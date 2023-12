LILIOM Film der Woche | HERR DER RINGE – TRILOGIE: HERR DER RINGE – DIE GEFÄHRTEN

Anzeige | HERR DER RINGE – DIE GEFÄHRTEN (Extended Version)

Di. 12.12.2023 um 19:00 Uhr

Deutsche Synchronisation

Mi. 13.12.2023 um 19:00 Uhr

Englisch ohne Untertitel (OV)

Alle drei Teile von Peter Jacksons HERR DER RINGE-TRILOGIE zeigen wir jeweils an einem Termin im Englischen Original ohne Untertitel (OV) und in deutscher Synchronisation und jeweils in der Extended Version!

Nächste Termine:



HERR DER RINGE – DIE ZWEI TÜRME (Extended Version)

Sa. 16.12.2023 um 13:00 Uhr

Englisch ohne Untertitel (OV)

So. 17.12.2023 um 13:00 Uhr

Deutsche Synchronisation



HERR DER RINGE – DIE RÜCKKEHR DES KÖNIGS (Extended Version)

Di. 19.12.2023 um 18:30 Uhr

Deutsche Synchronisation

Mi. 20.12.2023 um 18:30 Uhr

Englisch ohne Untertitel (OV)

Tickets: LILIOM Kinokasse und online: http://www.liliom.de/programm-ubersicht

UNSERE NEUEN KINOSTARTS:



WONKA

Täglich in deutscher Fassung und in Englisch mit deutschen Untertiteln (OmU)

Timothée Chalamet ist WILLY WONKA in einem der schönsten Filme in der Vorweihnachtszeit!

Auch für Schulvorstellungen empfohlen und buchbar:

Email an [email protected]



MAESTRO

Vorstellungen in deutscher Fassung und Englisch mit deutschen Untertiteln (OmU)

Der neue Film von und mit Bradley Cooper, Carey Mulligan, u.v.a. über den weltbekannten Komponisten, Dirigenten und Pianisten Leonard Bernstein!



UNSERE TOP-EVENTS DER WOCHE:



HOBBIT-TRILOGIE:

DER HOBBIT TEIL 3 – DIE SCHLACHT DER FÜNF HEERE

Sa. 9.12.2023 um 13:00 Uhr

Englisch ohne Untertitel (OV)

So. 10.12.2023 um 13:00 Uhr

Deutsche Synchronisation

Teil 3 der DER HOBBIT-TRILOGIE zeigen wir im englischen Original ohne Untertitel (OV) und in deutscher Synchronisation!



100 JAHRE MARIA CALLAS:

CALLAS, PARIS 1958

Sa. 9.12.2023 um 16:00 Uhr

Anlässlich des 100. Geburtstags von Maria Callas ist ihr historischer Auftritt zum ersten Mal in Farbe, 4K Auflösung und in hochwertigem Dolby Sound vollständig restauriert exklusiv auf der großen Kinoleinwand zu sehen. Es wurde ein unvergesslicher Abend. Maria Callas, die Diva par excellence und das Gesicht der Oper im 20. Jahrhundert, gab ihr Debüt in Paris mit diesem legendären, einmaligen Auftritt am 19. Dezember 1958 an der prachtvollen Pariser Opéra.



JUBILÄUMS-SCREENINGS:

20 JAHRE TATSÄCHLICH LIEBE

Sa. 9.12.2023 um 13:00 Uhr

Englisch mit deutschen Untertiteln (OmU)

So. 10.12.2023 um 13:00 Uhr

Deutsche Fassung

Zum 20. Jubiläum des Kultfilms und in neuem 4K-Design!



JUBILÄUMS-SCREENING:

LOST IN TRANSLATION

So. 10.12.2023 um 20:45 Uhr

Englisch ohne Untertitel (OV)

Zum 20. Jubiläum zeigen wir Sofia Coppolas Klassiker LOST IN TRANSLATION mit Bill Murray und Scarlett Johansson in den Hauptrollen und das gleichermaßen als Warm-Up vor dem Start ihres neuen Films PRISCILLA (Ab So. 31.12. im LILIOM in engl. OmU)!



NEUES JAPANISCHES EVENT-KINO:

GODZILLA MINUS ONE

So. 10.12.2023 um 20:45 Uhr

Japanisch mit deutschen Untertiteln (OmU)

Bereits vor fast 69 Jahren wütete das berühmteste Filmmonster aller Zeiten zum ersten Mal in den Kinos. Mit GODZILLA MINUS ONE legt Toho ihren mittlerweile 33. Film der Reihe vor und leitet die Feier bis zum 70. Jubiläum mit einem lauten Brüllen ein!

GODZILLA MINUS ONE wurde von den TOHO Studios Co. Ltd. und ROBOT COMMUNICATIONS INC. produziert. Regie, Drehbuch und VFX übernahm Takashi Yamazaki (Always: Sunset on Third Street, Lupin III: The First).



Alle Spielzeiten und Tickets: www.liliom.de/programm-ubersicht

Reservierungen per Email: [email protected]

Reservierungen per Telefon: 0821 – 29 71 48 89

