LILIOM Film der Woche | DIE FABELMANS – Spielberg-Film mit zahlreichen Oskar-Nominierungen

Nominiert für 7 Oscars! Meister-Regisseur Steven Spielberg ist zurück und liefert den persönlichsten Film seiner bisherigen Karriere.

Der neue Film von Steven Spielberg! Für 7 Oscars nominiert und Gewinner Bester Film Golden Globes 2023 Der Altmeister bringt Bewegung in das Oscar-Rennen:

Der teilweise autobiographisch geprägte Film greift seine Kindheit auf und begleitet die Familie Fabelman ab den 1950er Jahren. Ein wunderbares Kinoerlebnis mit Paul Dano, Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Seth Rogan, u.v.a.!

Täglich in der deutschen Synchronisation und auch im englischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU) im Programm!

Do. 9.3., Fr. 10.3., Sa. 11.3., So. 12.3., Mo. 13.3., Di. 14.3., Mi. 15.03. jeweils um 17:15 Uhr in der deutschen Synchronisation

Do. 9.3., So. 12.3. um 20:15 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Fr. 10.3., Sa. 11.3., Mo. 13.3., Di. 14.3., Mi. 15.3. um 20:15 Uhr in der deutschen Synchronisation

Tickets: LILIOM Kinokasse und online: www.liliom.de/programm-ubersicht

UNSERE NEUEN KINOSTARTS





DIE EICHE – MEIN ZUHAUSE

Eine sinnliche, dokumentarische Reise in die wunderbar lebendige Welt der Eichhörnchen!

Täglich im Programm!

UNSERE BESONDEREN EVENTS IN DIESER WOCHE

DOKU-KINO:

VOGELPERSPEKTIVEN

Do 9.3. und Mo. 13.3. jeweils um 15:00 Uhr

Ein dokumentarisch-inspirierender Blick in die faszinierende Welt der Vögel!

RETROSPEKTIVE REGISSEUR DARREN ARONOFSKY:

REQUIEM FOR A DREAM

Sa. 11.3.2023 um 13:00 Uhr

Englisches Original ohne Untertitel (OV)

Vor dem Kinostart von Darren Aronofsky neuem Film THE WHALE mit dem großartigen Brendan Fraser in der Hauptrolle (nominiert als Oscar Bester Hauptdarsteller und Favorit!), widmen wir dem Regisseur eine Retrospektive und machen mit seinem zweiten Film aus dem Jahr 2000 weiter.

DOPPEL-PREVIEW:

BROKER

Sa. 11.3. um 13:00 Uhr

Koreanisches Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

So. 11.3. um 13:00 Uhr

Deutsche Synchronisation

In BROKER – FAMILIE GESUCHT erzählt Meisterregisseur Hirokazu Kore-eda (SHOPLIFTERS –FAMILIENBANDE) mit viel Eleganz, Wahrhaftigkeit und Humor von einer so ungewöhnlichen wie bezaubernden Familienkonstellation. In der Hauptrolle spielt der mit PARASITE zum Weltstar gewordene Schauspieler Song Kang-ho brillant auf und wurde in Cannes dafür mit der Goldenen Palme als Bester Hauptdarsteller ausgezeichnet.

DOPPEL-PREVIEW:

THE WHALE

Sa. 11.3. um 15:00 Uhr

Englisches Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

So. 12.3. um 15:00 Uhr

Deutsche Synchronisation

Herausragendes Oscar-Kino mit Brendan Fraser von Darren Aronofsky!



EXHIBITION ON SCREEN:

MARY CASSATT: PORTRÄTS MODERNER FRAUEN

So. 12.3.2023 um 13:00 Uhr

Mary Cassatt wurde zu einer der bekanntesten Künstlerinnen ihres Geburtslandes Amerika.

Mary Cassatt machte Karriere mit Gemälden, die das Leben von Frauen aus ihrem näheren Umfeld darstellen. Die radikalen Bilder zeigen gebildete, weibliche und lebensechte Menschen und markierten damit eine grundlegende Wende in der künstlerischen Darstellung von Frauen. Dieser Film präsentiert Cassatts frappierende Drucke, Pastelle und Gemälde und macht uns mit einer oft vernachlässigten Impressionistin bekannt, deren Karriere von ebenso vielen Widersprüchen bestimmt war wie die von ihr porträtierten Frauen.



OSCAR-SPECIAL:

TRIANGLE OF SADNESS

So. 12.3. um 20:15 Uhr

Englisches Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Seit Mitte Oktober 2022 (!) bei uns im Programm und nun für 3 Oscars nominiert!

Alle Spielzeiten und Tickets: www.liliom.de/programm-ubersicht

Reservierungen per Email: kino@liliom.de

Reservierungen per Telefon: 0821 – 29 71 48 89

Der Filmtipp wird präsentiert vom Liliom Kino, Augsburgs beliebtem Arthousekino im stilvollen Ambiente eines renovierten Backsteinbaus mit Restaurant und Biergarten.