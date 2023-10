LILIOM Film der Woche | Der neue Scorsese – KILLERS OF THE FLOWER MOON mit Leonardo di Caprio, Robert de Niro und Lily Gladstone

Anzeige | KILLERS OF THE FLOWER MOON

Ab Do. 19.10. täglich! Englisch mit deutschen Untertiteln (OmU)

Der neue Film von Martin Scorsese mit Leonardo di Caprio, Robert de Niro und Lily Gladstone!

Als im Oklahoma der 1920er Öl auf dem Land von Osage County entdeckt wird, werden die dortigen Bewohner einer nach dem anderen ermordet, bis das FBI eingreift, um das Geheimnis zu lüften…

Tickets: LILIOM Kinokasse und online: http://www.liliom.de/programm-ubersicht

UNSERE NEUEN KINOSTARTS

KINOSTART:

NYAD

Ab Fr. 20.10.2023 täglich!

Englisch mit deutschen Untertiteln (OmU)

Mit den Hollywood-Stars Annette Bening und Jodie Foster in den Hauptrollen!

Diese Filmbiografie ist die Lebensgeschichte von Diana Nyad, einer Langstreckenschwimmerin, die im Alter von 64 Jahren als erster Mensch die scheinbar unbezwingbare Strecke von 177 Kilometern zwischen Kuba und Florida im gefährlichen offenen Meer ohne Haikäfig in 53 Stunden bewältigte.

Annette Bening schlüpft in die Rolle der Diana Nyad und Jodie Foster spielt Bonnie Stoll, Nyads Trainerin und langjährige Freundin.



UNSERE TOP-EVENTS DER WOCHE



HARRY POTTER-REIHE:

HARRY POTTER UND DER FEUERKELCH (4. Teil der Reihe)

Sa. 21.10.2023 um 13:00 Uhr

Englisch ohne Untertitel (OV)

So. 22.10.2023 um 13:00 Uhr

Deutsche Fassung

Wir zeigen jede Woche einen weiteren Teil von Harry Potter und alle Teile in chronologischer Reihenfolge.

Alle Spielzeiten und Tickets: www.liliom.de/programm-ubersicht

Reservierungen per Email: [email protected]

Reservierungen per Telefon: 0821 – 29 71 48 89

Der Filmtipp wird präsentiert vom Liliom Kino, Augsburgs beliebtem Arthousek