LILIOM-Film der Woche: EINGESCHLOSSENE GESELLSCHAFT

Anzeige | Ab Do. 14.4. täglich im im LILIOM Programm! Nach CONTRA die neue Komödie von Sönke Wortmann! Mit Florian David Fitz, Anke Engelke, Justus von Dohnányi, Nilam Farooq, u.v.a.

An einem Freitagnachmittag klopft es unerwartet an der Tür des Lehrerzimmers eines städtischen Gymnasiums. Ein ehrgeziger Vater ist bereit, für die Abiturzulassung seines Sohnes bis zum Äußersten zu gehen. Das müssen die sechs Lehrer, die sich so kurz vor dem Start ins Wochenende noch in der Schule aufhalten, nun auf die harte Tour erfahren. Nach einigen unerwarteten Wendungen und peinlichen Enthüllungen tun sich bei jedem der Beteiligten wahre Abgründe auf…

Alle Spielzeiten und Tickets: www.liliom.de/programm-ubersicht Auch für Schulvorstellungen im LILIOM buchbar: Email: kino@liliom.de oder Telefon: 0821 – 29 71 48 89

WEITERER NEUSTART IM LILIOM PROGRAMM:

GESCHICHTEN VOM FRANZ

Ab Do. 14.4. täglich!

Kino Piccolino / Familienkino: Nach Christine Nöstlingers Bestseller-Geschichten!

Kind sein ist auch kein Vergnügen: Christine Nöstlingers legendäre ehrlich-komische Bücher mit den „Geschichten vom Franz“ über die Fallstricke im Leben eines Grundschülers haben eine hinreißend moderne Kinoadaption bekommen.

Fürs Schwärmen von der eigenen Jugend muss man vor allem eines sein: Längst erwachsen. Franz Fröstl (Jossi Jantschitsch) ist neun Jahre alt, geht in Wien in die Schule und er weiß: Leicht hat man es nicht als Kind. Erstens ist er kleiner als die anderen Kinder. Und zweitens wird seine Stimme ganz hoch und piepsig, wenn er sich aufregt. Zu den Coolen von der Schule gehört man so definitiv nicht. Das muss man auch gar nicht, sagen Mama (Ursula Strauss) und Papa (Simon Schwarz). Aber haben Eltern eine Ahnung, wie es so ist, in der Klasse ununterbrochen gehänselt zu werden? Wenn es einem vorm strengen Lehrer Zickzack (Rainer Egger) die Stimme verschlägt? Immerhin: Gegen die kontrollierende Nachbars-Fuchtel Frau Berger (Maria Bill) stehen sie geschlossen hinter ihm. Aber manchmal muss man sich eben selbst zu helfen wissen. Als Franz im Internet das 10-Schritte-Programm von Influencer Hank Haberer (Philipp Dornauer) entdeckt, scheint die Lösung gefunden: Man muss nur trainiert sein, weniger lieb, sein Ding durchziehen und schon wird man ein echter Kerl!

BESONDERE EVENTS IM LILIOM PROGRAMM:

Kino Piccolino / Familienkino:

DIE HÄSCHENSCHULE – DER GROSSE EIERKLAU

Do., Mo., Di., Mi., jeweils um 14:15 Uhr, Fr. + Sa. jeweils um 13:45 Uhr, So. um 13:00 Uhr

Große und kleine Hasenfans aufgepasst!

Auch in den Osterferien ist das zweite Kinoabenteuer zum beliebten Kinderbuch-Klassiker DIE HÄSCHENSCHULE im LILIOM auf der großen Leinwand zu sehen.

Diesmal muss der Großstadthase Max ein besonderes, goldenes Ei und seine beste Freundin Emmi vor einer bösen Großstadthasengang retten. Dabei soll ihm ausgerechnet ein Fuchsjunge helfen. Ob ihnen die Mission gelingt? Es erwartet Euch DER Familienfilm für drei Generationen, der jede Menge Spannung und Humor für Klein und Groß bietet.

Wir feiern über 750.000 Zuschauer mit dem Constantin Filmverleih:

CONTRA

Do. 14.4., Sa. 16.4., Mo. 18.4. jeweils um 15:30 Uhr

Sönke Wortmanns Komödie CONTRA hat bereits über 750.000 Zuschauer erreicht und deshalb nehmen wir diesen wunderbaren Unterhaltungsfilm mit Shooting-Star Nilam Farooq und Christoph „Stromberg“ Maria Herbst nochmal ins LILIOM Programm auf!

