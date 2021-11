LILIOM-Film der Woche: Ein herausragender Psycho-Thriller – LAST NIGHT IN SOHO

Anzeige | Ab Do. 11.11. ist der Film täglich um 20:45 Uhr im Englischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU) im LILIOM Programm zu sehen!

Zwei junge Frauen mit großen Träumen, Geheimnisse und die dunkle Seite der glitzernden Metropole London:

In LAST NIGHT IN SOHO treffen Sehnsüchte, Mode und Horror aufeinander, dies Alles von einem starken 60‘s Soundtrack begleitet.

Vier Jahre nach seinem Oscar®-nominierten und von der Kritik gefeierten Action-Hit BABY DRIVER liefert Edgar Wright einen herausragenden Psychothriller, in dem Traum und Realität zu verschwimmen scheinen.

Neben McKenzie (Jojo Rabbit) und Taylor-Joy (Das Damengambit, Split) sind Matt Smith (The Crown, Doctor Who), Kult-Star Terence Stamp (Superman, Die Insel der besonderen Kinder) und die legendäre Diana Rigg (Game of Thrones, Mit Schirm, Charme und Melone) zu sehen.

Die behütete Eloise (Thomasin McKenzie) und die geheimnisvolle Sandy (Anya Taylor-Joy) suchen beide ihr Glück in London. Die eine im Jahr 2019 als Modedesignerin, die andere in den Swinging Sixties als Sängerin. Eine mysteriöse Verbindung hinweg über Raum und Zeit, eine Fassade des Glamours, die langsam zerbricht.

SONDERVERANSTALTUNGEN IM LILIOM KINO



Preview:

GROSSE FREIHEIT

So. 14.11. um 14:00 Uhr

Seit seiner Weltpremiere auf dem Festival de Cannes und der Auszeichnung mit dem Jurypreis der Sektion „Un Certain Regard“, sorgt Sebastian Meises herausragendes Drama GROSSE FREIHEIT mit den begeisternden Hauptdarstellern Franz Rogowski und Georg Friedrich für großes Aufsehen! Österreichs offizieller Oscar-Beitrag 2022!

Preview:

IN DEN UFFIZIEN

So. 14.11. um 14:00 Uhr

Toller Dokumentarfilm über das weltberühmte Museum in Florenz und ein aufregender Blick hinter die Kulissen!

Doku-Kino:

WALCHENSEE FOREVER

So. 14.11. um 12:00 Uhr

Berührender Dokumentarfilm über die Lebensgeschichte einer bayerischen Familie!

Doku-Kino:

SCHOCKEN – Ein deutsches Leben

Do. 11.11. um 14:15 Uhr

Fr. 12.11. um 14:15 Uhr

Mo. 15.11. um 14:15 Uhr

Di. 16.11. um 14:15 Uhr

Mi. 17.11. um 14:15 Uhr

Spannende Doku über den jüdischen Unternehmer Salman Schocken, einen der visionärsten und kulturell engagiertesten Unternehmer-Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts, der auch in Augsburg eine Kaufhauskette gründete.

Doku-Kino:

DIE UNBEUGSAMEN

Do. 11.11. um 16:15 Uhr

Fr. 12.11. um 16:15 Uhr

Sa. 13.11. um 14:00 Uhr

So. 14.11. um 12:00 Uhr

Mi. 17.11. um 16:15 Uhr

Der aktuelle Doku-Hit über die Frauen in der Bonner Republik!

