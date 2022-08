Anzeige| GUGLHUPFGESCHWADER – Der neue „Eberhofer“-Krimi ist Do., Fr. & Mo.-Mi. täglich um 18:00, 20:00, 21:45 Uhr im Programm.

Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel), Bayerns entspanntester Dorfpolizist, könnte sich eigentlich auf sein Dienstjubiläum freuen. Leider bekommt er es vorher nicht nur mit unverhofftem (Familien)-Zuwachs, sondern auch mit Glücksspiel und dem organisierten Verbrechen zu tun. Und als mafiöse Geldeintreiber auch noch die frischgebackenen Guglhupfe der Oma (Enzi Fuchs) zerschießen, hört für den Eberhofer der Spaß endgültig auf! Eberhofers Ermittlungen werden noch zusätzlich erschwert, denn Rudis (Simon Schwarz) neue Flamme, die diskutierfreudige Theresa (Stefanie Reinsperger), sprengt das eingespielte Fahndungs-Dreamteam. Darüber hinaus ist ganz Niederkaltenkirchen im Lottofieber, Flötzinger (Daniel Christensen) wähnt sich gar schon als Millionär und was hat es eigentlich mit diesem Lotto-Otto (Johannes Berzl) auf sich, der Franz verdächtig ähnlich sieht? Zu allem Unglück wird der Franz von seiner Susi (Lisa Maria Potthoff) auch noch zur Paartherapie genötigt – für den phlegmatischen Niederbayern eine ganz und gar nervenaufreibende Erfahrung.

DER EBERHOFER WELTREKORD 2022 IM LILIOM KINO!

24-STUNDEN GUGLHUPFGESCHWADER

Sa. 6.8. um 16 Uhr bis So. 7.8. um 16 Uhr

Wir zeigen von 16 Uhr ab jeweils alle 2h den neuen Eberhofer-Film GUGLHUPFGESCHWADER! Dazu gibt es ein Weißwurst-Special in der LILIOM Gastronomie, die Verlosung von Filmplakaten in jeder Vorstellung und einen Eberhofer-Weltrekordbutton „Ich war dabei!“.

KINO-KLASSIKER

THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW (OV)

Sa. 23:30 Uhr & So. 2:00, 4:30, 8:00 & 10:00 Uhr

Fox arbeitet an einer TV-Version des Kult-Musicals „The Rocky Horror Picture Show“. Das frisch verlobte Pärchen Brad und Janet landet im Schloss des seltsamen Hausherren (Frank N. Furter) Laverne Cox und erlebt einen Aufenthalt der besonderen Art.

NEUE FILME:

BULLET TRAIN

Täglich um 20:45 Uhr, Sa. & So. auch um 16 Uhr

Englisches Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Eine rasante Action-Komödie mit Brad Pitt in der Hauptrolle, die sehr viel Spaß macht: Als hätte Tarantino selbst diesen wilden Ritt inszeniert!

WEITERHIN IM PROGRAMM:

MONSIEUR CLAUDE UND SEIN GROSSES FEST

Der neue Teil ist mit Abstand der Lustigste der Reihe!

Täglich um 18:30 Uhr, So. auch um 12:00 Uhr in deutscher Synchronisation

Monsieur Claude, der Meister der formvollendeten Zerknirschung, ist zurück! Keiner beherrscht die Kunst der gerümpften Nase so unterhaltsam wie er: Christian Clavier brilliert in seinem langerwarteten neuen Leinwandabenteuer in der Königsklasse interkultureller Diplomatie: dem Großfamilienfest. MONSIEUR CLAUDE UND SEIN GROSSES FEST ist genau das: ein Fest der Situationskomik, voller Esprit und Dialogwitz, eine Kinokomödie, wie sie sein muss – mitreißend, sympathisch und vor allem extrem witzig.

MEN

So. um 14:00 Uhr

Englisches Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Der neue Knaller vom gefeierten Produktionsstudio A24 in der Regie von Alex Garland mit Hollywood-Star Jessie Buckley!

Nachdem sie ein persönliches Drama erlebt hat, beschließt Harper (Jessie Buckley), sich in der englischen Landschaft zurückzuziehen, in der Hoffnung, dort ihr Leben neu aufbauen zu können. Doch je mehr sie versucht, die quälenden Erinnerungen zu verdrängen, desto lauter und schrecklicher kommen sie zurück. Aber das ist längst nicht alles, was sie quält. Eine seltsame Präsenz in den umliegenden Wäldern scheint sie zu verfolgen. Was zunächst nur eine latente Angst ist, entwickelt sich zu einem totalen Albtraum, der von ihren Erinnerungen und ihren dunkelsten Ängsten genährt wird. Offensichtlich stimmt etwas nicht mit dem vermeintlichen Paradies, und es wird nur noch schlimmer…

