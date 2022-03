LILIOM-Film der Woche: DER PATE – Teil 1 und Teil 2 zum 50. Jubiläum des Klassikers!

Anzeige | Zum 50. Jubiläums des Oscar®-prämierten Meisterwerks von Francis Ford Coppola veröffentlicht Paramount Pictures diesen Klassiker in einer neuen, 4K restaurierten Fassung, die exklusiv bei uns im LILIOM Kino zu sehen ist!

Teil 1: Sa. 5.3. um 13:00 Uhr (Englisches Original ohne Untertitel, OV) und um 13:00 Uhr (deutsche Synchronisation)

Teil 2: So. 6.3. um 12:30 Uhr (Englisches Original ohne Untertitel, OV) und um 13:00 Uhr (deutsche Synchronisation)

NEU IM LILIOM PROGRAMM:

THE BATMAN (Englisches Original mit deutschen Untertiteln, OmU)

Wenn das Licht am Himmel erscheint, ist es nicht nur ein Zeichen… es ist eine Warnung… THE BATMAN mit Robert Pattinson in der Hauptrolle in der Regie von Matt Reeves!

Zoe Kravitz, Paul Dano und Jeffrey Wright ergänzen die Hauptrollen dieses lange erwarteten Films.

Seit zwei Jahren schon durchstreift Bruce Wayne als Batman (Robert Pattinson) die dunklen Straßen von Gotham City und versetzt die Kriminellen der Stadt in Angst und Schrecken. Mit Alfred Pennyworth (Andy Serkis) und Lieutenant James Gordon (Jeffrey Wright) als einzigem Vertrauten inmitten eines korrupten Netzwerks von Beamten und hochrangigen Persönlichkeiten hat sich der einsame Rächer unter seinen Mitbürgern als alleinige Instanz der Vergeltung etabliert. Als ein Killer die Elite Gothams mit einer Reihe sadistischer Anschläge ins Visier nimmt, führt eine Spur kryptischer Hinweise den besten Detektiv der Welt tief in den Untergrund, wo er auf Figuren wie Selina Kyle alias Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot alias Pinguin (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) und Edward Nashton alias Riddler (Paul Dano) trifft. Während seine Ermittlungen ihn immer näher ans Ziel führen und das Ausmaß der Pläne des Täters deutlich wird, muss Batman neue Beziehungen knüpfen, um den Schuldigen zu entlarven und dem Machtmissbrauch und der Korruption, die Gotham City schon lange plagen, ein Ende zu bereiten.



BESONDERE EVENTS IM LILIOM PROGRAMM:

Paul Schrader-Special:

The Card Counter (Englisches Original mit deutschen Untertiteln, OmU)

Do. 3.3. und So. 6.3. jeweils um 21:30 Uhr

In seinem international gefeierten Meisterwerk THE CARD COUNTER beschäftigt sich der Oscar®-nominierte Regisseur und TAXI DRIVER-Autor Paul Schrader mit existentiellen Fragen nach moralischer Schuld, Gerechtigkeit und Erlösung. Oscar Isaac (DUNE, STAR WARS) brilliert als einsamer Pokerspieler mit düsterer Vergangenheit, der sein Limit kennt und dennoch überschreiten wird, und Willem Dafoe (DER LEUCHTTURM, VAN GOGH) spielt seinen skrupellosen Vorgesetzen, der die eigenen moralischen Werte längst über Bord geworfen hat.

Cinema in concert:

THE BEATLES: GET BACK

Do. 3.3., Fr. 4.3. + Mi. 9.3. jeweils um 18:45 Uhr, So. 6.3. um 18:50 Uhr

Das legendäre Rooftop-Konzert der Beatles in London 1969 zum ersten Mal auf der großen Leinwand erleben! Get Back!

Vorpremiere:

DER SCHNEELEOPARD

Sa. 5.3. um 16:15 Uhr

Im Herzen des tibetischen Hochlands begibt sich Natur- und Wildlife-Fotograf Vincent Munier zusammen mit dem Schriftsteller Sylvain Tesson auf die Suche nach dem Schneeleoparden. Nur noch wenige Exemplare der gefährdeten und scheuen Art sind in freier Wildbahn anzutreffen. Tagelang durchstreifen die beiden Männer das Gebirge, lesen Spuren, werden mit der Landschaft eins. Geduldig harren sie aus, beobachten und fotografieren. Ihre langsame Jagd nach dem Schneeleoparden entwickelt sich dabei zu einer inneren Reise, einem stillen Dialog über den Platz des Menschen in einer verschwindenden Welt. Herausgekommen ist ein Film von überwältigender Schönheit.

Tesson hat seine Erfahrungen im Buch „Der Schneeleopard“ (Rowohlt Verlag, über Monate auf der Spiegel-Bestsellerliste) verarbeitet, der 3-malige „BBC Wildlife Photographer of the Year“ Munier seine atemberaubenden Fotografien im Bildband „Zwischen Fels und Eis“ (Knesebeck Verlag) auf Papier gebannt.

Die Musik steuerten Nick Cave und Warren Ellis zum Film bei.

Horror-Special:

THE RUNNER – A BOY HARSHER FILM (Englisches Original mit englischen Untertiteln, OmeU)

Sa. 5.3. um 21:45 Uhr

„The Runner“ ist das neue Multimedia-Projekt des US-amerikanischen Musikduos Boy Harsher, dessen kühler Elektronik-Sound mit 80s-Einflüssen bereits seit 2014 Maßstäbe setzt. Für den filmischen Beitrag haben Produzent Augustus Muller und Sängerin Jae Matthews die Pandemiephase dazu genutzt, ihren ersten Spielfilm zu drehen, der im Genre „Art Horror“ angesiedelt ist. Auf einer Metaebene fließen Eindrücke vom Recording-Prozess des Soundtracks ein, der im Januar 2022 auch im Albumformat erscheint.

Vorpremiere:

COME ON, COME ON (Englisches Original mit deutschen Untertiteln, OmU)

Mo. 7.3. um 21:15 Uhr

Der neue Film mit Oscar-Preisträger Joaquin Phoenix in der Hauptrolle!

New Yorker Radiomoderator Johnny, der nach einer langen Beziehung wieder Single ist, muss sich nach einem Anruf von seiner Schwester Viv aus Los Angeles unerwartet um ihren Sohn kümmern, den neunjährigen Jesse. Es ist das erste Mal, dass Johnny allein für ein Kind verantwortlich ist und Jesse längere Zeit von seiner Mutter getrennt ist. Gemeinsam begeben sie sich auf einen Roadtrip quer durch die USA, auf dem Johnny sein Radioprojekt fertigstellt, indem er Kinder zu ihren Träumen und Hoffnungen interviewt. Diese Reise verändert beide und es entsteht eine tiefe, emotionale Verbindung zwischen Onkel und Neffen.

Ab Do. 3.3.2022 ist auch das LILIOM Restaurant wieder für seine Gäste da und dies mit einer tollen Speisekarte: www.liliom.de/speisekarte

