LILIOM Film der Woche | GUARDIANS OF THE GALAXY 3

GUARDIANS OF THE GALAXY 3 täglich um 20:00 Uhr Englisches Original mit deutschen Untertiteln (OmU).

Der neue und letzte Teil der Guardians von MARVEL in der Regie von James Gunn!

Dieses Mal ist es kein klassisches Marvel-Gedöns, sondern ein unterhaltsames Kinoerlebnis, das mit viel Tiefe und Humor einen herausragenden Unterhaltungsfilm geschaffen hat!

Tickets: LILIOM Kinokasse und online: www.liliom.de/ programm-ubersicht

UNSERE TOP-EVENTS DER WOCHE

LORIOT-SPECIAL:

LORIOTS GROSSE TRICKFILMREVUE

Do. 4.5. + Mi. 10.5. jeweils um 18:00 Uhr

So. 7.5. um 16:30 Uhr

Zwei Herren im Bad, ein sprechender Hund, die Tücken eines Fernsehabends oder ein zu hart gekochtes Frühstücksei. Die Figuren und Szenen aus Loriots Trickfilmen begleiten und erfreuen uns seit über fünf Jahrzehnten. „Loriots große Trickfilmrevue“ präsentiert nun sein gesammeltes Trickfilmwerk in neuem Glanz, erstmals im Kino und in 4K. Ein urkomischer Streifzug entlang von 31 geliebten Trickfilmklassikern, die jetzt in noch nie gesehener Brillanz auf der großen Leinwand neu erlebt werden können.

Eine einzigartige Wiederbegegnung mit Loriot!

ANIME-SPECIAL:

SUZUME

Sa. 6.5. und So. 7.5. jeweils um 15:00 Uhr

Japanischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Nagelneues und herausragendes Anime-Kino aus Japan von Makoto Shinkai!

DOKU-KINO:

SCHULEN DIESER WELT

Sa. 6.5. um 16:30 Uhr

Eine Dokumentarfilm-Hommage an die Lehrkräfte dieser Welt!

DOKU-KINO:

DIE EICHE – MEIN ZUHAUSE

Sa. 6.5. und So. 7.5.2023 jeweils um 15:00 Uhr

Eine sinnliche, dokumentarische Reise in die wunderbar lebendige Welt der Eichhörnchen!

PREVIEW:

BEAU IS AFRAID

So. 7.5.2023 um 19:30 Uhr

Englisches Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Der neueste Streich aus dem Hause Marvel ist ein großer Spaß für alle, die das große Unterhaltungskino lieben!

RETROSPEKTIVE REGISSEUR CHRISTOPHER NOLAN:

BATMAN THE DARK KNIGHT

Mo. 8.5.2023 um 20:00 Uhr

Englisches Original ohne Untertitel (OV)

Vor dem Kinostart von Christopher Nolans neuem Film OPPENHEIMER (Ab Do. 20.7.2023 im LILIOM) zeigen wir eine Retrospektive aus fünf herausragenden Filmen des Ausnahmeregisseurs.

RETROSPEKTIVE REGISSEUR ARI ASTER:

HEREDITARY

Di. 9.5.2023 um 20:00 Uhr

Englisches Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

RETROSPEKTIVE REGISSEUR ARI ASTER:

MIDSOMMAR

Mi. 10.5.2023 um 20:00 Uhr

Englisches Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Vor dem Kinostart von Ari Alters neuem Film BEAU IS AFRAID (Ab Do. 11.5.2023 täglich um 19:30 Uhr in OmU) mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle zeigen wir seine ersten beiden Filme!

PREVIEW:

BOOK CLUB – EIN NEUES KAPITEL

Mi. 10.5.2023 um 20:15 Uhr

Deutsche Synchronisation

Die tolle Fortsetzung mit Diane Keaton und Jane Fonda!

