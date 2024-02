LILIOM Film der Woche | DUNE PART TWO – Fortsetzung des philosophischen Sci-Fi-Abenteuers

Anzeige | DUNE PART TWO – Ab Do. 29.2.2024 mehrmals täglich! Englisch mit deutschen Untertiteln (OmU)

Denis Villeneuves heiß erwartete Fortsetzung des philosophischen Sci-Fi-Abenteuers mit Timothée Chalamet, Zendaya, Josh Brolin, Javier Bardem, Christopher Walken, Anya Taylor-Joy, Rebecca Ferguson, u.v.a.

UNSERE NEUEN KINOSTARTS:

THE ZONE OF INTEREST

Ab Do. 29.2.2024 mehrmals täglich!

Der Film ist in deutscher Sprache gedreht, es gibt nur diese Sprachfassung.

Auch für Schulvorstellungen ab 14 Jahren empfohlen:

Für fünf Oscars nominiert! Mit Sandra Hüller und Christian Friedel!

Regisseur und Drehbuchautor Glazer ließ sich für den Film von dem gleichnamigen Buch des verstorbenen Autoren Martin Amis inspirieren. Sein Film beleuchtet die Schrecken des Holocaust aus der Perspektive von Rudolf und Hedwig Höß, dem Kommandanten von Auschwitz und seiner Familie, die in ihrem Bilderbuchheim Mauer an Mauer mit dem Vernichtungslager ein äußerst privilegiertes Leben führen.

UNSERE TOP-EVENTS DER WOCHE :



OSCAR-SPECIAL:

OPPENHEIMER

Sa. 2.3.2024 um 12:00 Uhr

Englisch mit deutschen Untertiteln (OmU)

So. 3.3.2024 um 11:00 Uhr

Deutsche Fassung

13 Oscar-Nominierungen für das Meisterwerk von Christopher Nolan mit Cillian Murphy!



NEUES KINO AUS CHINA:

ONLY THE RIVER FLOWS

Sa. 2.3.2024 um 12:30 Uhr

Chinesisch mit deutschen Untertiteln (OmU)

Herausragendes Krimi- und Gesellschaftskino aus China!

In China werden in den 1990er Jahren in der Kleinstadt Banpo drei Morde begangen. Ma Zhe (Yilong Zhu), der Leiter der Kriminalpolizei, wird mit der Aufklärung der Fälle beauftragt. Eine am Flussufer zurückgelassene Handtasche und die Aussagen von Passanten lassen gleich mehrere Verdächtige ins Visier des Ermittlers geraten. Doch trotz mehrerer zunächst vielversprechender Spuren gerät der Fall mit zunehmender Zeit immer mehr ins Stocken. Inspektor Ma wird dabei mit den Abgründen der menschlichen Seele konfrontiert und muss sich der harten Frage stellen, ober er sich immer noch auf der richtigen Spur befindet…



MEIN 1. KINOBESUCH:

PATTERSON UND FINDUS

So. 3.3.2024 um 11:00 Uhr

Mit dieser Reihe möchten wir allen Eltern die Möglichkeit dazu geben, mit ihren Kleinen den allerersten Kinobesuch zu erleben und wir machen dies einmal im Monat an einem Sonntag um 11:00 Uhr möglich.

– Wir zeigen kein Vorprogramm.

– Der jeweilige Film ist maximal 90 Minuten lang.

– Alle Filme laufen mit verringerter Laustärke.

– Während der Vorstellung bleibt das Saallicht gedimmt.

– Alle Filme haben eine FSK 0.

– Die Vorstellungen finden am Vormittag statt (außerhalb des „Kinotrubels“).



ANIME-KINO:

DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA – ZUM TRAINING DER SÄULEN

So. 3.3.2024 um 13:00 Uhr

Japanisch mit deutschen Untertiteln (OmU)

„Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Zum Training der Säulen“ – präsentiert Episode 11 des Handlungsbogens ‚Dorf der Schwertschmiede‘ und damit Tanjir?s erbitterten Kampf gegen die Zunehmende Vier Hantengu und Nezukos Triumph über die Sonne zum ersten Mal auf der großen Leinwand. Direkt im Anschluss folgt die Premiere von Episode 1 des Handlungsbogens „Training der Säulen“, in dem sich die Säulen mithilfe ihres Trainings für ihren bevorstehenden Kampf gegen Kibutsuji Muzan rüsten.

