LILIOM-Film der Woche: HOUSE OF GUCCI – Oscar-Kino mit Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino

Erlebt ab Do. 2.12. mehrmals täglich HOUSE OF GUCCI, einen der Favoriten bei den Oscars 2022, in deutscher Synchronisation und auch im Englischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU) im LILIOM Programm!

Meisterregisseur Ridley Scott präsentiert mit HOUSE OF GUCCI ein Kinoerlebnis der besonderen Art: eine hochkarätige Starbesetzung, ein auf wahren Ereignissen beruhendes Drama des ikonischen Modeimperiums und einen fesselnden Thriller über Familien-geheimnisse, Verrat und einen schockierenden Mord.

Vor der Kamera versammelt sich ein einzigartiger Top-Cast, angeführt von der Oscar-Gewinnerin Lady Gaga (A Star Is Born) und u. a. bestehend aus dem zweifach Oscar-Nominierten Adam Driver (Marriage Story, BlacKkKlansman), Filmlegende und Oscar-Preisträger Al Pacino (Scarface), Oscar-Gewinner Jared Leto (Dallas Buyers Club) und der Oscar-Nominierten Salma Hayek (Frida).

SONDERVERANSTALTUNGEN IM LILIOM KINO

Doku-Kino in der Reihe KUNST & FILM:

IN DEN UFFIZIEN

So. 5.12. um 13:00 Uhr

Ein spannender Dokumentarfilm über das weltbekannte Museum in Florenz!

