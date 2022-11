Anzeige | Nach „Wunderschön“, der neue Film von und mit Karoline Herfurth! Ein tolles Kinoerlebnis auch mit Nora Tschirner, u.v.a.! Täglich um 16:00, 18:15 und 20:30 Uhr, am So. 20.11. um 15:00, 17:30 und 20:15 Uhr im LILIOM Kino Augsburg!

Tickets: LILIOM Kinokasse und online: www.liliom.de/ programm-ubersicht

PROGRAMMÜBERSICHT:

NEU IM PROGRAMM:

EINFACH MAL WAS SCHÖNES

Täglich um 16:00, 18:15 und 20:30 Uhr, am So. 20.11. um 15:00, 17:30 und 20:15 Uhr

Nach „Wunderschön“, der neue Film von und mit Karoline Herfurth! Ein tolles Kinoerlebnis auch mit Nora Tschirner, u.v.a.!

THE MENU

Täglich um 20:30 Uhr, am So. 20.11. nur um 18:00 Uhr, jeweils im englischen Original mit deutschen Untertiteln

Großes Horror-Arthouse-Spektakel mit Ralph Fiennes als kongenialem Bösewicht, Anya Taylor-Joy, u.v.a!



BEST OF 2022:

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

Nur am Mi. 23.11. um 20:30 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln

Waschsalonbesitzerin Evelyn Wang wächst die aktuelle Situation mit ihrem Vater, den Kunden und der Steuererklärung über den Kopf. Plötzlich entdeckt sie, dass das Multiversum real ist und sie auf die Fähigkeiten und das Leben anderer Versionen ihrer selbst zugreifen kann. Das ist auch bitter nötig, denn sie wird mit der Rettung der Welt vor dem unbekannten Bösen betraut.

EVENT-KINO:

CALL ME BY YOUR NAME

Nur am So. 20.11. um 20:00 Uhr in englischem Original mit deutschen Untertiteln!

Timothée Chalamet-Special zum Kinostart seines neuen Films BONES AND ALL!





DER WONG-KAR-WAI DES MONATS:

IN THE MOOD FOR LOVE

Am Sa. 19.11. um 14:00 Uhr in deutscher Fassung und am So. 20.11. um 13:00 Uhr in chinesischem Original mit Untertiteln!

Sein Magnum Opus: Chow und Li-zhen: der schicksalshafte Umstand verbindet zwei vergebene Seelen und entzweit sie wieder, da die Liebe zwischen ihnen nicht existieren darf.



DOKU-KINO:



KÖNIG HÖRT AUF

Täglich um 16:00 Uhr außer am Do. 17.11. und Mi 23.11., am So. 20.11. um 16:15 Uhr

Ein wunderbarer Dokumentarfilm über eine schillernde Persönlichkeit: Der Jenaer Stadtjugendpfarrer Lothar König!

BLACK MAMBAS

Am Do. 17.11. und am Mi. 23.11. um 16:00 Uhr, So. 20.11. um 13:00 Uhr

Starkes Doku-Kino über die weibliche Anti-Wilderei-Einheit „Black Mambas“ im Kruger Nationalpark!



WEITERHIN IM PROGRAMM:

CRIMES OF THE FUTURE

Am Fr. 18.11., So. 20.11. und Di. 22.11 um 18:15 Uhr, jeweils im englischen Original mit deutschen Untertiteln

Der neue und meisterliche Film von Horror-Ikone David Cronenbergs mit Léa Seydoux, Kristen Stewart und Viggo Mortensen!

AMSTERDAM

Täglich um 18:00 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln, außer am Fr. 18.11., So. 20.11. und Di 22.11.

Robert de Niro, Rami Malek, Anya Taylor-Joy, u.v.a.! Der neue Film von David O. Russel! Ein starbesetzter Cast um das Trio der Soldaten Burt (Christian Bale) und Harold (John David Washington), und der Krankenschwester Valerie (Margot Robbie)! Dieses unzertrennliche Trio geht nur noch gemeinsam durchs Leben … und stolpert so auch gemeinsam in einen Kriminalfall.

SEE HOW THEY RUN

Nur am Sa. 19.11. um 14:00 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln

Ein mysteriöser Mordfall im Theateruntergrund des Londons der 1950er entwickelt sich zu einem Katz-und-Maus-Spiel! Unter anderem mit Adrien Brody, Sam Rockwell und Saoirse Ronan!

TRIANGLE OF SADNESS

Am Do. 17.11., Sa. 19.11. und Mo 21.11. um 20:30 Uhr und So. 20.11. um 13:00 Uhr in deutscher Fassung, am Fr. 18.11. So. 20.11. und Di. 22.11. um 20:30 im englischen Original mit deutschen Untertiteln.

Der Gewinner der Goldenen Palme der Filmfestspiele Cannes 2022! Eine bissige, sozialkritische Satire am Puls der Zeit!

DER NACHNAME

Täglich um 16:15 Uhr und 18:30 Uhr, am So. 20.11. nur um 16:00 Uhr

Nach „Der Vorname“ die neue und sensationell gute Komödie mit Christoph Maria Herbst.

DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 2

Nur am Sa. 19.11. um 14:00 Uhr und So. 20.11. um 14:30 Uhr

Die Fortsetzung des großen Familienkino-Erfolgs!

Auch für Schulvorstellungen per E-Mail an kino@liliom.de buchbar!

Alle Spielzeiten und Tickets: www.liliom.de/programm-ubersicht

Reservierungen per Email: kino@liliom.de

Reservierungen per Telefon: 0821 – 29 71 48 89

