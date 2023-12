LILIOM Film der Woche | GIRL YOU KNOW IT´S TRUE – die wahre Geschichte von Milli Vanilli

Anzeige | GIRL YOU KNOW IT´S TRUE: Ab Do. 21.12. neu und täglich im Programm!

NSERE NEUEN KINOSTARTS:

PERFECT DAYS

Ab Do. 21.12. neu und täglich! Vorstellungen in deutscher Fassung und auch in Japanisch mit deutschen Untertiteln!

Der neue Film von Wim Wenders über die Schönheit des Lebens!

Hirayama arbeitet als Reinigungskraft für öffentliche Toiletten in Tokio. Er führt ein einfaches und zurückgezogenes Leben, das ihn scheinbar vollkommen zufriedenstellt. Abseits seines äußerst strukturierten Alltags widmet er sich leidenschaftlich seiner Musik, die er von Audiokassetten genießt, und seiner Liebe zur Literatur, die er abends in gebrauchten Taschenbüchern vertieft.

Doch durch unerwartete Begegnungen kommen nach und nach Details seiner Vergangenheit ans Licht, die er längst zu vergessen geglaubt hatte.



GIRL YOU KNOW IT´S TRUE

Ab Do. 21.12. neu und täglich!

Der neue Film von Simon Verhoeven ist packendes Musikfilm-Kino aus Deutschland!

Erlebt den Aufstieg und Fall einer der bekanntesten Pop-Bands der späten 80er und 90er Jahre – die wahre Geschichte von Milli Vanilli!

4 von 5 Sternen hat der Film bei filmstarts.de abgeräumt:

„Ein visuell beeindruckendes, enorm unterhaltsames und streckenweise sogar richtig witziges Biopic über die „Schuldigen“ in einem der größten Skandale in der Geschichte der Popmusik.

Matthias Schweighöfer ist sensationell gut als stimmige Melange aus Genie und Teufel.“



THE IRON CLAW

Ab Do. 21.12. neu und täglich! Alle Vorstellungen in Englisch mit deutschen Untertiteln (OmU)!

Der neue Streich vom renommierten Studio A24. Packendes Familien-Drama mit Zac Efron, Jeremy Allen White, u.v.a

UNSERE TOP-EVENTS DER WOCHE:

ABSCHLUSS DER SISSI-TRILOGIE:

SISSI – TEIL 3: SCHICKSALSJAHRE EINER KAISERIN

Do. 21.12.2023 um 18:00 Uhr

Erlebt zur Weihnachtszeit noch die letzten beiden Teile mit Romy Schneider als Sissi bei uns!



ANIME-KINO:

DER JUNGE UND DER REIHER

Sa. 23.12.2023 um 15:30 Uhr

Japanisch mit deutschen Untertiteln (OmU)

Der nagelneue Studio Ghibli-Film!

100 JAHRE MARIA CALLAS:

CALLAS, PARIS 1958

Mo. 25.12.2023 um 15:30 Uhr

Di. 26.12.2023 um 15:30 Uhr

Anlässlich des 100. Geburtstags von Maria Callas ist ihr historischer Auftritt zum ersten Mal in Farbe, 4K Auflösung und in hochwertigem Dolby Sound vollständig restauriert exklusiv auf der großen Kinoleinwand zu sehen. Es wurde ein unvergesslicher Abend. Maria Callas, die Diva par excellence und das Gesicht der Oper im 20. Jahrhundert, gab ihr Debüt in Paris mit diesem legendären, einmaligen Auftritt am 19. Dezember 1958 an der prachtvollen Pariser Opéra.

Alle Spielzeiten und Tickets: www.liliom.de/programm-ubersicht

Reservierungen per Email: [email protected]

Reservierungen per Telefon: 0821 – 29 71 48 89

