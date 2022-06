Anzeige | Ab Mi. 22.6. im Englischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU) im Programm! Das neue Elvis-Biopic mit Austin Butler und Tom Hanks in der Regie von Baz Luhrmann!

Mit „Elvis“ von Warner Bros. Pictures erscheint das neueste Filmdrama des visionären Filmemachers und Oscar®-Kandidaten Baz Luhrmann. In den Hauptrollen sind Austin Butler und Oscar-Preisträger Tom Hanks zu sehen. Der Film beleuchtet das Leben und die Musik von Elvis Presley (Butler) im Kontext seiner komplizierten Beziehung zu seinem rätselhaften Manager, Colonel Tom Parker (Hanks).

Die Geschichte befasst sich mit der über 20 Jahre andauernden komplexen Dynamik zwischen den beiden Männern – von Presleys Aufstieg bis hin zum beispiellosen Starkult um seine Person. Besonderer Fokus liegt dabei auf der sich entwickelnden kulturellen Landschaft und dem Verlust der Unschuld in Amerika. Im Mittelpunkt dieser filmischen Reise steht eine der wichtigsten und einflussreichsten Personen in Elvis’ Leben, Priscilla Presley (Olivia DeJonge).

WEITERE EVENTS IM LILIOM PROGRAMM:

Doku-Kino:

DER WALDMACHER

So. 12:00 Uhr

Nach der ausverkauften Vorstellung mit Oscar-Preisträger Volker Schlöndorff zu Gast ist sein wunderbarer Dokumentarfilm im LILIOM zu sehen.

Doku-Kino:

SHIVER – DIE KUNST DER TAIKO TROMMEL

So. 13:45 Uhr

Der Komponist Koshiro Hino steht in seiner japanischen Heimat eher für elektronische Musik. Mit der Taiko-Gruppe Kodo schlug der Musiker nun eine andere Richtung ein. Taikos sind traditionelle japanische Trommeln, die vorwiegend in großen Ensembles gespielt werden. Koshiro zog sich zusammen mit der Gruppe einen Monat lang auf die japanische Insel Sado zurück, um gemeinsam mit ihnen neue Musik zu komponieren. Der Filmemacher Toshiaki Toyoda fing die Zusammenarbeit zwischen den Musikern ein und lässt allein die Bilder und die Musik sprechen.

Anime-Kino:

BELLE

Sa. 13:00 Uhr

Japanisches Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Der neueste Anime-Hit aus Japan und die unglaubliche Geschichte von Suzu in der Welt von U!

Das Leben der 17-jährigen Suzu, die mit ihrem Vater in einem kleinen Dorf lebt, verändert sich schlagartig, als sie sich auf der Plattform „U“ anmeldet – in der virtuellen Welt mit fünf Millionen Nutzern kann jeder so aussehen, wie er möchte. Der Avatar der schüchternen, von einem traumatischen Erlebnis in ihrer Kindheit gezeichneten Suzu ist die schöne und anmutige Belle. In der schützenden Anonymität der Online-Welt überwindet die junge Schülerin ihre Selbstzweifel und steigt über Nacht zum weltberühmten Star auf. Die ganze Welt möchte wissen: Wer ist Belle? Der Erfolg von Suzus Alter Ego wird schon bald in den Schatten finsterer Ereignisse gestellt: Ihr Konzertauftritt wird von der Ankunft eines mysteriösen Wesens unterbrochen. Der „Drache“ treibt in den virtuellen Weiten von „U“ sein Unwesen und will die friedliche Atmosphäre zerstören. Fasziniert von dem bedrohlich aussehenden Unruhestifter macht sich Belle daran, das Rätsel um ihn aufzudecken. Denn genau wie bei ihr scheint sich hinter der projizierten Oberfläche des vorgeblichen Bösewichts mehr zu verstecken, als es erst den Anschein hat.

Anime-Kino:

MY HERO ACADEMIA – MOVIE 3: WORLD HEROS MISSION

Di. 18:00 Uhr

Japanisches Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Die Helden werden gebraucht! Eine Stadt ist verwüstet, weil Giftgas freigesetzt wird, das die Fähigkeiten der Menschen außer Kontrolle geraten lässt. Dahinter steckt ein Terroristenkult, der alle Menschen mit angeborenen Spezialitäten vernichten will – auf der ganzen Welt! Die Helden teilen sich über den ganzen Globus auf, um den Anführer dingfest zu machen. Deku, Bakugo und Shoto gehören zum Team von Endeavor, das in die europäische Nation Otheon reist. Leider ist das Retten der Welt nicht ganz so einfach – vor allem, wenn man plötzlich vor der Polizei von Otheon flüchten muss!

Open Air Gersthofer Kinosommer



Programm in der 2. Spielwoche (Täglicher Betrieb ab ca. Anfang Juli 2022):

Fr. 24.6.: WUNDERSCHÖN – Alle Weinschorlen zum ermäßigten Preis (Einlass: 20:00 Uhr, Beginn: ca. 21:15 Uhr, Ende: ca. 23:00 Uhr)

Sa. 25.6.: CONTRA (Einlass: 20:00 Uhr, Beginn: ca. 21:15 Uhr, Ende: ca. 23:00 Uhr)

Wo: Donauwörther Str. 8 in 86368 Gersthofen