Doku-Kino:

WARUM ICH EUCH NICHT IN DIE AUGEN SCHAUEN KANN

Fr. 15.4. um 12:00 Uhr

Dieser herausragende Dokumentarfilm basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Naoki Higashida und gibt Einblicke in ein intensives und überwältigendes, aber ebenso sinnliches und bisher eher unentdecktes Universum. Higashidas bringt uns die Welt des Autismus näher, die er selbst mit 13 Jahren dokumentiert hat – mit intimen Porträts von bemerkenswerten jungen Menschen aus aller Welt, die sein berührendes Schicksal teilen. Der Film ist eine intensive Entdeckungstour mit einer klaren Botschaft: Nicht sprechen zu können bedeutet nicht, dass es nichts zu sagen gibt.

Doku-Kino:

DER SCHNEELEOPARD

Fr. 15.4. um 12:00 Uhr

Auch diese Woche geht es nach Tibet zu einer unvergesslichen Suche nach einem Schneeleoparden! Absoluter Geheimtipp!

Eberhofer-Oster-Special mit Verlosung im Kinosaal:

KAISERSCHMARRNDRAMA

Fr. 15.4. um 18:15 Uhr

Mit Sebastian Bezzel & Co. nach Niederkaltenkirchen! Wir verlosen bei dieser Vorstellung von KAISERSCHMARRNDRAMA ein filmisches Oster-Geschenk-Paket im Kinosaal!

Robert Eggers Special:

THE LIGHTHOUSE

Fr. 15.4. um 21:30 Uhr (Englisches Original mit deutschen Untertiteln)

Als Warm-Up zu Robert Eggers kommenden und lange erwarteten Kinostart von THE NORTHMAN (21.4.), zeigen wir seinen 2. Spielfilm THE LIGHTHOUSE mit Robert Pattinson und Willem Dafoe in den Hauptrollen!



Doku-Kino:

HEIL DICH DOCH SELBST

Sa. 16.4. um 12:00 Uhr

Seit ihrer Kindheit an Epilepsie leidend, trifft Filmemacherin Yasmin C. Rams eine drastische Entscheidung: Sie wird die Medikamente, die drohen ihre Leber zu beeinträchtigen, absetzen und versuchen, durch alternative Medizin eine Heilung für sich zu finden. Von traditioneller chinesischer Medizin und medizinischem Marihuana bis hin zu Ayahuasca – sie ist fest entschlossen, ihr Schicksal in ihre eigene Hand zu nehmen. Begibt sie sich dabei nur in die Hände von Quacksalber:innen, die alles nur noch schlimmer machen werden? Oder gelingt am Ende ein individuelles Zusammenspiel aus schulmedizinischen und alternativen Methoden, die Genesung und Wohlbefinden gleichermaßen fördern?

Doku-Kino:

ROGER CICERO: ZWEI LEBEN – EINE BÜHNE

Sa. 16.4. um 12:00 Uhr

Ein wunderbarer Dokumentarfilm über den Sänger Roger Cicero!

Cinema in concert:

FOO FIGHTERS

Sa. 16.4. um 21:45 Uhr

In Erinnerung an den kürzlich verstorbenen Schlagzeuger Taylor Hawkins zeigen wir ein exklusives Konzert der Band Foo Fighters, das noch nie im Kino gezeigt wurde…

Augsburger Kultkino:

DER KÖNIG VON AUGSBURG

So. 17.4. um 12:00 Uhr

Der Film über eine der schillerndsten Persönlichkeiten in Augsburg!

Best Of Oscars 2022:

KING RICHARD

Deutsche Synchronisation: So. 17.4. um 14:30 Uhr – Originalplakat zum Film KING RICHARD gratis dazu (solange Vorrat reicht)!

DUNE

Englisches Original mit deutschen Untertiteln (OmU): Di. 19.4. um 17:30 Uhr – Originalplakat zum Film DUNE gratis dazu (solange Vorrat reicht)!



Kunst + Film:

BEUYS

Mo. 18.4. um 12:00 Uhr

Andreas Veiel herausragender Dokumentarfilm über den Gesellschafts- und Kunst-Visionär Joseph Beuys!

Kino aus Bhutan:

LUNANA – DAS GLÜCK LIEGT IM HIMALAYA

Mo. 18.4. um 12:00 Uhr

Ein beeindruckender und Oscar nominierter Spielfilm über die Reise eines jungen Mannes in den Himalaya!