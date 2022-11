LILIOM Film der Woche | CRIMES OF THE FUTURE – Film von Horror-Ikone David Cronenbergs

ANZEIGE | Der neue und meisterliche Film von Horror-Ikone David Cronenbergs mit Léa Seydoux, Kristen Stewart und Viggo Mortensen!

PROGRAMMÜBERSICHT:

EUROPÄISCHER KINOTAG:

Wir präsentieren fünf exklusive Premieren zum europäischen Kinotag am So. 13.11.!

WO IST GOTT?

Um 12:00 Uhr

Der Film begleitet vier Brückenbauer/innen aus Judentum, Islam, Buddhismus und Christentum an den Anfang ihrer Geschichten bis heute!

AN EINEM SCHÖNEN MORGEN

Um 14:00 Uhr

Der neue Film von Mia Hansen-Løve mit der wunderbaren Léa Seydoux in der Hauptrolle ist eine poetische Rückkehr nach Paris!

CLOSE

Um 16:15 Uhr im Original mit deutschen Untertiteln

Der neue Film von Lukas Dhont, der im Wettbewerb von Cannes 2022 frenetisch gefeiert wurde!

AFTERSUN

Um 18:30 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln

DIE Entdeckung der Cannes Filmfestspiele 2022 ist der wohl berührendste Film des Jahres!

HOLY SPIDER

Um 20:30 Uhr

Ein hoch aktueller iranischer Crime-Thriller, eingereicht von Dänemark für die Oscarverleihung 2023!



EXHIBITION ON SCREEN:



DER MANN, DER AMERIKA MALTE: EDWARD HOPPER

Am Do. 10.11. und Mi. 16.11. um jeweils 16:00 Uhr, So. 13.11. um 14:00 Uhr

Edward Hoppers Bilder gehören zu den Werken, die in Amerika alle kennen – beliebt, hochgelobt und geheimnisvoll. Seine Kunst beeinflusste zahllose Maler, Fotografen, Filmemacher und Musiker – doch wer war er eigentlich?



PREVIEW:

EINFACH MAL WAS SCHÖNES

Am Mi. 16.11. um 20:15 Uhr

Nach „Wunderschön“, der neue Film von und mit Karoline Herfurth! Ein tolles Kinoerlebnis auch mit Nora Tschirner, u.v.a.!



FRAUENFILMREIHE:

MUTTER

Am Do. 10.11. und Mi. 16.11. um jeweils 14:00 Uhr

Starkes Frauenkino: Verwirrend, amüsant, aufschlussreich: Anke Engelke spielt acht authentische Interviews und fügt sie zu einem gigantischen Mosaik über Mutterschaft zusammen.



WILD CINEMA:

PIGGY

Am Mi. 16.11. um 20:30 Uhr, in spanischem Original mit Untertiteln!

Carlota Pereda vereint den schwarz-humorigen spanischen Horror mit feministischem Rache-Thriller und authentischem Coming-of-Age!



DER WONG-KAR-WAI DES MONATS:

IN THE MOOD FOR LOVE

Am Do. 10.11. um 21:00 Uhr in deutscher Fassung und am Mo. 14.11. um 21:00 Uhr in chinesischem Original mit Untertiteln!

Sein Magnum Opus: Chow und Li-zhen: der schicksalshafte Umstand verbindet zwei vergebene Seelen und entzweit sie wieder, da die Liebe zwischen ihnen nicht existieren darf.

DOKU-KINO:



THE NORTH DRIFT – PLASTIK IN STRÖMEN

Nur am So. 13.11. um 12:00 Uhr und Di. 15.11. um 16:15 Uhr

Ein herausragender Dokumentarfilm über ein hoch aktuelles Thema und ein spannendes Wissenschaftsexperiment.

FIRE OF LOVE

Am Do. 10.11. und am Mi. 16.11. um 16:15 Uhr, So. 13.11. um 12:00 Uhr

Ein beeindruckender Dokumentarfilm über das Vulkan-Forscherpaar Katia und Maurice Krafft.



WERNER HERZOG – RADICAL DREAMER

Nur am Sa. 12.11. um 16:30 Uhr

Der erste exklusive Dokumentarfilm über die Regie-Legende Werner Herzog!



NEU IM PROGRAMM:

CRIMES OF THE FUTURE

Täglich um 20:45 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln, am So. 13.11. um 18:15 Uhr in deutscher Fassung

Der neue und meisterliche Film von Horror-Ikone David Cronenbergs mit Léa Seydoux, Kristen Stewart und Viggo Mortensen!

WEITERHIN IM PROGRAMM:

AMSTERDAM

Täglich um 18:00 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln, am So. 13.11. um 20:15 Uhr und am Mi. 16.11. um 17:45 Uhr

Robert de Niro, Rami Malek, Anya Taylor-Joy, u.v.a.! Der neue Film von David O. Russel! Ein starbesetzter Cast um das Trio der Soldaten Burt (Christian Bale) und Harold (John David Washington), und der Krankenschwester Valerie (Margot Robbie)! Dieses unzertrennliche Trio geht nur noch gemeinsam durchs Leben … und stolpert so auch gemeinsam in einen Kriminalfall.

SEE HOW THEY RUN

Am Fr. 11.11. und Sa. 12.11. um 18:30 Uhr und am Mo. 14.11. und Di. 15.11. um 16:00 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln

Ein mysteriöser Mordfall im Theateruntergrund des Londons der 1950er entwickelt sich zu einem Katz-und-Maus-Spiel! Unter anderem mit Adrien Brody, Sam Rockwell und Saoirse Ronan!

TRIANGLE OF SADNESS

Am Fr. 11.11 und Sa. 12.11. um 20:45 Uhr, Di. 15.11. um 19:30 im englischen Original mit deutschen Untertiteln. Dazu täglich um 18:00 Uhr in deutscher Fassung, am So. 13.11. um 17:45 Uhr und am Di. 15.11. nicht

Der Gewinner der Goldenen Palme der Filmfestspiele Cannes 2022! Eine bissige, sozialkritische Satire am Puls der Zeit!

DER NACHNAME

Täglich mehrmals im Programm!

Nach „Der Vorname“ die neue und sensationell gute Komödie mit Christoph Maria Herbst.

FREIBAD

Am Fr. 11.11., Mo. 14.11. und Di. 15.11. um 14:00 Uhr

Die neue Komödie von Doris Dörrie!

DER GESANG DER FLUSSKREBSE

Am Sa. 12.11 um 14:00 Uhr und Mo. 14.11. um 16:00 Uhr jeweils in deutscher Fassung

Die Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von Delia Owens!

HUI BUH UND DAS HEXENSCHLOSS

Täglich um jeweils 14:00 und 16:00 Uhr, am So. 13.11. nur um 16:00 Uhr

Hui Buh ist zurück! Gemeinsam mit Ophelia brechen Hui Buh und Julius zu ihrem größten Abenteuer in den Hexenwald auf. An ihrer Seite ist wieder einmal Julius‘ treuer Begleiter Charles, der immer wieder zur letzten Rettung in der Not wird.

Auch für Schulvorstellungen per E-Mail an kino@liliom.de buchbar!

DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 2

Täglich um 14:00 Uhr außer am So. 13.11., am Fr. 11.11. zusätzlich um 16:00 Uhr

Die Fortsetzung des großen Familienkino-Erfolgs!

Auch für Schulvorstellungen per E-Mail an kino@liliom.de buchbar!

