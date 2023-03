LILIOM Film der Woche | Der Oscar-Abräumer – EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

Anzeige | Der absolut verrückte Ausnahmefilm. Ganz frisch mit 7 Oscars ausgezeichnet (u.a. BESTER FILM) und fast ein Jahr nach regulären Kinostart jetzt als Special nochmal bei uns!

UNSERE NEUEN KINOSTARTS

BROKER – FAMILIE GESUCHT

Meisterregisseur Hirokazu Kore-eda (SHOPLIFTERS –FAMILIENBANDE) erzählt mit viel Eleganz, Wahrhaftigkeit und Humor von einer so ungewöhnlichen wie bezaubernden Familienkonstellation. In der Hauptrolle spielt der mit PARASITE zum Weltstar gewordene Schauspieler Song Kang-ho brillant auf und wurde in Cannes dafür mit der Goldenen Palme als Bester Hauptdarsteller ausgezeichnet.

Täglich in der deutschen Synchronisation im Programm!

DAS BLAU DES KAFTANS

FIPRESICE Preisträger der Filmfestspiele von Cannes in der Reihe „Un certain regard“.

Täglich in der deutschen Synchronisation im Programm!

DER PFAU

Die Verfilmung des Spiegel-Beststellers von Isabel Bodgan mit einem großartigen All-Star Ensemble Cast.

Täglich im Programm!

KINDER-KINO

DIE DREI ??? – ERBE DES DRACHEN

Sa. 18.3. um 13:00 Uhr

Mit Julius Weckauf (Der Junge muss an die frische Luft)

UNSERE BESONDEREN EVENTS IN DIESER WOCHE

LILIOM CINEMA AWARD:

TRIANGLE OF SADNESS

So. 19.3. um 16:00 Uhr

Deutschen Synchronisation

Exklusiv zu Gast: Schauspielerin Iris Berben zum anschließenden Filmgespräch und der Verleihung des LILIOM CINEMA AWARD!

JAMES BOND SPECIAL:

007 – FEUERBALL

Sa. 18.3. um 15:30 Uhr

englisches Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

So. 19.3. um 15:30 Uhr

Deutsche Synchronisation

Wir zeigen alle 14 Tage einen James Bond-Film und alle 25 Teile in chronologischer Reihenfolge! Es geht weiter mit dem vierten Bond-Film aus dem Jahr 1965 mit Sean Connery. Jeder Gast bekommt einen Bond-Pass!

DOKU-KINO:

DIE EICHE – MEIN ZUHAUSE

Eine sinnliche, dokumentarische Reise in die wunderbar lebendige Welt der Eichhörnchen!

Täglich bei uns im Programm!

OSCAR-SPECIAL:

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

Do. 16., Sa. 18.3., Mo. 20.3. jeweils um 20:30 Uhr in der deutschen Synchronisation

Fr. 17.3., So. 19.3., Di. 21.3., Mi. 22.3. jeweils um 20:30 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Der absolut verrückte Ausnahmefilm. Ganz frisch mit 7 Oscars ausgezeichnet (u.a. BESTER FILM) und fast ein Jahr nach regulären Kinostart jetzt als Special nochmal bei uns!

OSCAR-SPECIAL:

IM WESTEN NICHTS NEUES

So. 19.3. um 12:30 Uhr

ganz frisch ausgezeichnet mit zwei Oscars (Bester internationaler Film + Beste Kamera)

OSCAR-SPECIAL:

TRIANGLE OF SANDESS

Sa. 18.3. um 15:30 Uhr

Englisches Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Seit Mitte Oktober 2022 (!) bei uns im Programm und mehrfach Oscar-nominiert.

OSCAR-SPECIAL:

THE BANSHEES OF INISHERIN

Sa. 18.3. um 13:00 Uhr

Englisches Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Ein Kinowunder über eine so noch nie im Kino gesehene, urkomische Freundschaft! Mit Colin Farrell und Brendan Gleeson in den Hauptrollen, der neue Film vom Regisseur von „Three Billboards Outside Ebbing Missouri“ und von „Brügge sehen und sterben“!

Außerdem bei uns täglich im Programm, die herausragenden Oscar-Filme TÀR und DIE FABELMANS!



Alle Spielzeiten und Tickets: www.liliom.de/programm-ubersicht

Reservierungen per Email: kino@liliom.de

Reservierungen per Telefon: 0821 – 29 71 48 89

