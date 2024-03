LILIOM Film der Woche | DIE HERRLICHKEIT DES LEBENS – Starkes Franz Kafka-Biopic

Anzeige | DIE HERRLICHKEIT DES LEBENS – Ab Do. 14.3.2024 täglich bei uns!

Starkes Franz Kafka-Biopic mit Henriette Konfurius und Sabin Tambrea!

Auch für Schulvorstellungen ab 14 Jahren empfohlen: Buchen via Email an kino@liliom.de

1923: Dora Diamant und Franz Kafka lernen sich zufällig am Ostseestrand kennen. Er ist ein Mann von Welt, sie aus dem tiefen Osten, er kann schreiben, sie kann tanzen. Sie steht mit beiden Beinen fest auf dem Boden, er schwebt immer etwas darüber. Sie umarmt den Indikativ, er verheddert sich im Konjunktiv. Aber als die beiden einander kennenlernen, wird alle Verschiedenheit einerlei. Ein einziges Jahr ist ihnen vergönnt, bis Franz Kafka viel zu früh stirbt. Auch wenn Kafkas Gesundheitszustand sich mehr und mehr verschlechtert, das gemeinsame Jahr lässt die beiden DIE HERRLICHKEIT DES LEBENS spüren.

UNSERE TOP-EVENTS DER WOCHE:

PREVIEW:

OH LA LA – WER AHNT DENN SOWAS?

So. 17.3.2024 um 14:30 Uhr

Deutsche Fassung

Nach den Erfolgen von MONSIEUR CLAUDE begibt sich Komödien-Star Christian Clavier erneut auf eine köstliche Tour de Force der kulturellen Überraschungen und gnadenlosen Seitenhiebe – nicht nur gegen die Grande Nation und ihre europäischen Nachbarn. Mit viel Witz und großer Treffsicherheit zündet OH LA LA – WER AHNT DENN SOWAS? ein herrlich freches Pointen-Feuerwerk, das sich wenig um Political Correctness schert.

