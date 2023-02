LILIOM Film der Woche | FINAL CUT OF THE DEAD – Die wohl lustigste Zombie-Komödie aller Zeiten!

Anzeige | Die wohl lustigste Zombie-Komödie aller Zeiten!

Do. 16.02., Fr. 17.02., Mo. 20.02., Di. 21.02., Mi. 22.02. jeweils um 20:45 Uhr in der deutschen Synchronisation

Sa. 18.02. um 21:00 Uhr in der deutschen Synchronisation

So. 19.02. um 20:45 im Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Tickets: LILIOM Kinokasse und online: www.liliom.de/ programm-ubersicht

PROGRAMMÜBERSICHT:

FERIENKINO:

DIE DREI ??? – ERBE DES DRACHEN

Sa. 18.2. um 14:30 Uhr

So. 19.2., Mo. 20.2., Di. 21.2., Mi. 22.2. jeweils um 14:00 Uhr

DER RÄUBER HOTZENPLOTZ

Mo. 20.2. und Di. 21.2. jeweils um 14:00 Uhr

DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 2

Mo. 20.2., Di. 21.2. und Mi. 22.2. jeweils um 14:00 Uhr

NEU IM PROGRAMM:

MRS. HARRIS UND EIN KLEID VON DIOR

Do. 16.2., Fr. 17.2., Mo. 20.2., DI. 21.2. um 16:00 Uhr in der deutschen Synchronisation

Sa. 18.2. um 15:45 in der deutschen Synchronisation

Romanverfilmung. Nominiert für einen Oscar!

SPECIALS:

JAMES BOND-SPECIAL MIT EXKLUSIVEM REISEPASS:

Wir zeigen in den kommenden Wochen und Monaten alle 14 Tage einen James Bond-Film und alle 25 Teile in chronologischer Reihenfolge!

Dieses mal der Bond-Film aus dem Jahr 1963 mit Sean Connery: JAMES BOND 007 – LIEBESGRÜSSE AUS MOSKAU

Sa. 18.2. um 15:30 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

So. 19.2. um 15:30 Uhr in der deutschen Synchronisation

Zu jedem Ticket gibt es einen exklusiven James Bond-Reisepass:

Ab 5 Stempeln erhaltet ihr gratis eine mittlere Tüte Popcorn oder eine Portion Nachos mit Dip freier Wahl und ab 10 Stempeln gibt es für einen James Bond-Film freien Eintritt!

In der LILIOM Gastronomie gibt es natürlich auch ein Martini-Special zum jeweiligen James Bond-Film!

Ein herzlicher Dank geht an die Kinokollegen im Casablanca Filmkunsttheater Nürnberg für die Möglichkeit zur Übernahme des tollen Reisepasses zur James Bond-Reihe!

OSCAR-SPECIAL: IM WESTEN NICHTS NEUES

Sa. 18.2. um 12:30 Uhr

Nominiert für 9 Oscars (u.a. BESTER FILM)!

OSCAR-SPECIAL: EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

Mi. 22.2. um 20:45 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Der Riesen Überraschungshit des letzten Jahres. Nominiert für 11 Oscars!

DOKU KINO:

VOGELPERSPEKTIVEN

Do. 16.2., Fr. 17.2. Mo. 20.2., Di. 21.2., Mi. 22.2. jeweils um 16:00 Uhr und 18:15 Uhr

Sa. 18.2. um 18:00 Uhr

So. 19.2. um 13:00 Uhr

Dieser Film öffnet die Augen für die Schönheit der Vögel!

BIGGER THAN US

So. 19.2. um 15:30 Uhr

Ein Film über Menschenrechte, Klima und Meinungsfreiheit!



DANIEL RICHTER

So. 19.2. um 13:00 Uhr

Unterhaltsamer Dokumentarfilm über den Maler Daniel Richter von Regisseur Pepe Danquart!

WEITERHIN IM PROGRAMM:

DIE AUSSPRACHE

Do. 16.2., Fr. 17.2, Mo. 20.2., Di. 21.2., Mi. 22.2. um 16:00 Uhr in der deutschen Synchronisation

Sa. 18.2. um 16:30 Uhr in der deutschen Synchronisation

So. 19.2. um 16:00 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Starkes Frauenkino mit Frances McDormand und Rooney Mara!

EIN MANN NAMENS OTTO

Do. 16.2., Fr. 17.2., Sa. 18.2., Mo. 20.2., Mi. 22.2. um 20:30 Uhr in der deutschen Synchronisation

So. 19.2. um 20:15 Uhr in der deutschen Synchronisation

Die neue Komödie mit Tom Hanks!

DIE FRAU IM NEBEL

Do. 16.2., Fr. 17.2., Sa. 18.2., um 20:45 Uhr in der deutschen Synchronisation

So. 19.2. um 17:45 in der deutschen Synchronisation

Der neue Film Von Regisseur Park Chan-Wook! Gewinner Beste Regie Cannes Filmfestival 2022!

CLOSE

Sa. 18.2. um 12:30 Uhr in deutscher Synchronisation

Großer Preis der Jury in Cannes 2022

THE BANSHEES OF INISHERIN

Do. 16.2., Fr. 17.2., So. 19.2., Mo. 20.2.. Di. 21.2., Mi. 22.2. täglich um 18:15 Uhr in deutscher Synchronisation

Sa. 18.2. um 18:45 Uhr in der deutschen Synchronisation

So. 19.2. und Di. 21.2. um 20:45 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Ein Kinowunder über eine so noch nie im Kino gesehene, urkomische Freundschaft! Mit Colin Farrell und Brendan Gleeson in den Hauptrollen, der neue Film vom Regisseur von „Three Billboards Outside Ebbing Missouri“ und von „Brügge sehen und sterben“!

ACHT BERGE

Sa. 18.2. um 12:30 Uhr in deutscher Synchronisation

Herausragendes Erzählkino aus Italien: Die Verfilmung des Bestsellers von Paolo Cognetti!

Gewinnerfilm Jury-Preis Cannes Filmfestival 2022!

WAS MAN VON HIER AUS SEHEN KANN

Do. 16.2, Fr. 17.2., Sa. 18.2., Mo. 20.2., Di. 21.2., Mi. 22.2 jeweils um 18:30 Uhr

So. 19.2. um 18:00 Uhr

Bestsellerverfilmung von Autorin Mariana Leky mit Corinna Harfouch und Luna Wedler! Kluge und zartfühlende Geschichte über die Liebe unter ganz besonderen Vorzeichen!

TRIANGLE OF SADNESS

Di. 21.2. um 20:30 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Der Gewinner der Goldenen Palme der Filmfestspiele Cannes 2022! Eine bissige, sozialkritische Satire am Puls der Zeit!

AFTERSUN

Mo. 20.2. um 20:45 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Die Entdeckung des Cannes Filmfestivals 2022!

