im englischen Original ohne Untertitel (OV) und in deutscher Synchronisation!



FAMILIENKINO-PREVIEWS:

WISH

Sa. 25.11.2023 um 15:30 Uhr

So. 26.11.2023 um 15:30 Uhr

Jeweils deutsche Fassung

Der neue und bezaubernde Animationsfilm von Disney ist die schönste Musical-Komödie des Jahres:

Ab Do. 30.11.2023 täglich bei uns (deutsche Fassung und engl. OmU) und auch für Schulvorstellungen buchbar: E-Mail an [email protected])



JUBILÄUMS-SCREENING:

20 JAHRE TATSÄCHLICH LIEBE

So. 26.11.2023 um 16:15 Uhr

Deutsche Fassung

Zum 20. Jubiläum des Kultfilms mit Überraschungs-DVD gratis zum Ticket!

Alle Spielzeiten und Tickets: www.liliom.de/programm-ubersicht

Reservierungen per Email: [email protected]

Reservierungen per Telefon: 0821 – 29 71 48 89

