Anzeige

Es hätte ein harmonisches Familientreffen werden sollen. Doch kaum sind das Ehepaar Stephan und Elisabeth mit den frisch gebackenen Eltern Thomas und Anna auf Lanzarote eingetroffen, brechen in der Familie Böttcher neue Konflikte auf. Nicht nur erkennen Thomas und Elisabeth ihr geliebtes Familiendomizil kaum wieder, viel schlimmer noch: Ihre Mutter Dorothea und Adoptivsohn René haben ihre Beziehung auf der kanarischen Insel in jeder Hinsicht vertieft und verkünden ihren Kinderwunsch!

In diversen Allianzen wird heftig über komplizierte Erbfolgen, unmögliche Schwangerschaften und das moderne Verständnis von Familie gestritten – wobei die Sonne Spaniens, die Reize einer jungen Gärtnerin und die Wirkung von Haschkeksen die Situation immer weiter eskalieren lassen…die sensationelle Fortsetzung von „Der Vorname“! Mit Christoph Maria Herbst, Iris Berben, u.v.m.

Täglich um jeweils 16:00, 18:00 und 20:15 Uhr im LILIOM Kino Augsburg!

Tickets: LILIOM Kinokasse und online: www.liliom.de/ programm-ubersicht

PROGRAMMÜBERSICHT:

ZU GAST:

GOOD OL FREDA

Nur am Do. 20.10. um 19:30 Uhr, Filmgespräch mit Beatles-Sekretärin Freda Kelly

„Good Ol‘ Freda“ beleuchtet die Geschichte von Freda Kelly, die als Teenager das Angebot erhielt für eine aufstrebende Band aus Liverpool zu arbeiten: Die Beatles. Von da an arbeitete die Sekretärin für die Pilzköpfe und erlebte gemeinsam mit ihnen ihren Durchbruch und den Aufstieg zu internationaler Berühmtheit.

DER WONG KAR-WAI-FILM DES MONATS:

DAYS OF BEING WILD

Nur am Mo. 24.10. um 18:15 Uhr

Ein erotischer Reigen, ein existentialistischer Liebesfilm, der im HongKong der sechziger Jahre spielt, mit dem Dreamteam des HongKong-Kinos.

EVENT KINO:

TAXI DRIVER

Nur am Sa. 22.10. um 18:15 Uhr; im englischen Original

Der legendäre Klassiker von Regisseur Martin Scorsese mit Robert de Niro!

GEGEN DIE WAND

Nur am So. 23.10. um 15:45 Uhr

Als Warm-Up zu Fatih Akins neuem Film RHEINGOLD zeigen wir seinen großen Erfolg GEGEN DIE WAND mit Sibel Kekilli und Birol Ünel!

WEITERHIN IM PROGRAMM:

TRIANGLE OF SADNESS

Täglich um 20:15 Uhr, am Do. 20.10. um 16:15, Fr. 21.10. und Sa. 22.10. um 20:30 Uhr

Im englischen Original mit deutschen Untertiteln

Der Gewinner der Goldenen Palme der Filmfestspiele Cannes 2022: Das junge Männer-Model Carl (Harris Dickinson) und die erfolgreiche Influencerin Yaya (Charlbi Dean Kriek), in deren Beziehung es ein wenig kriselt, sind es gewohnt, ihr Luxus-Leben auf Instagram zu vermarkten. Als sie auf eine Kreuzfahrt für Superreiche eingeladen werden, können sie Erholung und Arbeit perfekt miteinander verbinden – sich mit einem Champagner-Glas auf dem Sonnendeck zu räkeln, ist schließlich absolut social-media-tauglich. Hinter den Kulissen geht es jedoch weit weniger paradiesisch zu.

MUTTER

Am Fr. 21.10 und Mi. 26.10. um 16:00 Uhr, So. 23.10. um 18:15 Uhr

Starkes Frauenkino: Verwirrend, amüsant, aufschlussreich: Anke Engelke spielt acht authentische Interviews und fügt sie zu einem gigantischen Mosaik über Mutterschaft zusammen.

DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 2

Nur am Sa. 22.10. und So. 23.10. um 14:00

Die Fortsetzung des großen Familienkino-Erfolgs!

Auch für Schulvorstellungen per Email an kino@liliom.de buchbar!

FREIBAD

Nur am So. 23.10.um 14:00 Uhr und Mo. 24.10. um 16:00 Uhr

Die neue Komödie von Doris Dörrie!

DER GESANG DER FLUSSKREBSE

Nur am Sa. 22.10. um 15:45 Uhr in deutscher Fassung und am Mi. 26.10. um 18:00 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln

Die Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von Delia Owens!



GUGLHUPFGESCHWADER

Nur am Sa. 22.10. um 14:00 Uhr

Die neue Eberhofer-Komödie!

MITTAGSSTUNDE

Am Di. 25.10. um 16:00 Uhr

Nach dem Bestseller von Dörte Hansen mit Charly Hübner, Gabriela Maria Schmiede, Rainer Bock, u.v.a. in der Regie von Lars Jessen!

DON’T WORRY DARLING

Nur am Fr. 21.10. und Di. 25.10. um 18:00 Uhr

Im englischen Original mit deutschen Untertiteln

Großes Arthouse-Spektakel mit Florence Pugh und Harry Styles in der Regie von Olivia Wilde!

Alle Spielzeiten und Tickets: www.liliom.de/programm-ubersicht

Reservierungen per Email: kino@liliom.de

Reservierungen per Telefon: 0821 – 29 71 48 89

Der Filmtipp wird präsentiert vom Liliom Kino, Augsburgs beliebtem Arthousekino im stilvollen Ambiente eines renovierten Backsteinbaus mit Restaurant und Biergarten.