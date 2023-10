LILIOM Film der Woche | FEARLESS FLYERS – FLIEGEN FÜR ANFÄNGER

Anzeige | EARLESS FLYERS – FLIEGEN FÜR ANFÄNGER

Ab Do. 12.10. täglich!

Deutsche Fassung + Englisch mit deutschen Untertiteln (OmU)

Lydia Leonard, Timothy Spall und Ella Rumpf brillieren in dieser abgedrehten schwarzen Komödie als angstgeplagte Schicksalsgemeinschaft. Hafsteinn Gunnar Sigurðssons hochkarätiger Ensemblefilm ist ein großer Spaß, der scharfsinnig unsere Gesellschaft analysiert und zeigt, dass man manchmal gemeinsam loslassen muss, um abzuheben.

UNSERE NEUEN KINOSTARTS

ANSELM – DAS RAUSCHEN DER ZEIT

Ab Do. 12.10. täglich!

In Anselm zeichnet Wim Wenders das Porträt eines der innovativsten und bedeutendsten bildenden Künstler unserer Zeit: Anselm Kiefer!



DAS FLIEGENDE KLASSENZIMMER

Ab Do. 12.10. täglich!

Auch für Schulvorstellungen buchbar: Email an [email protected]

Die wunderbare Neuverfilmung von Erich Kästners Kinderklassiker mit Tom Schilling, Hannah Herzsprung, u.v.a.



DOGMAN

Ab Do. 12.10. täglich!

Englisch mit deutschen Untertiteln (OmU)

Der unter anderem mit einem César ausgezeichnete Erfolgsregisseur Luc Besson („Léon: Der Profi“, „Das fünfte Element“) blickt in spektakulär bebilderte Abgründe und findet dort Hoffnung, wo das Menschliche an seine Grenzen stößt und die Gesellschaft von Tieren (die eigene) Rettung verspricht. DOGMAN ist ein wilder Trip von einem Film und ein zutiefst berührendes Kinoerlebnis zugleich. Caleb Landry Jones („Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“) der 2021 bei den 74. Internationalen Filmfestspielen von Cannes für seine Hauptrolle in Justin Kurzels „Nitram“ als bester Schauspieler ausgezeichnet wurde, brilliert erneut in einer preisverdächtigen Hauptrolle.



UNSERE TOP-EVENTS DER WOCHE



‍DOKU-KINO MIT FILMGESPRÄCH:

‍‍SIEBEN WINTER IN TEHERAN

Fr. 13.10.2023 um 19:00 Uhr‍

‍Gäste: Regisseurin Steffi Niederzoll und Protagonistin Shole Pakravan

‍Die Filmemacherin Steffi Niederzoll greift für ihren Dokumentarfilm auf teilweise heimlich aufgenommene Videos zurück, mit deren Hilfe sie filmisch rekonstruiert, was es heißt, eine Frau in Iran zu sein. Die Geschichte beginnt bereits im Sommer 2007 in der iranischen Hauptstadt Teheran. Damals glaubt die 19-jährige Reyhaneh Jabbari zu einem simplen geschäftlichen Termin mit einem neuen Kunden zu gehen. Der versucht sie schließlich zu vergewaltigen, sie ersticht ihn in Notwehr. Noch am selben Tag klicken die Handschellen, sie wird wegen Mordes verhaftet und vor Gericht letztlich zum Tode verurteilt. Der Fall Reyhaneh Jabbari sorgte für internationale Schlagzeilen und lenkte die Aufmerksamkeit auf die prekäre Frauenrechtslage Irans.

HARRY POTTER-REIHE:

HARRY POTTER UND DER GEFANGENE VON ASKABAN (3. Teil der Reihe)

Sa. 14.10.2023 um 13:00 Uhr

Englisch ohne Untertitel (OV)

So. 15.10.2023 um 13:00 Uhr

Deutsche Fassung

Wir zeigen jede Woche einen weiteren Teil von Harry Potter und alle Teile in chronologischer Reihenfolge.



‍JAMES BOND-REIHE:

007 – IN TÖDLICHER MISSION

Sa. 14.10.2023 um 16:00 Uhr

Englisch mit deutschen Untertiteln (OmU)

So. 15.10.2023 um 16:00 Uhr

Deutsche Fassung

Wir zeigen alle 14 Tage einen James Bond-Film und alle 25 Teile in chronologischer Reihenfolge!

Es geht weiter mit dem 12. Teil mit Roger Moore aus dem Jahr 1981.



RETROSPEKTIVE REGISSEUR MARTIN SCORSESE:

GANGS OF NEW YORK

Mo. 16.10.2023 um 19:30 Uhr

Englisch mit deutschen Untertiteln (OmU)

Vor dem Kinostart von Martin Scorseses neuem Film KILLERS OF THE FLOWER MOON (Ab Do. 19.10.2023 in OmU im LILIOM) zeigen wir eine Retrospektive aus einer Auswahl seiner Spielfilme.

