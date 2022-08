Anzeige | Marc-Uwe und das Känguru gehen eine gewagte Wette ein: Sie werden ihre Wohnung verlieren, wenn sie es nicht schaffen, Marias Mutter zu retten.



Die ist im Internet falsch abgebogen und leugnet nun die Klimakrise. Auf ihrem absurden Roadtrip zur Conspiracy Convention in Bielefeld geraten Kleinkünstler und Beuteltier ins Visier von Verschwörungs-Guru Adam Krieger und seinen fanatischen Anhängern. Blöderweise können die beiden es einfach nicht lassen, zur falschen Zeit das Richtige zu sagen. Und plötzlich geht es nicht mehr nur um ihre Wohnung – sondern um Leben und Tod! Werden sie es trotzdem schaffen? Sehr wahrscheinlich. Ist ja ’ne Komödie.



Täglich um 16:00, 18:30 und 20:30 Uhr im Programm, außer Di. & Mi. nur um 18:30 und 20:30 Uhr im LILIOM Kino Augsburg

Tickets: LILIOM Kinokasse und online: www.liliom.de/programm-ubersicht

PROGRAMMÜBERSICHT:



ANIME-EVENT:



DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO

Nur am Di. 30.08. um 20:15 Uhr!

Japanisches Original mit deutschen Untertiteln

Die Red-Ribbon-Armee wurde einst von Son Goku ausgelöscht. Doch jemand lässt deren Geist weiterleben und hat mit Gamma 1 und Gamma 2 die ultimativen Cyborgs geschaffen. Diese beiden Cyborgs betiteln sich als „Superhelden“ und beginnen, Piccolo und Son Gohan anzugreifen … Was ist das Ziel der neuen Red-Ribbon-Armee? Angesichts der nahenden Gefahr ist es an der Zeit, für die Superhelden zu erwachen!

DER GESANG DER FLUSSKREBSE

Do. bis Mo. täglich um 18:00 und um 20:30 Uhr, außer So. um 16:00 und 20:30 Uhr. Di. um 16:00und 18:00 Uhr, Mi. 16:00 und 20:30 Uhr

Deutsche Synchronisation und Englisches Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Die Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von Delia Owens endlich im Kino!

Kya wurde im Alter von sechs Jahren von ihrer Familie verlassen und wird in den rauen Sumpfgebieten von North Carolina er- wachsen. Jahrelang hielten sich hartnäckige Gerüchte über das „Marsch-Mädchen“ in Barkley Cove und isolierten die scharfsin- nige und widerstandsfähige Kya von ihrer Gemeinde. Doch angezogen von zwei jun- gen Männern aus der Stadt, öffnet sich Kya schließlich einer neuen und verblüffenden Welt. Doch als Chase Andrews tot aufgefun- den wird, gerät die schüchterne Kya schnell ins Visier der Ermittlungen. Während sich der Fall entwickelt, wird das Urteil darüber, was tatsächlich passiert ist, immer unklarer und droht die vielen Geheimnisse zu enthül- len, die im Sumpf lagen.

GUGLHUPFGESCHWADER

Do. bis Mi. täglich um 16:15, außer So. um 14:00 Uhr

Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel), Bayerns entspanntester Dorfpolizist, könnte sich eigentlich auf sein Dienstjubiläum freuen. Leider bekommt er es vorher nicht nur mit unverhofftem (Familien)-Zuwachs, sondern auch mit Glücksspiel und dem organisierten Verbrechen zu tun. Und als mafiöse Geldeintreiber auch noch die frischgebackenen Guglhupfe der Oma (Enzi Fuchs) zerschießen, hört für den Eberhofer der Spaß endgültig auf! Eberhofers Ermittlungen werden noch zusätzlich erschwert, denn Rudis (Simon Schwarz) neue Flamme, die diskutierfreudige Theresa (Stefanie Reinsperger), sprengt das eingespielte Fahndungs-Dreamteam. Darüber hinaus ist ganz Niederkaltenkirchen im Lottofieber, Flötzinger (Daniel Christensen) wähnt sich gar schon als Millionär und was hat es eigentlich mit diesem Lotto-Otto (Johannes Berzl) auf sich, der Franz verdächtig ähnlich sieht? Zu allem Unglück wird der Franz von seiner Susi (Lisa Maria Potthoff) auch noch zur Paartherapie genötigt – für den phlegmatischen Niederbayern eine ganz und gar nervenaufreibende Erfahrung.

NOPE

So. und Mi. jeweils um 18:00 Uhr

Englisches Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Nach GET OUT und US der neue Film von Jordan Peele!

DOKU-KINO:

NAMASTE HIMALAYA – Wie ein Dorf in Nepal uns die Welt öffnete

So. um 14:00 Uhr

Ein toller Dokumentarfilm über eine unvergessliche Reise nach Nepal!

Open Air Gersthofer Kinosommer



In der 11. Spielwoche zeigen wir von Do. 25.8. bis Mi. 31.8.2022:

Do. 25.8. JAGDSAISON

Fr. 26.8. GUGLHUPFGESCHWADER

Sa. 27.8. GUGLHUPFGESCHWADER

So. 28.8. GUGLHUPFGESCHWADER

Mo. 29.8. MINIONS – AUF DER SUCHE NACH DEM MINI-BOSS

Di. 30.8. MONSIEUR CLAUDE UND SEIN GROSSES FEST

Mi. 31.8. TOP GUN: MAVERICK

Einlass: 19:00 Uhr, Beginn: ca. 20:30 Uhr, Ende: ca. 22:15 Uhr

Wo: Donauwörther Str. 8 in 86368 Gersthofen

Tickets: Abendkasse und online: www.gersthoferkinosommer.de

Im Anhang befindet sich das neue LILIOM KINOPROGRAMM für die Woche von Do. 25.8.2022 bis Mi. 31.8.2022 als pdf-Dokument.

Alle Spielzeiten und Tickets: www.liliom.de/programm-ubersicht

Reservierungen per Email: kino@liliom.de

Reservierungen per Telefon: 0821 – 29 71 48 89

Alle Spielzeiten und Tickets: www.liliom.de/programm-ubersicht

Reservierungen per Email: kino@liliom.de

Reservierungen per Telefon: 0821 – 29 71 48 89

Der Filmtipp wird präsentiert vom Liliom Kino, Augsburgs beliebtem Arthousekino im stilvollen Ambiente eines renovierten Backsteinbaus mit Restaurant und Biergarten.