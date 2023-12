LILIOM Film der Woche | Die SISSI-TRILOGIE

Anzeige | Erlebe zur Weihnachtszeit alle drei Teile mit Romy Schneider als Sissi bei uns auf der großen Leinwand!

SISSI-TRILOGIE:

SISSI – TEIL 1 | Am Do. 14.12.2023 um 18:00 Uhr

SISSI – TEIL 2: DIE JUNGE KAISERIN | Am Mo. 18.12.2023 um 18:00 Uhr

SISSI – TEIL 3: SCHICKSALSJAHRE EINER KAISERIN | Am Do. 21.12.2023 um 18:00 Uhr

Tickets: LILIOM Kinokasse und online: http://www.liliom.de/programm-ubersicht

CINEMA IN CONCERT:

METALCORE-DOUBLE-FEATURE:

ARCHITECTS + BRING ME THE HORIZON

Do. 14.12.2023 um 20:30 Uhr

Wir feiern mit Euch zwei absolute Giganten der aktuellen Metalcore-Szene mit jeweils einer Konzertaufzeichnung im Kinosaal. Zuerst zeigen wir ein Konzert von ARCHITECTS und dann nach 15 Minuten Pause ein Konzert von BRING ME THE HORIZON!



100 JAHRE MARIA CALLAS:

CALLAS, PARIS 1958

So. 17.12.2023 um 13:00 Uhr

Anlässlich des 100. Geburtstags von Maria Callas ist ihr historischer Auftritt zum ersten Mal in Farbe, 4K Auflösung und in hochwertigem Dolby Sound vollständig restauriert exklusiv auf der großen Kinoleinwand zu sehen. Es wurde ein unvergesslicher Abend. Maria Callas, die Diva par excellence und das Gesicht der Oper im 20. Jahrhundert, gab ihr Debüt in Paris mit diesem legendären, einmaligen Auftritt am 19. Dezember 1958 an der prachtvollen Pariser Opéra.



HERR DER RINGE – TRILOGIE:

HERR DER RINGE – DIE ZWEI TÜRME

(Extended Version)

Sa. 16.12.2023 um 13:00 Uhr

Englisch ohne Untertitel (OV)

So. 17.12.2023 um 13:00 Uhr

Deutsche Synchronisation

‍Alle drei Teile von Peter Jacksons HERR DER RINGE-TRILOGIE zeigen wir jeweils an einem Termin im Englischen Original ohne Untertitel (OV) und in deutscher Synchronisation und jeweils in der Extended Version! Wir machen bei der Hälfte des Films eine Pause!



NEUES JAPANISCHES EVENT-KINO:

GODZILLA MINUS ONE

Sa. 16.12.2023 um 21:00 Uhr

Japanisch mit deutschen Untertiteln (OmU)

Bereits vor fast 69 Jahren wütete das berühmteste Filmmonster aller Zeiten zum ersten Mal in den Kinos. Mit GODZILLA MINUS ONE legt Toho ihren mittlerweile 33. Film der Reihe vor und leitet die Feier bis zum 70. Jubiläum mit einem lauten Brüllen ein!

GODZILLA MINUS ONE wurde von den TOHO Studios Co. Ltd. und ROBOT COMMUNICATIONS INC. produziert. Regie, Drehbuch und VFX übernahm Takashi Yamazaki (Always: Sunset on Third Street, Lupin III: The First).



LILIOM CINEMA AWARD FÜR:

REGISSEUR SIMON VERHOEVEN

ZUM FILM: GIRL YOU KNOW IT´S TRUE

So. 17.12.2023 um 15:00 Uhr

ZU GAST: SIMON VERHOEVEN

MIT FILMGESPRÄCH IM ANSCHLUSS!

Wir begrüßen für den LILIOM CINEMA AWARD den deutschen Star-Regisseur SIMON VERHOEVEN bei uns im LILIOM Kino, der seinen neuen Film GIRL YOU KNOW IT‘S TRUE, das tolle Biopic über die Geschichte von Milli Vanilli, persönlich bei uns vorstellen wird! Natürlich findet nach dem Film auch ein schönes Publikumsgespräch im Kinosaal statt, bei dem ihr dem Regisseur eure Fragen stellen könnt :–)



DOPPEL-PREVIEW:

PERFECT DAYS

So. 17.12.2023 um 18:15 Uhr

Deutsche Fassung

So. 17.12.2023 um 20:45 Uhr

Japanisch mit deutschen Untertiteln (OmU)

Der neue Film von Wim Wenders über die Schönheit des Lebens!

Hirayama arbeitet als Reinigungskraft für öffentliche Toiletten in Tokio. Er führt ein einfaches und zurückgezogenes Leben, das ihn scheinbar vollkommen zufriedenstellt. Abseits seines äußerst strukturierten Alltags widmet er sich leidenschaftlich seiner Musik, die er von Audiokassetten genießt, und seiner Liebe zur Literatur, die er abends in gebrauchten Taschenbüchern vertieft. Doch durch unerwartete Begegnungen kommen nach und nach Details seiner Vergangenheit ans Licht, die er längst zu vergessen geglaubt hatte.



‍RETROSPEKTIVE REGISSEUR YORGOS LANTHIMOS:

THE FAVOURITE

So. 17.12.2023 um 20:45 Uhr

Englisch mit deutschen Untertiteln (OmU)

Am Do. 18.1.2024 startet mit POOR THINGS der neue Film von Yorgos Lanthimos bei uns – mit Emma Stone und Willem Dafoe!

Um die Vorfreude anzuheizen, widmen wir dem Regie-Meister eine Retrospektive mit seinen Filmen THE LOBSTER (2015), THE KILLING OF A SACRED DEER (2017) und THE FAVOURITE (2018).

Reservierungen per Email: [email protected]

Reservierungen per Telefon: 0821 – 29 71 48 89

