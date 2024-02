LILIOM Film der Woche | GELIEBTE KÖCHIN – Preisgekrönter Film mit Juliette Binoche in der Hauptrolle

Anzeige | GELIEBTE KÖCHIN Ab Do. 8.2.2024 mehrmals täglich! Alle Vorstellungen in deutscher Fassung!

Der neue und preisgekrönte Film mit Juliette Binoche in der Hauptrolle!

Inmitten des passionierten Treibens einer Küche inszeniert Trần Anh Hùng (DER DUFT DER GRÜNEN PAPAYA) eine außergewöhnliche und im wahrsten Sinne des Wortes appetitanregende Liebesgeschichte um die Kunst der Verführung und die Sinnlichkeit des Essens. Neben der bezaubernden Juliette Binoche und dem französischen Schauspielstar Benoît Magimel beeindrucken vor allem die kulinarischen Kunstwerke – kreiert von niemand Geringerem als Sternekoch Pierre Gagnaire.

Tickets: LILIOM Kinokasse und online: http://www.liliom.de/ programm-ubersicht

UNSERE NEUEN KINOSTARTS:



ALL OF US STRANGERS

Ab Do. 8.2.2024 täglich!

Alle Vorstellungen in Englisch mit deutschen Untertiteln (OmU)!

Der neue Film von Andrew Heigh mit Paul Mescal, Andrew Scott, Jamie Bell und Claire Foy!

rottentomatoes 96 % critics score, rottentomatoes 92 % audience score, letterboxd 4.0:

Unsere absolute Empfehlung für all diejenigen, die auf bewegendes Kino stehen!

UNSERE TOP-EVENTS DER WOCHE:



MEIN ERSTER KINOBESUCH:

BIENE MAJA

Sa. 10.2.2024 um 11:00 Uhr

So. 11.2.2024 um 11:00 Uhr

Ihr wollt mit Euren Kleinen den allerersten Kinobesuch erleben? Wir machen es einmal im Monat an einem Wochenende samstags und sonntags jeweils um 11:00 Uhr möglich!

OSCAR-KINO:

ANATOMIE EINES FALLS

Von Do. 8.2.2024 bis Mi. 14.2.2024 jeweils um 15:15 Uhr

Alle Vorstellungen in deutscher Fassung

Für 5 Oscars nominiert und nochmal im Programm!



OSCAR-KINO:

PAST LIVES

Sa. 10.2.2024 um 12:45 Uhr

Englisch/Koreanisch mit deutschen Untertiteln (OmU)

Für 2 Oscars nominiert und nochmal im Programm!



OSCAR-KINO:

DAS LEHRERZIMMER

Sa. 10.2.2024 um 13:15 Uhr

Für 1 Oscar nominiert und nochmal im Programm!

OSCAR-KINO:

PERFECT DAYS

So. 11.2.2024 um 11:00 Uhr

Deutsche Fassung

Für 1 Oscar nominiert und nochmal im Programm!



OSCAR-KINO:

OPPENHEIMER

So. 10.2.2024 um 11:30 Uhr

Deutsche Fassung

Für 13 Oscars nominiert und nochmal im Programm!



OSCAR-KINO:

PAST LIVES

So 11.2.2024 um 12:45 Uhr

Deutsche Fassung

Für 2 Oscars nominiert und nochmal im Programm!

RETROSPEKTIVE REGISSEUR DENIS VILLENEUVE:

ENEMY

Di. 13.2.2024 um 20:30 Uhr

Englisch mit deutschen Untertiteln (OmU)

Vor dem Kinostart von Denis Villeneuves heiß erwarteter Fortsetzung DUNE 2 (Ab Mi. 28.2.2024 in engl. OmU im LILIOM) zeigen wir eine Retrospektive aller herausragender Spielfilme des Ausnahmeregisseurs jeweils in englischer Originalfassung mit deutschen Untertiteln!

VALENTINSTAG-SPECIAL.

LA LA LAND

Mi. 14.2.2024 um 20:30 Uhr

Englisch mit deutschen Untertiteln (OmU)

Der moderne Liebesfilm-Klassiker mit Emma Stone und Ryan Gosling ist perfektes Kino zum Valentinstag!