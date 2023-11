LILIOM Film der Woche | EIN GANZES LEBEN – LILIOM CINEMA AWARD FÜR HANS STEINBICHLER

Anzeige | LILIOM CINEMA AWARD FÜR HANS STEINBICHLER – Mi. 15.11.2023 um 20:00 Uhr

Regisseur HANS STEINBICHLER ist zu Gast bei uns im LILIOM und stellt seinen herausragenden und mehrfach-preisverdächtigen Film EIN GANZES LEBEN persönlich vor.

Mit anschließendem Publikumsgespräch und Preisverleihung des LILIOM CINEMA AWARD´S.

Die LILIOM Geschäftsführung hat den Film bereits sichten dürfen und ist – wie viele andere Kinobetreiber – sehr begeistert von diesem herausragenden Film: Ein absolutes must-see!

Tickets: LILIOM Kinokasse und online: http://www.liliom.de/ programm-ubersicht

UNSERE NEUEN KINOSTARTS

EIN GANZES LEBEN

Ab Do. 9.11.2023 täglich bei uns!

FÜR IMMER

Ab Do. 9.11.2023 bei uns!

In ihrem fein beobachteten Dokumentarfilm FÜR IMMER ergründet Grimme-Preisträgerin Pia Lenz eine jahrzehntelange Liebe – wie sie beginnt, fortbesteht und sich bewahren lässt – vom ersten Kuss bis zum letzten gemeinsamen Augenblick. Alte Fotos, Briefe und Tagebucheinträge, denen Nina Hoss ihre Stimme leiht, geben humorvolle und schonungslos ehrliche Einblicke in das Innenleben einer langjährigen Beziehung. Ein poetischer Film über unsere tiefe Sehnsucht nach Verbundenheit, die bis zum Ende bleibt.

UNSERE TOP-EVENTS DER WOCHE:

PREVIEW ZUM EUROPÄISCHEN KINOTAG 2023:

KRÄHEN

So. 12.11.2023 um 12:30 Uhr

Beeindruckender Dokumentarfilm über die schwarzen Chronisten der Lüfte!



PREVIEW ZUM EUROPÄISCHEN KINOTAG 2023:

AUF DEM WEG

So. 12.11.2023 um 14:30 Uhr

Deutsche Fassung

Frei nach der Lebensgeschichte und dem darauf basierenden Bestseller „Auf versunkenen Wegen“ des französischen Autors Sylvain Tesson (Der Schneeleopard, Weiß), besticht Oscar-Preisträger Jean Dujardin als komplexer Charakterdarsteller vor den majestätischen Landschaften Frankreichs!



PREVIEW VOR KINOSTART:

HÖR AUF ZU LÜGEN

Mi. 15.11.2023 um 20:50 Uhr

Deutsche Fassung

Mit seiner Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von Philippe Besson gelingt Olivier Peyon ein bewegender Film über die Kraft der ersten Liebe!

Alle Spielzeiten und Tickets: www.liliom.de/programm-ubersicht

Reservierungen per Email: [email protected]

Reservierungen per Telefon: 0821 – 29 71 48 89

Der Filmtipp wird präsentiert vom Liliom Kino, Augsburgs beliebtem Arthousek