LILIOM Film der Woche | Die PREVIEW von DOGMAN – ein wilder Trip und ein zutiefst berührendes Kinoerlebnis

Anzeige | PREVIEW: DOGMAN

So. 8.10.2023 um 20:45 Uhr

Englisch mit deutschen Untertiteln (OmU)

Der unter anderem mit einem César ausgezeichnete Erfolgsregisseur Luc Besson („Léon: Der Profi“, „Das fünfte Element“) blickt in spektakulär bebilderte Abgründe und findet dort Hoffnung, wo das Menschliche an seine Grenzen stößt und die Gesellschaft von Tieren (die eigene) Rettung verspricht. DOGMAN ist ein wilder Trip von einem Film und ein zutiefst berührendes Kinoerlebnis zugleich. Caleb Landry Jones („Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“) der 2021 bei den 74. Internationalen Filmfestspielen von Cannes für seine Hauptrolle in Justin Kurzels „Nitram“ als bester Schauspieler ausgezeichnet wurde, brilliert erneut in einer preisverdächtigen Hauptrolle.

Tickets: LILIOM Kinokasse und online: https://tinyurl.com/3bwk5djt

UNSERE NEUEN KINOSTARTS



CHECKER TOBI UND DIE REISE ZU DEN FLIEGENDEN FLÜSSEN

täglich im Programm!

Auch für Schulvorstellungen buchbar: Email an [email protected]

Im neuen Teil dreht sich alles um eine geheimnisvolle Schatzkiste, die Tobi eines Tages erhält. Doch die Kiste ist verschlossen, und nur eine Person hat den Schlüssel: Marina – Weltumseglerin und Tobis beste Freundin aus Kindertagen. Aber wo steckt sie? Mit der Suche nach ihr beginnt auch Tobis neuestes Abenteuer. Die Reise führt ihn nach Vietnam in die größte Höhle der Welt, in die berühmte Halong-Bucht mit ihren tausenden Karstinseln, über das stürmische südchinesische Meer, zu Pferde-Hirten in der mongolischen Steppe und zu Indigenen im Amazonas-Regenwald Brasiliens. Immer mit einem Ziel vor Augen: Das Rätsel der Schatzkiste zu lösen und die mysteriösen fliegenden Flüsse zu finden.

PAW PATROL: DER MIGHTY KINOFILM

täglich im Programm!

Auch für Schulvorstellungen buchbar: Email an [email protected]

Der neueste Teil von PAW PATROL! Ein magischer Meteoriteneinschlag ereignet sich in Adventure City und verleiht den Welpen der PAW Patrol unglaubliche Superkräfte. Fortan gehen sie als „The Mighty Pups“ durch die Welt.



FAIR PLAY

täglich um 20:45 Uhr (Nur eine Woche im Programm!)

Englisch mit deutschen Untertiteln (OmU)

Wie toxisch kann eine Beziehung werden, wenn ein Paar beruflich miteinander konkurriert?

Im neuen Film „Fair Play“ zeigen Phoebe Dynevor („Bridgerton“) und Alden Ehrenreich („Oppenheimer) eindrucksvoll, wie sich diese Situation auf gefährliche Weise zuspitzen kann.

Bewertung auf rottentomatoes: 86 %



PHILIPP MICKENBECKER: REAL LIFE

Ab Do. 5.10. mit ein paar Vorstellungen im Programm!

‍Der YouTuber Philipp Mickenbecker baut mit den Real Life Guys nicht nur fliegende Badewannen, U-Boote und eine Achterbahn im Baumarkt, sondern wird zur lebenden Legende im Internet und schart Millionen von Anhänger hinter sich. Auf dem Höhepunkt seines Erfolgs erfährt er von seiner Krebsdiagnose und ist davon überzeugt, dass Gott ihn heilen wird. Wir begleiten Philipp und seine Freunde während der letzten drei Monate seines Lebens.

FALLENDE BLÄTTER

Ab Do. 5.10. mit Vorstellungen in deutscher Fassung, im finnischen Original mit deutschen (OmU) und auch mit englischen Untertiteln (OmeU) im Programm!

Den neuen Film des finnischen Kultregisseurs Aki Kaurismäki genießt man am Besten im Original mit Untertiteln, um die Seele Finnlands am Wahrhaftigsten zu spüren.



UNSERE TOP-EVENTS DER WOCHE



HARRY POTTER-REIHE:

HARRY POTTER UND DIE KAMMER DES SCHRECKENS (2. Teil der Reihe)

Sa. 7.10.2023 um 13:00 Uhr

Englisch ohne Untertitel (OV)

So. 8.10.2023 um 13:00 Uhr

Deutsche Fassung

Wir zeigen jede Woche einen weiteren Teil von Harry Potter und alle Teile in chronologischer Reihenfolge.



RETROSPEKTIVE REGISSEUR MARTIN SCORSESE:

CASINO

Sa. 7.10.2023 um 13:00 Uhr

Englisch ohne Untertitel (OV)

TAXI DRIVER

Mo. 9.10.2023 um 20:30 Uhr

Englisch mit deutschen Untertiteln (OmU)

Vor dem Kinostart von Martin Scorseses neuem Film KILLERS OF THE FLOWER MOON (Ab Do. 19.10.2023 in OmU im LILIOM) zeigen wir eine Retrospektive aus einer Auswahl seiner Spielfilme!



DOPPEL-PREVIEW:

ANSELM – DAS RAUSCHEN DER ZEIT

So. 8.10.2023 um 12:00 Uhr und um 14:00 Uhr

In Anselm zeichnet Wim Wenders das Porträt eines der innovativsten und bedeutendsten bildenden Künstler unserer Zeit: Anselm Kiefer.



