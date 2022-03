LILIOM-Film der Woche: COME COME, COME ON – Ein starkes Roadmovie mit Oscar-Preisträger Joaquin Phoenix!

Anzeige | Erlebt den neuen Film mit Oscar-Preisträger Joaquin Phoenix täglich bei uns im Englischen Original mit deutschen Untertiteln im LILIOM Programm!

Tickets und Spielzeiten: www.liliom.de/programm-ubersicht



„Ich habe soeben den schönsten Film über Eltern und Kinder aller Zeiten gesehen – überhaupt ist COME ON, COME ON ein Meisterwerk.“ – Der Spiegel

New Yorker Radiomoderator Johnny, der nach einer langen Beziehung wieder Single ist, muss sich nach einem Anruf von seiner Schwester Viv aus Los Angeles unerwartet um ihren Sohn kümmern, den neunjährigen Jesse. Es ist das erste Mal, dass Johnny allein für ein Kind verantwortlich ist und Jesse längere Zeit von seiner Mutter getrennt ist.

Gemeinsam begeben sie sich auf einen Roadtrip quer durch die USA, auf dem Johnny sein Radioprojekt fertigstellt, indem er Kinder zu ihren Träumen und Hoffnungen interviewt.

Diese Reise verändert beide und es entsteht eine tiefe, emotionale Verbindung zwischen Onkel und Neffen.

BESONDERE EVENTS IM LILIOM PROGRAMM:

Kino Piccolino / Familienkino:

DIE HÄSCHENSCHULE – DER GROSSE EIERKLAU

Täglich um 15:00 Uhr im LILIOM Programm!

Große und kleine Hasenfans aufgepasst!

Ab Do. 17. März kommt das zweite Kinoabenteuer zum beliebten Kinderbuch-Klassiker DIE HÄSCHENSCHULE im LILIOM auf die große Leinwand

Diesmal muss der Großstadthase Max ein besonderes, goldenes Ei und seine beste Freundin Emmi vor einer bösen Großstadthasengang retten. Dabei soll ihm ausgerechnet ein Fuchsjunge helfen. Ob ihnen die Mission gelingt? Es erwartet Euch DER Familienfilm für drei Generationen, der jede Menge Spannung und Humor für Klein und Groß bietet.

Auch für Kita- und Schulvorstellungen im LILIOM buchbar:

Email: kino@liliom.de oder Telefon: 0821 – 29 71 48 89

Feministisches Dokumentarfilm-Kino:

THE CASE YOU – Ein Fall von vielen

Fr. 25.3. um 15:00 Uhr

Ein Casting. Viele Übergriffe. Fünf Schauspielerinnen, die sich dagegen wehren. Regisseurin Alison Kuhn gibt diesen Frauen und sich selbst eine Stimme. Was bedeutet solch ein Vorfall für die Betroffenen? Fünf junge Frauen erzählen ihre Geschichte. Sie alle haben vor mehreren Jahren an demselben Casting teilgenommen und wurden mit systematischen Übergriffen, zum Teil sexueller und gewaltsamer Natur, konfrontiert. Gemeinsam erarbeiten sie, was damals geschah und teilen mutig ihre Gedanken und Emotionen. Durch die aktuelle “MeToo-Bewegung”, die 2017 ins Rollen gebracht wurde, ist der sexuelle Missbrauch in der Filmbranche – aber auch außerhalb – ein brandaktuelles Thema.

Doku-Kino:

ROGER CICERO: ZWEI LEBEN – EINE BÜHNE

Sa. 26.3. um 12:45 Uhr und So. 27.3. um 16:00 Uhr

Wunderbarer Dokumentarfilm über den Sänger Roger Cicero!

Wir feiern über 750.000 Zuschauer mit dem Constantin Filmverleih:

CONTRA

Sa. 26.3. um 18:00 Uhr

Sönke Wortmanns Komödie CONTRA hat nun bereits über 750.000 Zuschauer erreicht und deshalb nehmen wir diesen wunderbaren Unterhaltungsfilm mit Shooting-Star Nilam Farooq und Christoph „Stromberg“ Maria Herbst nochmal ins LILIOM Programm auf!

Liliom meets Augsburger Fotografen:

AN IMPOSSIBLE PROJECT

So. 27.3. um 14:00 Uhr

Ein wunderbarer Dokumentarfilm über die Schönheit des Analogen!

Oscars 2022:

THE POWER OF THE DOG

So. 27.3. um 16:30 Uhr im Englischen Original mit deutschen Untertiteln!

Für 10 Oscars nominiert ist Jane Champions Western mit Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle!

Japanisches Anime-Event:

JUJUTSU KAISEN ZERO

Di. 29.3. und Mi. 30.3. jeweils um 20:30 Uhr im Japanischen Original mit deutschen Untertiteln!

Der Anime-Hit aus Japan nach dem gleichnamigen Manga-Besteller!

Cinema in concert:

THE BEATLES: GET BACK

Do. 24.3., Fr. 25.3., Mo. 28.3., Di. 29.3., Mi. 30.3. jeweils um 16:30 Uhr, Sa. 26.3. um 11:30 Uhr, Di. 29.3. auch um 21:30 Uhr

Das legendäre Rooftop-Konzert der Beatles in London 1969 zum ersten Mal auf der großen Leinwand erleben! Get Back!

Lokales Kultkino:

DER KÖNIG VON AUGSBURG

Sa. 26.3. um 17:00 Uhr und Di. 29.3. um 15:15 Uhr

Der Film über eine der schillerndsten Persönlichkeiten in Augsburg!

Der Filmtipp wird präsentiert vom Liliom Kino, Augsburgs beliebtem Arthousekino im stilvollen Ambiente eines renovierten Backsteinbaus mit Restaurant und Biergarten.