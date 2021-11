LILIOM-Film der Woche: Herausragender Film von Regie-Ikone Jane Campion – THE POWER OF THE DOG

Anzeige |Erlebt ab Do. 18.11. täglich THE POWER OF THE DOG, den neuen Film von Regie-Ikone Jane Campion (Das Piano), im Englischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU) im LILIOM Programm!

In diesem herausragenden Film von Oscar-Regisseurin Jane Campion (Das Piano) erlebt ihr einen starken Cast mit Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons und Kodi Smit-McPhee.

Jane Campion seziert mit feinster Klinge traditionelle Bilder von Männlichkeit und schafft mit ihrer Kamera Szenen von ungeheurer Schönheit, die bis ins kleinste Detail perfekt inszeniert sind.

Im Montana der 1920er-Jahre besitzen die Brüder Phil und George Burbank eine grosse gemeinsame Ranch. Sie sind zwar unzertrennlich, könnten aber unterschiedlicher nicht sein. Im Gegensatz zum weltläufigen George wehrt sich der Eigenbrötler Phil gegen Neues und erstickt seine Gefühle in Alkohol und Einsamkeit. Als George sich in die verwitwete Rose verliebt und diese samt Sohn auf die Ranch aufnimmt, fühlt sich sein Bruder hintergangen und stellt sich auf Kriegsfuss mit den unerwünschten Eindringlingen.

SONDERVERANSTALTUNGEN IM LILIOM KINO

20 Jahre Harry Potter – und der Stein der Weisen

So. 21.11. um 11:00 Uhr

Wir zeigen die deutsche Fassung in Saal 1 und die englische OV-Fassung in Saal 2!

Zum 20. Jubiläum des Welterfolgs zeigen wir den 1. Teil von Harry Potter nochmal auf der großen Leinwand!

Mit Plakate-Verlosung in den Kinosälen!

Doku-Kino: J.F.K. REVISITED – DIE WAHRHEIT ÜBER DEN MORD AN JOHN F. KENNEDY

Sa. 20.11. um 14:30 Uhr

Di. 23.11. um 14:30 Uhr

Der neue, spannende Dokumentarfilm über einen der spektakulärsten Mordfälle in der Geschichte des 20. Jahrhunderts von Regie-Ikone Oliver Stone wurde in Cannes 2021 gefeiert!



Doku-Kino:

WALCHENSEE FOREVER

Mo. 22.11. um 14:45 Uhr

Berührender Dokumentarfilm über die Lebensgeschichte einer bayerischen Familie!

Doku-Kino:

DIE UNBEUGSAMEN

So. 21.11. um 14:00 Uhr

Der aktuelle Doku-Hit über die Frauen in der Bonner Republik!

Doku-Kino:

SCHOCKEN – Ein deutsches Leben

Do. 18.11. um 14:30 Uhr

Fr. 19.11. um 14:30 Uhr

Mo. 22.11. um 14:30 Uhr

Di. 23.11. um 14:30 Uhr

Mi. 24.11. um 14:30 Uhr

Spannende Doku über den jüdischen Unternehmer Salman Schocken, einen der visionärsten und kulturell engagiertesten Unternehmer-Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts, der auch in Augsburg eine Kaufhauskette gründete.

